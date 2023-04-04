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В Кремле прокомментировали призывы закрыть "Википедию" - РИА Новости, 04.04.2023
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12:53 04.04.2023 (обновлено: 13:52 04.04.2023)
https://ria.ru/20230404/vikipediya-1862876938.html
В Кремле прокомментировали призывы закрыть "Википедию"
В Кремле прокомментировали призывы закрыть "Википедию" - РИА Новости, 04.04.2023
В Кремле прокомментировали призывы закрыть "Википедию"
Прежде чем закрывать "Википедию", нужно создать ее аналог c проверенной информацией, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T12:53
2023-04-04T13:52
wikipedia
общество
технологии
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Прежде чем закрывать "Википедию", нужно создать ее аналог c проверенной информацией, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Так он прокомментировал слова главы Совета по правам человека Валерия Фадеева, выступившего за закрытие интернет-энциклопедии."Вы знаете, что в различных форматах, на разных форумах и на разных уровнях неоднократно высказывалась точка зрения о том, что нам необходимо создавать аналог "Википедии", причем который содержал бы действительно проверенную и точную информацию, объективную информацию, потому что мы знаем, что в "Википедии" очень много искажений, очень много неправды, очень много ошибок, исторических, фактологических, поэтому, конечно, создавать аналог нужно обязательно", — сказал Песков.Говорить же о блокировке "Википедии", пока для нее нет альтернативы, еще рано, добавил он.За последний год мировой суд Таганского района Москвы четыре раза назначал фонду Wikimedia штрафы за неудаление из "Википедии" фейков о российской армии. В общей сложности их сумма составила девять миллионов рублей. А по двум новым протоколам фонду грозит штраф еще на восемь миллионов.Главы Минцифры Максут Шадаев заявлял, что отечественный аналог "Википедии" — портал "Знание" — запустят в первом квартале 2023 года. Но пока он находится в тестовом режиме.
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wikipedia, общество, технологии, россия, дмитрий песков
Wikipedia, Общество, Технологии, Россия, Дмитрий Песков
В Кремле прокомментировали призывы закрыть "Википедию"

Песков согласился, что в "Википедии" много ошибок, но призвал сначала создать ее аналог

© РИА НовостиСайт российской Википедии
Сайт российской Википедии - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
© РИА Новости
Сайт российской Википедии. Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Прежде чем закрывать "Википедию", нужно создать ее аналог c проверенной информацией, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Так он прокомментировал слова главы Совета по правам человека Валерия Фадеева, выступившего за закрытие интернет-энциклопедии.
"Вы знаете, что в различных форматах, на разных форумах и на разных уровнях неоднократно высказывалась точка зрения о том, что нам необходимо создавать аналог "Википедии", причем который содержал бы действительно проверенную и точную информацию, объективную информацию, потому что мы знаем, что в "Википедии" очень много искажений, очень много неправды, очень много ошибок, исторических, фактологических, поэтому, конечно, создавать аналог нужно обязательно", — сказал Песков.
Говорить же о блокировке "Википедии", пока для нее нет альтернативы, еще рано, добавил он.
За последний год мировой суд Таганского района Москвы четыре раза назначал фонду Wikimedia штрафы за неудаление из "Википедии" фейков о российской армии. В общей сложности их сумма составила девять миллионов рублей. А по двум новым протоколам фонду грозит штраф еще на восемь миллионов.
Главы Минцифры Максут Шадаев заявлял, что отечественный аналог "Википедии" — портал "Знание" — запустят в первом квартале 2023 года. Но пока он находится в тестовом режиме.
Главная страница портала Знания на экране монитора - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
В Минцифры назвали дату запуска отечественного аналога "Википедии"
20 декабря 2022, 13:26
 
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