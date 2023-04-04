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В Волгограде задержали мужчину, прикурившего от Вечного огня - РИА Новости, 04.04.2023
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09:26 04.04.2023
https://ria.ru/20230404/volgograd-1862811532.html
В Волгограде задержали мужчину, прикурившего от Вечного огня
В Волгограде задержали мужчину, прикурившего от Вечного огня - РИА Новости, 04.04.2023
В Волгограде задержали мужчину, прикурившего от Вечного огня
Полицейские задержали нетрезвого мужчину, прикурившего сигарету от Вечного огня на Аллее героев в Волгограде, сообщает во вторник пресс-служба ГУМВД по... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T09:26
2023-04-04T09:26
происшествия
волгоград
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ВОЛГОГРАД, 4 апр - РИА Новости. Полицейские задержали нетрезвого мужчину, прикурившего сигарету от Вечного огня на Аллее героев в Волгограде, сообщает во вторник пресс-служба ГУМВД по Волгоградской области. Отмечается, что задержанный был пьян, его доставили в отдел полиции. По информации ведомства, мужчина прибыл в Волгоград из другого региона. Сейчас, сообщили в ГУМВД, он отбывает административный арест, решается вопрос о возбуждении угольного дела по статье "Надругательство над телами умерших и местами их захоронения".
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происшествия, волгоград, волгоградская область
Происшествия, Волгоград, Волгоградская область
В Волгограде задержали мужчину, прикурившего от Вечного огня

Нетрезвого мужчину, прикурившего от Вечного огня на Аллее героев, задержали в Волгограде

© РИА Новости / Наталья Селиверстова Эмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Эмблема на форме сотрудника полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 4 апр - РИА Новости. Полицейские задержали нетрезвого мужчину, прикурившего сигарету от Вечного огня на Аллее героев в Волгограде, сообщает во вторник пресс-служба ГУМВД по Волгоградской области.
«
"Утром 2 апреля 2023 года нарядом ППС Управления МВД России по Волгограду у братской могилы на Аллее Героев в Центральном районе города-героя был задержан мужчина, прикуривший сигарету от Вечного огня", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что задержанный был пьян, его доставили в отдел полиции. По информации ведомства, мужчина прибыл в Волгоград из другого региона.
Сейчас, сообщили в ГУМВД, он отбывает административный арест, решается вопрос о возбуждении угольного дела по статье "Надругательство над телами умерших и местами их захоронения".
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