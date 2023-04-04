https://ria.ru/20230404/volonter-1863007925.html

Волонтер из ФРГ, помогавший жертвам ВСУ, пожаловался на внимание спецслужб

Волонтер из ФРГ, помогавший жертвам ВСУ, пожаловался на внимание спецслужб - РИА Новости, 04.04.2023

Волонтер из ФРГ, помогавший жертвам ВСУ, пожаловался на внимание спецслужб

Волонтер из Германии Николай Фаст, который возит гуманитарную помощь в Донбасс, рассказал РИА Новости, что опасается возвращаться домой из-за возможного... РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T18:54

2023-04-04T18:54

2023-04-04T22:07

специальная военная операция на украине

в мире

германия

федеральная разведывательная служба германии

россия

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 4 апр — РИА Новости. Волонтер из Германии Николай Фаст, который возит гуманитарную помощь в Донбасс, рассказал РИА Новости, что опасается возвращаться домой из-за возможного преследования со стороны немецких спецслужб. По его словам, спецслужбы, в частности Федеральная разведывательная служба Германии (БНД), заинтересовались им после того, как он помогал дальнобойщикам из России и Белоруссии, которые стояли в многокилометровых пробках на границе, а особенно — после поездок с гуманитарными грузами в ДНР. Как говорит Николай, недавно его товарищей задержали за помощь России, а у него самого провели обыск в квартире."У меня мысль была: так как у меня нет русского паспорта, гражданства, когда я вернусь назад, могут спокойно взять — и все. <…> Пару человек там сейчас, будет суд в апреле. Грозит от трех лет и больше за то, что они помогают России, они делают в Германии. И не только они, там еще многие есть, кто организовывает забастовки (проводят митинги против поставок оружия на Украину. — Прим. ред.) и в принципе стоят за свое слово, за свою мысль, за себя. <…> А это властям не нравится", — сказал Николай.Он рассказал также, что родился СССР, в Алтайском крае, а в 1989 году его семья эмигрировала в Германию. Сейчас он занимается доставкой гуманитарной помощи пострадавшим от действий киевского режима. Кроме того, активисты его группы помогают содержать в порядке памятники времен Великой Отечественной войны на немецкой земле.

https://ria.ru/20230326/donbass-1860393577.html

германия

россия

донецкая народная республика

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Приехавший в Донбасс волонтер из ФРГ об опасении преследования со стороны Германии Приехавший в Донбасс волонтер из Германии Николай Фаст рассказал РИА Новости, что опасается возвращаться домой - боится преследования со стороны немецких спецслужб из-за того, что возит гуманитарную помощь жителям ДНР 2023-04-04T18:54 true PT1M02S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, германия, федеральная разведывательная служба германии, россия, донецкая народная республика