https://ria.ru/20230404/vizit-1862868429.html

Глава МИД Южной Кореи посетит Индию

Глава МИД Южной Кореи посетит Индию - РИА Новости, 04.04.2023

Глава МИД Южной Кореи посетит Индию

Глава МИД Южной Кореи Пак Чин посетит Индию 7-8 апреля, чтобы обсудить пути укрепления двусторонних связей между странами, которые в этом году отмечают 50-летие РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T12:34

2023-04-04T12:34

2023-04-04T12:59

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СЕУЛ, 4 апр - РИА Новости. Глава МИД Южной Кореи Пак Чин посетит Индию 7-8 апреля, чтобы обсудить пути укрепления двусторонних связей между странами, которые в этом году отмечают 50-летие установления дипломатических отношений, сообщило во вторник министерство иностранных дел Южной Кореи. По данным МИД, Пак Чжин 7 апреля проведет провести переговоры со своим индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром. "На этих переговорах планируется обсудить меры по содержательному развитию особого стратегического партнерства Южной Кореи и Индии, которая является ключевым для региона государством и разделяет с Южной Кореей общие ценности", - заявил представитель МИД Лим Су Сок на брифинге. Отмечается, что Пак Чин также посетит город Ченнаи для встречи с представителями южнокорейских компаний в регионе.

https://ria.ru/20230403/ucheniya-1862545347.html

южная корея

индия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, южная корея, индия