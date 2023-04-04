https://ria.ru/20230404/vina-1862866893.html
Боевик ВСУ, расстрелявший мариупольца за говор, частично признал вину
Боевик ВСУ, расстрелявший мариупольца за говор, частично признал вину - РИА Новости, 04.04.2023
Боевик ВСУ, расстрелявший мариупольца за говор, частично признал вину
Украинский военный Антон Чередник, который, по версии следствия, расстрелял в Мариуполе гражданского за произношение, в суде Ростова-на-Дону частично признал... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T12:30
2023-04-04T12:30
2023-04-04T12:59
происшествия
россия
мариуполь
ростов-на-дону
следственный комитет россии (ск рф)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 апр - РИА Новости. Украинский военный Антон Чередник, который, по версии следствия, расстрелял в Мариуполе гражданского за произношение, в суде Ростова-на-Дону частично признал вину, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Дело в отношении Чередника поступило в Южный окружной военный суд в середине февраля. Во вторник суд приступил к его слушанию по существу. Чередник обвиняется по статьям 278 (насильственный захват власти), части 1 статьи 356 (применение запрещенных средств и методов ведения войны), части 2 статьи 105 (убийство), статьи 205.3 (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности) УК РФ. "Частично признаю", - ответил Чередник на вопрос судьи о том, признает ли он вину в инкриминируемых преступлениях. Он уточнил, что признает вину по статье 105 УК РФ, в части остальных вменяемых ему статей - не признает. Ранее СК России сообщил, что 27 марта 2022 года в поселке Мирный под Мариуполем Чередник остановил двух мужчин и приказал им лечь на землю. Осознавая, что перед ним гражданские, он потребовал произнести фразу на украинском языке, стреляя из автомата в воздух. Используя в качестве предлога неправильное произношение, Чередник расстрелял одного из мужчин, второй остался жив и дал показания.
https://ria.ru/20230330/pytki-1861958437.html
https://ria.ru/20230330/plennyy-1861729020.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, мариуполь, ростов-на-дону, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Мариуполь, Ростов-на-Дону, Следственный комитет России (СК РФ)
Боевик ВСУ, расстрелявший мариупольца за говор, частично признал вину
Украинский военный, расстрелявший мирного жителя Мариуполя за говор, частично признал вину