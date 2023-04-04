https://ria.ru/20230404/veypy-1863019830.html

В муфтияте высказались о запрете вейпов в России

В муфтияте высказались о запрете вейпов в России - РИА Новости, 04.04.2023

В муфтияте высказались о запрете вейпов в России

Мусульманская религия отрицательно относится к любым видам табакокурения, в том числе к вейпам, заявил помощник муфтия Духовного собрания мусульман России... РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T20:07

2023-04-04T20:07

2023-04-04T20:07

религия

россия

ольга тимофеева (депутат гд)

госдума рф

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

министерство финансов рф (минфин россии)

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МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Мусульманская религия отрицательно относится к любым видам табакокурения, в том числе к вейпам, заявил помощник муфтия Духовного собрания мусульман России (ДСМР) Ильнур Гайнутдинов. Ранее глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Тимофеева заявила, что полный запрет на ввоз в РФ и продажу вейпов и жидкостей для них могут прописать в поправках ко второму чтению пакета правительственных законопроектов, направленных на сокращение объемов нелегального производства и оборота табачной и никотинсодержащей продукции. "Ислам отрицательно относится к курению табака, вейпы в список исключения не входят. Это все запрещено. Наша религия запрещает все то, что наносит вред организму. Шариат (свод исламских законов – ред.) стоит на здоровом образе жизни. Хочу обратить внимание нашей молодежи именно на этот аспект", - сказал Гайнутдинов на заседании комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений. Религиозный деятель отметил, что многие злокачественные опухоли в человеческом организме являются следствием табакокурения. "Это касается легких, органов пищеварения и почти всего человеческого организма. Поэтому призываю обратить пристальное внимание на свой образ жизни с малолетства, не употреблять все то запретное, что наносит урон самому человеку. Все то, что кажется веселым, беззаботным и модным, может быть угрозой для вашего здоровья", - сказал Гайнутдинов. Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам внести предложения о возможном запрете вейпов из-за их растущей популярности среди несовершеннолетних. В ГД была образована группа при главах трех профильных комитетов – по молодежной политике, по охране здоровья и по просвещению. Координатор группы и вице-спикер Госдумы Петр Толстой ранее заявил РИА Новости, что не исключает проведения в Госдуме парламентских слушаний по теме запрета вейпов. Роспотребнадзор, Минздрав и МВД поддержали идею запрета вейпов, а вот в Минфине отметили, что полный запрет вейпов и жидкостей для них в РФ может привести к значительным потерям для федерального бюджета, а также к нелегальному обороту такой продукции.

https://ria.ru/20230404/veypy-1862893514.html

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россия, ольга тимофеева (депутат гд), госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), министерство финансов рф (минфин россии)