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Боевик ВСУ, расстрелявший мариупольца за говор, частично признал вину - РИА Новости, 04.04.2023
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12:30 04.04.2023 (обновлено: 12:59 04.04.2023)
https://ria.ru/20230404/vina-1862866893.html
Боевик ВСУ, расстрелявший мариупольца за говор, частично признал вину
Боевик ВСУ, расстрелявший мариупольца за говор, частично признал вину - РИА Новости, 04.04.2023
Боевик ВСУ, расстрелявший мариупольца за говор, частично признал вину
Украинский военный Антон Чередник, который, по версии следствия, расстрелял в Мариуполе гражданского за произношение, в суде Ростова-на-Дону частично признал... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T12:30
2023-04-04T12:59
происшествия
россия
мариуполь
ростов-на-дону
следственный комитет россии (ск рф)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 апр - РИА Новости. Украинский военный Антон Чередник, который, по версии следствия, расстрелял в Мариуполе гражданского за произношение, в суде Ростова-на-Дону частично признал вину, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Дело в отношении Чередника поступило в Южный окружной военный суд в середине февраля. Во вторник суд приступил к его слушанию по существу. Чередник обвиняется по статьям 278 (насильственный захват власти), части 1 статьи 356 (применение запрещенных средств и методов ведения войны), части 2 статьи 105 (убийство), статьи 205.3 (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности) УК РФ. "Частично признаю", - ответил Чередник на вопрос судьи о том, признает ли он вину в инкриминируемых преступлениях. Он уточнил, что признает вину по статье 105 УК РФ, в части остальных вменяемых ему статей - не признает. Ранее СК России сообщил, что 27 марта 2022 года в поселке Мирный под Мариуполем Чередник остановил двух мужчин и приказал им лечь на землю. Осознавая, что перед ним гражданские, он потребовал произнести фразу на украинском языке, стреляя из автомата в воздух. Используя в качестве предлога неправильное произношение, Чередник расстрелял одного из мужчин, второй остался жив и дал показания.
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россия
мариуполь
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происшествия, россия, мариуполь, ростов-на-дону, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Мариуполь, Ростов-на-Дону, Следственный комитет России (СК РФ)
Боевик ВСУ, расстрелявший мариупольца за говор, частично признал вину

Украинский военный, расстрелявший мирного жителя Мариуполя за говор, частично признал вину

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 апр - РИА Новости. Украинский военный Антон Чередник, который, по версии следствия, расстрелял в Мариуполе гражданского за произношение, в суде Ростова-на-Дону частично признал вину, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Дело в отношении Чередника поступило в Южный окружной военный суд в середине февраля. Во вторник суд приступил к его слушанию по существу.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
Российских пленных пытают за отказ петь гимн Украины, заявила омбудсмен ЛНР
30 марта, 18:49
Чередник обвиняется по статьям 278 (насильственный захват власти), части 1 статьи 356 (применение запрещенных средств и методов ведения войны), части 2 статьи 105 (убийство), статьи 205.3 (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности) УК РФ.
"Частично признаю", - ответил Чередник на вопрос судьи о том, признает ли он вину в инкриминируемых преступлениях.
Он уточнил, что признает вину по статье 105 УК РФ, в части остальных вменяемых ему статей - не признает.
Ранее СК России сообщил, что 27 марта 2022 года в поселке Мирный под Мариуполем Чередник остановил двух мужчин и приказал им лечь на землю. Осознавая, что перед ним гражданские, он потребовал произнести фразу на украинском языке, стреляя из автомата в воздух. Используя в качестве предлога неправильное произношение, Чередник расстрелял одного из мужчин, второй остался жив и дал показания.
Военнопленный: Украинские солдаты сдаются в Артемовске из-за недостатка боеприпасов - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
Украинский пленный назвал причины сдачи бойцов ВСУ в Артемовске
30 марта, 03:11
 
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