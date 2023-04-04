https://ria.ru/20230404/videoigry-1862786888.html

Минюст США подал иск против одного из крупнейших разработчиков видеоигр

Минюст США подал иск против одного из крупнейших разработчиков видеоигр - РИА Новости, 04.04.2023

Минюст США подал иск против одного из крупнейших разработчиков видеоигр

Министерство юстиции США подало иск против одного из крупнейших разработчиков и издателей видеоигр - компанию Activision Blizzard – за нарушение... РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T01:12

2023-04-04T01:12

2023-04-04T01:12

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ВАШИНГТОН, 4 апр – РИА Новости. Министерство юстиции США подало иск против одного из крупнейших разработчиков и издателей видеоигр - компанию Activision Blizzard – за нарушение антимонопольного законодательства в киберспортивной сфере, говорится в распространенном в понедельник заявлении ведомства. Утверждается, что компания в течение долгого времени и по согласованию с рядом команд в дисциплинах Overwatch и Call of Duty применяла систему штрафов в тех случаях, если зарплаты киберспортсменов превышали установленный Blizzard порог. Сторона обвинения полагает, что такая мера приводила к искусственному ограничению конкуренции и несправедливому занижению заработной платы игроков. Ведомство потребовало от компании отменить так называемый "соревновательный балансовый налог" в профессиональных киберспортивных дисциплинах и пересмотреть политику в сфере антимонопольного законодательства.

https://ria.ru/20230127/videoigry-1848012862.html

https://ria.ru/20230301/balerina-1855193771.html

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