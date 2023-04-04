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Глава СПЧ призвал закрыть "Википедию" и создать ее альтернативу - РИА Новости, 04.04.2023
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12:19 04.04.2023
https://ria.ru/20230404/vikipediya-1862863879.html
Глава СПЧ призвал закрыть "Википедию" и создать ее альтернативу
Глава СПЧ призвал закрыть "Википедию" и создать ее альтернативу - РИА Новости, 04.04.2023
Глава СПЧ призвал закрыть "Википедию" и создать ее альтернативу
"Википедия" содержит много исторических и политических искажений, нужно создать ее альтернативу и закрыть ее, считает глава Совета по правам человека при... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T12:19
2023-04-04T12:19
общество
технологии
россия
валерий фадеев
wikipedia
совет по правам человека при президенте рф (спч)
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. "Википедия" содержит много исторических и политических искажений, нужно создать ее альтернативу и закрыть ее, считает глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев. "Мое мнение относительно "Википедии" - ее надо закрыть, но она же удобна в некоторых аспектах… очень удобна для получения справок, там много искажений, мягко говоря, когда речь идет о политике, об истории, а вот простые вещи удобно, альтернативы то нет… Нужно как можно быстрее создать альтернативу и закрыть "Википедию" - это моя позиция", - сказал Фадеев на пресс-конференции, приуроченной к Международному дню интернета, в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия Сегодня". Он отметил, что не призывает закрыть ее уже завтра, но, конечно, надо двигаться к этому, потому что это идеологический, политизированный продукт.
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общество, технологии, россия, валерий фадеев, wikipedia, совет по правам человека при президенте рф (спч)
Общество, Технологии, Россия, Валерий Фадеев, Wikipedia, Совет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)
Глава СПЧ призвал закрыть "Википедию" и создать ее альтернативу

Глава СПЧ Фадеев призвал двигаться к отказу от "Википедии" из-за ее политизированности

© РИА НовостиСайт российской Википедии
Сайт российской Википедии - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
© РИА Новости
Сайт российской Википедии. Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. "Википедия" содержит много исторических и политических искажений, нужно создать ее альтернативу и закрыть ее, считает глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев.
"Мое мнение относительно "Википедии" - ее надо закрыть, но она же удобна в некоторых аспектах… очень удобна для получения справок, там много искажений, мягко говоря, когда речь идет о политике, об истории, а вот простые вещи удобно, альтернативы то нет… Нужно как можно быстрее создать альтернативу и закрыть "Википедию" - это моя позиция", - сказал Фадеев на пресс-конференции, приуроченной к Международному дню интернета, в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия Сегодня".
Он отметил, что не призывает закрыть ее уже завтра, но, конечно, надо двигаться к этому, потому что это идеологический, политизированный продукт.
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ОбществоТехнологииРоссияВалерий ФадеевWikipediaСовет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)
 
 
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