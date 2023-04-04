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В Госдуме подготовят поправки о полном запрете вейпов в России - РИА Новости, 04.04.2023
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12:00 04.04.2023 (обновлено: 12:08 04.04.2023)
https://ria.ru/20230404/veyp-1862857433.html
В Госдуме подготовят поправки о полном запрете вейпов в России
В Госдуме подготовят поправки о полном запрете вейпов в России - РИА Новости, 04.04.2023
В Госдуме подготовят поправки о полном запрете вейпов в России
Депутаты Госдумы планируют подготовить поправки о полном запрете вейпов в России, а не ограничить их продажу для несовершеннолетних, как предлагалось некоторыми РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T12:00
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россия
госдума рф
здоровье - общество
общество
султан хамзаев
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Депутаты Госдумы планируют подготовить поправки о полном запрете вейпов в России, а не ограничить их продажу для несовершеннолетних, как предлагалось некоторыми парламентариями ранее, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев ("Единая Россия")."На Совете Государственной Думы 3 апреля (спикер Думы) Вячеслав Володин призвал депутатов остаться на позиции полного запрета вейпов в России, принято решение Совета", - заявил парламентарий. По его словам, соответствующие поправки могут быть внесены в правительственные законопроекты ко второму чтению рассмотрения документов.
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россия, госдума рф, здоровье - общество, общество, султан хамзаев
Россия, Госдума РФ, Здоровье - Общество, Общество, Султан Хамзаев
В Госдуме подготовят поправки о полном запрете вейпов в России

Депутат Хамзаев заявил, что в Госдуме подготовят поправки о полном запрете вейпов в России

© iStock.com / Yaroslav LitunЭлектронная сигарета
Электронная сигарета - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
© iStock.com / Yaroslav Litun
Электронная сигарета. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Депутаты Госдумы планируют подготовить поправки о полном запрете вейпов в России, а не ограничить их продажу для несовершеннолетних, как предлагалось некоторыми парламентариями ранее, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев ("Единая Россия").
"На Совете Государственной Думы 3 апреля (спикер Думы) Вячеслав Володин призвал депутатов остаться на позиции полного запрета вейпов в России, принято решение Совета", - заявил парламентарий. По его словам, соответствующие поправки могут быть внесены в правительственные законопроекты ко второму чтению рассмотрения документов.
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РоссияГосдума РФЗдоровье - ОбществоОбществоСултан Хамзаев
 
 
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