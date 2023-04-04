https://ria.ru/20230404/videoigry-1862786888.html
Минюст США подал иск против одного из крупнейших разработчиков видеоигр
Минюст США подал иск против одного из крупнейших разработчиков видеоигр - РИА Новости, 04.04.2023
Минюст США подал иск против одного из крупнейших разработчиков видеоигр
Министерство юстиции США подало иск против одного из крупнейших разработчиков и издателей видеоигр - компанию Activision Blizzard – за нарушение... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T01:12
2023-04-04T01:12
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ВАШИНГТОН, 4 апр – РИА Новости. Министерство юстиции США подало иск против одного из крупнейших разработчиков и издателей видеоигр - компанию Activision Blizzard – за нарушение антимонопольного законодательства в киберспортивной сфере, говорится в распространенном в понедельник заявлении ведомства. Утверждается, что компания в течение долгого времени и по согласованию с рядом команд в дисциплинах Overwatch и Call of Duty применяла систему штрафов в тех случаях, если зарплаты киберспортсменов превышали установленный Blizzard порог. Сторона обвинения полагает, что такая мера приводила к искусственному ограничению конкуренции и несправедливому занижению заработной платы игроков. Ведомство потребовало от компании отменить так называемый "соревновательный балансовый налог" в профессиональных киберспортивных дисциплинах и пересмотреть политику в сфере антимонопольного законодательства.
https://ria.ru/20230127/videoigry-1848012862.html
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сша, в мире
Минюст США подал иск против одного из крупнейших разработчиков видеоигр
Минюст США подал в суд на компанию Blizzard за урезание зарплат киберспортсменам
ВАШИНГТОН, 4 апр – РИА Новости. Министерство юстиции США подало иск против одного из крупнейших разработчиков и издателей видеоигр - компанию Activision Blizzard – за нарушение антимонопольного законодательства в киберспортивной сфере, говорится в распространенном в понедельник заявлении ведомства.
Утверждается, что компания в течение долгого времени и по согласованию с рядом команд в дисциплинах Overwatch и Call of Duty применяла систему штрафов в тех случаях, если зарплаты киберспортсменов превышали установленный Blizzard порог.
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Сторона обвинения полагает, что такая мера приводила к искусственному ограничению конкуренции и несправедливому занижению заработной платы игроков.
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"Сегодня министерство юстиции подало гражданский антимонопольный иск против Activision Blizzard, одного из крупнейших в мире разработчиков и издателей видеоигр, за введение правил, ограничивающих конкуренцию игроков в профессиональных киберспортивных лигах Overwatch и Call of Duty, и занижающих заработную плату киберспортсменов в этих лигах в нарушение Закона Шермана", - следует из заявления минюста США.
Ведомство потребовало от компании отменить так называемый "соревновательный балансовый налог" в профессиональных киберспортивных дисциплинах и пересмотреть политику в сфере антимонопольного законодательства.
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