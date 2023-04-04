В Кремле прокомментировали призывы закрыть "Википедию"
Песков согласился, что в "Википедии" много ошибок, но призвал сначала создать ее аналог
Сайт российской Википедии. Архивное фото
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Прежде чем закрывать "Википедию", нужно создать ее аналог c проверенной информацией, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Так он прокомментировал слова главы Совета по правам человека Валерия Фадеева, выступившего за закрытие интернет-энциклопедии.
"Вы знаете, что в различных форматах, на разных форумах и на разных уровнях неоднократно высказывалась точка зрения о том, что нам необходимо создавать аналог "Википедии", причем который содержал бы действительно проверенную и точную информацию, объективную информацию, потому что мы знаем, что в "Википедии" очень много искажений, очень много неправды, очень много ошибок, исторических, фактологических, поэтому, конечно, создавать аналог нужно обязательно", — сказал Песков.
Говорить же о блокировке "Википедии", пока для нее нет альтернативы, еще рано, добавил он.
За последний год мировой суд Таганского района Москвы четыре раза назначал фонду Wikimedia штрафы за неудаление из "Википедии" фейков о российской армии. В общей сложности их сумма составила девять миллионов рублей. А по двум новым протоколам фонду грозит штраф еще на восемь миллионов.
Главы Минцифры Максут Шадаев заявлял, что отечественный аналог "Википедии" — портал "Знание" — запустят в первом квартале 2023 года. Но пока он находится в тестовом режиме.