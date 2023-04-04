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Глава МИД Южной Кореи посетит Индию
Глава МИД Южной Кореи посетит Индию - РИА Новости, 04.04.2023
Глава МИД Южной Кореи посетит Индию
Глава МИД Южной Кореи Пак Чин посетит Индию 7-8 апреля, чтобы обсудить пути укрепления двусторонних связей между странами, которые в этом году отмечают 50-летие РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T12:34
2023-04-04T12:34
2023-04-04T12:59
в мире
южная корея
индия
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СЕУЛ, 4 апр - РИА Новости. Глава МИД Южной Кореи Пак Чин посетит Индию 7-8 апреля, чтобы обсудить пути укрепления двусторонних связей между странами, которые в этом году отмечают 50-летие установления дипломатических отношений, сообщило во вторник министерство иностранных дел Южной Кореи. По данным МИД, Пак Чжин 7 апреля проведет провести переговоры со своим индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром. "На этих переговорах планируется обсудить меры по содержательному развитию особого стратегического партнерства Южной Кореи и Индии, которая является ключевым для региона государством и разделяет с Южной Кореей общие ценности", - заявил представитель МИД Лим Су Сок на брифинге. Отмечается, что Пак Чин также посетит город Ченнаи для встречи с представителями южнокорейских компаний в регионе.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, южная корея, индия
В мире, Южная Корея, Индия
Глава МИД Южной Кореи посетит Индию
Глава МИД Южной Кореи посетит Индию для переговоров о двустороннем сотрудничестве
СЕУЛ, 4 апр - РИА Новости. Глава МИД Южной Кореи Пак Чин посетит Индию 7-8 апреля, чтобы обсудить пути укрепления двусторонних связей между странами, которые в этом году отмечают 50-летие установления дипломатических отношений, сообщило во вторник министерство иностранных дел Южной Кореи.
По данным МИД, Пак Чжин 7 апреля проведет провести переговоры со своим индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром.
"На этих переговорах планируется обсудить меры по содержательному развитию особого стратегического партнерства Южной Кореи и Индии, которая является ключевым для региона государством и разделяет с Южной Кореей общие ценности", - заявил представитель МИД Лим Су Сок на брифинге.
Отмечается, что Пак Чин также посетит город Ченнаи
для встречи с представителями южнокорейских компаний в регионе.
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