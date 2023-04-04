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В Волгограде задержали мужчину, прикурившего от Вечного огня
В Волгограде задержали мужчину, прикурившего от Вечного огня - РИА Новости, 04.04.2023
В Волгограде задержали мужчину, прикурившего от Вечного огня
Полицейские задержали нетрезвого мужчину, прикурившего сигарету от Вечного огня на Аллее героев в Волгограде, сообщает во вторник пресс-служба ГУМВД по... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T09:26
2023-04-04T09:26
2023-04-04T09:26
происшествия
волгоград
волгоградская область
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ВОЛГОГРАД, 4 апр - РИА Новости. Полицейские задержали нетрезвого мужчину, прикурившего сигарету от Вечного огня на Аллее героев в Волгограде, сообщает во вторник пресс-служба ГУМВД по Волгоградской области. Отмечается, что задержанный был пьян, его доставили в отдел полиции. По информации ведомства, мужчина прибыл в Волгоград из другого региона. Сейчас, сообщили в ГУМВД, он отбывает административный арест, решается вопрос о возбуждении угольного дела по статье "Надругательство над телами умерших и местами их захоронения".
https://ria.ru/20230303/ogonek-1855615126.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, волгоград, волгоградская область
Происшествия, Волгоград, Волгоградская область
В Волгограде задержали мужчину, прикурившего от Вечного огня
Нетрезвого мужчину, прикурившего от Вечного огня на Аллее героев, задержали в Волгограде