https://ria.ru/20230404/vikipediya-1862863879.html

Глава СПЧ призвал закрыть "Википедию" и создать ее альтернативу

Глава СПЧ призвал закрыть "Википедию" и создать ее альтернативу - РИА Новости, 04.04.2023

Глава СПЧ призвал закрыть "Википедию" и создать ее альтернативу

"Википедия" содержит много исторических и политических искажений, нужно создать ее альтернативу и закрыть ее, считает глава Совета по правам человека при... РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T12:19

2023-04-04T12:19

2023-04-04T12:19

общество

технологии

россия

валерий фадеев

wikipedia

совет по правам человека при президенте рф (спч)

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. "Википедия" содержит много исторических и политических искажений, нужно создать ее альтернативу и закрыть ее, считает глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев. "Мое мнение относительно "Википедии" - ее надо закрыть, но она же удобна в некоторых аспектах… очень удобна для получения справок, там много искажений, мягко говоря, когда речь идет о политике, об истории, а вот простые вещи удобно, альтернативы то нет… Нужно как можно быстрее создать альтернативу и закрыть "Википедию" - это моя позиция", - сказал Фадеев на пресс-конференции, приуроченной к Международному дню интернета, в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия Сегодня". Он отметил, что не призывает закрыть ее уже завтра, но, конечно, надо двигаться к этому, потому что это идеологический, политизированный продукт.

https://ria.ru/20221220/vikipediya-1839972432.html

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2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, технологии, россия, валерий фадеев, wikipedia, совет по правам человека при президенте рф (спч)