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Глава МИД Южной Кореи посетит Индию - РИА Новости, 04.04.2023
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12:34 04.04.2023 (обновлено: 12:59 04.04.2023)
https://ria.ru/20230404/vizit-1862868429.html
Глава МИД Южной Кореи посетит Индию
Глава МИД Южной Кореи посетит Индию - РИА Новости, 04.04.2023
Глава МИД Южной Кореи посетит Индию
Глава МИД Южной Кореи Пак Чин посетит Индию 7-8 апреля, чтобы обсудить пути укрепления двусторонних связей между странами, которые в этом году отмечают 50-летие РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T12:34
2023-04-04T12:59
в мире
южная корея
индия
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СЕУЛ, 4 апр - РИА Новости. Глава МИД Южной Кореи Пак Чин посетит Индию 7-8 апреля, чтобы обсудить пути укрепления двусторонних связей между странами, которые в этом году отмечают 50-летие установления дипломатических отношений, сообщило во вторник министерство иностранных дел Южной Кореи. По данным МИД, Пак Чжин 7 апреля проведет провести переговоры со своим индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром. "На этих переговорах планируется обсудить меры по содержательному развитию особого стратегического партнерства Южной Кореи и Индии, которая является ключевым для региона государством и разделяет с Южной Кореей общие ценности", - заявил представитель МИД Лим Су Сок на брифинге. Отмечается, что Пак Чин также посетит город Ченнаи для встречи с представителями южнокорейских компаний в регионе.
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в мире, южная корея, индия
В мире, Южная Корея, Индия
Глава МИД Южной Кореи посетит Индию

Глава МИД Южной Кореи посетит Индию для переговоров о двустороннем сотрудничестве

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкФлаг Республики Корея
Флаг Республики Корея - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Флаг Республики Корея. Архивное фото
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СЕУЛ, 4 апр - РИА Новости. Глава МИД Южной Кореи Пак Чин посетит Индию 7-8 апреля, чтобы обсудить пути укрепления двусторонних связей между странами, которые в этом году отмечают 50-летие установления дипломатических отношений, сообщило во вторник министерство иностранных дел Южной Кореи.
По данным МИД, Пак Чжин 7 апреля проведет провести переговоры со своим индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром.
"На этих переговорах планируется обсудить меры по содержательному развитию особого стратегического партнерства Южной Кореи и Индии, которая является ключевым для региона государством и разделяет с Южной Кореей общие ценности", - заявил представитель МИД Лим Су Сок на брифинге.
Отмечается, что Пак Чин также посетит город Ченнаи для встречи с представителями южнокорейских компаний в регионе.
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