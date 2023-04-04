https://ria.ru/20230404/vina-1862866893.html

Боевик ВСУ, расстрелявший мариупольца за говор, частично признал вину

Боевик ВСУ, расстрелявший мариупольца за говор, частично признал вину - РИА Новости, 04.04.2023

Боевик ВСУ, расстрелявший мариупольца за говор, частично признал вину

Украинский военный Антон Чередник, который, по версии следствия, расстрелял в Мариуполе гражданского за произношение, в суде Ростова-на-Дону частично признал... РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T12:30

2023-04-04T12:30

2023-04-04T12:59

происшествия

россия

мариуполь

ростов-на-дону

следственный комитет россии (ск рф)

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 апр - РИА Новости. Украинский военный Антон Чередник, который, по версии следствия, расстрелял в Мариуполе гражданского за произношение, в суде Ростова-на-Дону частично признал вину, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Дело в отношении Чередника поступило в Южный окружной военный суд в середине февраля. Во вторник суд приступил к его слушанию по существу. Чередник обвиняется по статьям 278 (насильственный захват власти), части 1 статьи 356 (применение запрещенных средств и методов ведения войны), части 2 статьи 105 (убийство), статьи 205.3 (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности) УК РФ. "Частично признаю", - ответил Чередник на вопрос судьи о том, признает ли он вину в инкриминируемых преступлениях. Он уточнил, что признает вину по статье 105 УК РФ, в части остальных вменяемых ему статей - не признает. Ранее СК России сообщил, что 27 марта 2022 года в поселке Мирный под Мариуполем Чередник остановил двух мужчин и приказал им лечь на землю. Осознавая, что перед ним гражданские, он потребовал произнести фразу на украинском языке, стреляя из автомата в воздух. Используя в качестве предлога неправильное произношение, Чередник расстрелял одного из мужчин, второй остался жив и дал показания.

https://ria.ru/20230330/pytki-1861958437.html

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россия

мариуполь

ростов-на-дону

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Екатерина Зайцева

происшествия, россия, мариуполь, ростов-на-дону, следственный комитет россии (ск рф)