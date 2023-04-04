https://ria.ru/20230404/vina-1862850006.html

Экс-замминистра просвещения Ракова в суде признала вину в хищениях

Экс-замминистра просвещения Ракова в суде признала вину в хищениях - РИА Новости, 04.04.2023

Экс-замминистра просвещения Ракова в суде признала вину в хищениях

Экс-замминистра просвещения России Марина Ракова и бывший ректор Шанинки Сергей Зуев признали вину в хищениях средств из бюджета, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T11:37

2023-04-04T11:37

2023-04-04T13:15

москва

россия

происшествия

марина ракова

сергей зуев

сбербанк россии

московская высшая школа социальных и экономических наук

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856115647_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_709a19b411fe56a4dc3c33c408ad0465.jpg

МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Экс-замминистра просвещения России Марина Ракова и бывший ректор Шанинки Сергей Зуев признали вину в хищениях средств из бюджета, передает корреспондент РИА Новости из зала Никулинского суда Москвы, где слушается дело. "Обвинение понятно, вину признаю полностью по всем эпизодам", - сказала бывшая чиновница. Вместе с ней вину по всем эпизодам признал и Зуев. Почти все остальные фигуранты также полностью признали вину, а управляющий директор Сбербанка Евгений Зак отдельно подчеркнул, что "раскаивается в содеянном". Частично вину признал лишь бывший проректор Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ (РАНХиГС) Иван Федотов, а Кристина Крючкова из Шанинки воздержалась от комментариев. Оглашение обвинительного заключения заняло три заседания. Вместе с Зуевым и Раковой по делу проходят ее гражданский муж Артур Стеценко, управляющий директор Сбербанка Евгений Зак, управляющий директор дивизиона "Цифровые платформы образования" того же Сбербанка Максим Инкин, юрисконсульт Шанинки Кристина Крючкова и бывший проректор РАНХиГС Иван Федотов - единственный из обвиняемых, кто находится под домашним арестом, остальным избран запрет определенных действий. По мнению следствия, фигуранты группой провернули особо крупную аферу, используя служебное положение. По версии следствия, Ракова, являясь гендиректором Фонда новых форм развития образования (ФНФРО), вместе с и.о. генерального директора Инкиным с июня 2017 по ноябрь 2018 года обеспечили заключение между фондом и Стеценко фиктивных трудовых договоров. На основании этих документов Стеценко, не работая в фонде, получил зарплат и премий более чем на 7,7 миллиона рублей. В дальнейшем, как полагает следствие, обеспечив в сентябре 2018 года заключение фиктивного трудового договора с Федеральным институтом развития образования РАНХиГС, Ракова организовала хищение бюджетных средств более чем на 2,1 миллиона рублей, а заместитель гендиректора фонда Зак фиктивно трудоустроил в организацию своего знакомого, похитив таким образом более чем 2,8 миллиона рублей. Когда Ракова была замминистра просвещения, она с соучастниками с февраля 2018 по май 2019 года обеспечила фиктивное трудоустройство 12 сотрудников Минпросвещения России на должности научных сотрудников в РАНХиГС, причинив академии ущерб более чем на 20 миллионов рублей, полагает следствие. Кроме того, Ракова вместе с Инкиным, Заком, ректором Московской высшей школы социальных и экономических наук Зуевым, исполнительным директором того же учебного учреждения Крючковой и неустановленными соучастниками в сентябре 2019 года обеспечили заключение фиктивных договоров между фондом и Шанинкой и похитили более чем 21 миллион рублей.

https://ria.ru/20230125/rakova-1847356115.html

https://ria.ru/20230309/shaninka-1856753167.html

https://ria.ru/20230217/rankhigs-1852555290.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, россия, происшествия, марина ракова, сергей зуев, сбербанк россии, московская высшая школа социальных и экономических наук