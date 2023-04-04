https://ria.ru/20230404/volgograd-1862811532.html

В Волгограде задержали мужчину, прикурившего от Вечного огня

В Волгограде задержали мужчину, прикурившего от Вечного огня - РИА Новости, 04.04.2023

В Волгограде задержали мужчину, прикурившего от Вечного огня

Полицейские задержали нетрезвого мужчину, прикурившего сигарету от Вечного огня на Аллее героев в Волгограде, сообщает во вторник пресс-служба ГУМВД по... РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T09:26

2023-04-04T09:26

2023-04-04T09:26

происшествия

волгоград

волгоградская область

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ВОЛГОГРАД, 4 апр - РИА Новости. Полицейские задержали нетрезвого мужчину, прикурившего сигарету от Вечного огня на Аллее героев в Волгограде, сообщает во вторник пресс-служба ГУМВД по Волгоградской области. Отмечается, что задержанный был пьян, его доставили в отдел полиции. По информации ведомства, мужчина прибыл в Волгоград из другого региона. Сейчас, сообщили в ГУМВД, он отбывает административный арест, решается вопрос о возбуждении угольного дела по статье "Надругательство над телами умерших и местами их захоронения".

https://ria.ru/20230303/ogonek-1855615126.html

волгоград

волгоградская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, волгоград, волгоградская область