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Врач заявил, что одним витамином C нельзя вылечить простуду - РИА Новости, 04.04.2023
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08:49 04.04.2023 (обновлено: 09:24 04.04.2023)
https://ria.ru/20230404/vitamin-1862806069.html
Врач заявил, что одним витамином C нельзя вылечить простуду
Врач заявил, что одним витамином C нельзя вылечить простуду - РИА Новости, 04.04.2023
Врач заявил, что одним витамином C нельзя вылечить простуду
Одним только витамином С, даже в больших дозах, не вылечиться от простуды или ОРВИ, однако во время болезни аскорбиновая кислота помогает запустить в организме... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T08:49
2023-04-04T09:24
общество
андрей тяжельников
здоровье - общество
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Одним только витамином С, даже в больших дозах, не вылечиться от простуды или ОРВИ, однако во время болезни аскорбиновая кислота помогает запустить в организме целый ряд процессов, помогающих выздоровлению, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников в день витамина С. "Последние исследования показывают, что только витамином С, даже в больших дозах, не вылечиться от простуды или ОРВИ, но он является хорошим профилактическим средством, которое поддерживает иммунитет. Во время болезни аскорбиновая кислота помогает запустить целый ряд процессов, помогающих выздоровлению, но эффективность этой работы индивидуальна и зависит от состояния организма в целом", - рассказал Тяжельников. Он отметил, что самостоятельно организм не синтезирует витамин С, а значит нужно помочь себе получить этот нужный элемент. Для того, чтобы в организме его было достаточно, нужно употреблять ежедневно фрукты и овощи с высоким его содержанием. "Это зелень петрушки, укроп, капуста, помидоры, яблоки, цитрусовые, многие ягоды. А вот употреблять синтезированные витамины, если чувствуете, что его не хватает, лучше проконсультировавшись с врачом. Переизбыток этого витамина опасен - можно получить камни в почках или риск развития мочекаменной болезни. Кроме того, следует отказаться от чрезмерного употребления алкоголя и соблюдать здоровый образ жизни, чтобы свести к минимуму потерю жизненно важных элементов для организма", - подчеркнул врач. Собеседник агентства добавил, что бесконтрольный прием витамина С может не принести пользу организму. Его суточная норма рассчитывается индивидуально в зависимости от пола, возраста и состояния здоровья. "А еще высокие дозы витамина С могут стать причиной тошноты и диареи, изжоги, головной боли. А людям с заболеваниями почек и печени, почечными камнями следует принимать этот витамин только по согласованию с лечащим врачом", - уточнил Тяжельников.
https://ria.ru/20230327/vitaminy-1860803305.html
https://ria.ru/20220913/vitaminy-1816359896.html
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общество, андрей тяжельников, здоровье - общество
Общество, Андрей Тяжельников, Здоровье - Общество
Врач заявил, что одним витамином C нельзя вылечить простуду

Врач Тяжельников: одним витамином C нельзя вылечить простуду, но он поможет выздоровлению

© Depositphotos.com / bit245Продукты, содержащие витамин С
Продукты, содержащие витамин С - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
© Depositphotos.com / bit245
Продукты, содержащие витамин С . Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Одним только витамином С, даже в больших дозах, не вылечиться от простуды или ОРВИ, однако во время болезни аскорбиновая кислота помогает запустить в организме целый ряд процессов, помогающих выздоровлению, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников в день витамина С.
"Последние исследования показывают, что только витамином С, даже в больших дозах, не вылечиться от простуды или ОРВИ, но он является хорошим профилактическим средством, которое поддерживает иммунитет. Во время болезни аскорбиновая кислота помогает запустить целый ряд процессов, помогающих выздоровлению, но эффективность этой работы индивидуальна и зависит от состояния организма в целом", - рассказал Тяжельников.
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Он отметил, что самостоятельно организм не синтезирует витамин С, а значит нужно помочь себе получить этот нужный элемент. Для того, чтобы в организме его было достаточно, нужно употреблять ежедневно фрукты и овощи с высоким его содержанием.
"Это зелень петрушки, укроп, капуста, помидоры, яблоки, цитрусовые, многие ягоды. А вот употреблять синтезированные витамины, если чувствуете, что его не хватает, лучше проконсультировавшись с врачом. Переизбыток этого витамина опасен - можно получить камни в почках или риск развития мочекаменной болезни. Кроме того, следует отказаться от чрезмерного употребления алкоголя и соблюдать здоровый образ жизни, чтобы свести к минимуму потерю жизненно важных элементов для организма", - подчеркнул врач.
Собеседник агентства добавил, что бесконтрольный прием витамина С может не принести пользу организму. Его суточная норма рассчитывается индивидуально в зависимости от пола, возраста и состояния здоровья.
"А еще высокие дозы витамина С могут стать причиной тошноты и диареи, изжоги, головной боли. А людям с заболеваниями почек и печени, почечными камнями следует принимать этот витамин только по согласованию с лечащим врачом", - уточнил Тяжельников.
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