https://ria.ru/20230404/vikipediya-1862863879.html
Глава СПЧ призвал закрыть "Википедию" и создать ее альтернативу
Глава СПЧ призвал закрыть "Википедию" и создать ее альтернативу - РИА Новости, 04.04.2023
Глава СПЧ призвал закрыть "Википедию" и создать ее альтернативу
"Википедия" содержит много исторических и политических искажений, нужно создать ее альтернативу и закрыть ее, считает глава Совета по правам человека при... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T12:19
2023-04-04T12:19
2023-04-04T12:19
общество
технологии
россия
валерий фадеев
wikipedia
совет по правам человека при президенте рф (спч)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/140356/29/1403562968_0:117:2001:1242_1920x0_80_0_0_053cfc3c81f250af35e2c8991d55493d.jpg
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. "Википедия" содержит много исторических и политических искажений, нужно создать ее альтернативу и закрыть ее, считает глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев. "Мое мнение относительно "Википедии" - ее надо закрыть, но она же удобна в некоторых аспектах… очень удобна для получения справок, там много искажений, мягко говоря, когда речь идет о политике, об истории, а вот простые вещи удобно, альтернативы то нет… Нужно как можно быстрее создать альтернативу и закрыть "Википедию" - это моя позиция", - сказал Фадеев на пресс-конференции, приуроченной к Международному дню интернета, в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия Сегодня". Он отметил, что не призывает закрыть ее уже завтра, но, конечно, надо двигаться к этому, потому что это идеологический, политизированный продукт.
https://ria.ru/20221220/vikipediya-1839972432.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/140356/29/1403562968_95:0:1904:1357_1920x0_80_0_0_abc363e4a05fcb091a20a6c470b0481d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, технологии, россия, валерий фадеев, wikipedia, совет по правам человека при президенте рф (спч)
Общество, Технологии, Россия, Валерий Фадеев, Wikipedia, Совет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)
Глава СПЧ призвал закрыть "Википедию" и создать ее альтернативу
Глава СПЧ Фадеев призвал двигаться к отказу от "Википедии" из-за ее политизированности
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. "Википедия" содержит много исторических и политических искажений, нужно создать ее альтернативу и закрыть ее, считает глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев.
"Мое мнение относительно "Википедии" - ее надо закрыть, но она же удобна в некоторых аспектах… очень удобна для получения справок, там много искажений, мягко говоря, когда речь идет о политике, об истории, а вот простые вещи удобно, альтернативы то нет… Нужно как можно быстрее создать альтернативу и закрыть "Википедию" - это моя позиция", - сказал Фадеев на пресс-конференции, приуроченной к Международному дню интернета, в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия Сегодня".
Он отметил, что не призывает закрыть ее уже завтра, но, конечно, надо двигаться к этому, потому что это идеологический, политизированный продукт.
В Минцифры назвали дату запуска отечественного аналога "Википедии"