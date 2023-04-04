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В Госдуме подготовят поправки о полном запрете вейпов в России
В Госдуме подготовят поправки о полном запрете вейпов в России - РИА Новости, 04.04.2023
В Госдуме подготовят поправки о полном запрете вейпов в России
Депутаты Госдумы планируют подготовить поправки о полном запрете вейпов в России, а не ограничить их продажу для несовершеннолетних, как предлагалось некоторыми РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T12:00
2023-04-04T12:00
2023-04-04T12:08
россия
госдума рф
здоровье - общество
общество
султан хамзаев
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Депутаты Госдумы планируют подготовить поправки о полном запрете вейпов в России, а не ограничить их продажу для несовершеннолетних, как предлагалось некоторыми парламентариями ранее, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев ("Единая Россия")."На Совете Государственной Думы 3 апреля (спикер Думы) Вячеслав Володин призвал депутатов остаться на позиции полного запрета вейпов в России, принято решение Совета", - заявил парламентарий. По его словам, соответствующие поправки могут быть внесены в правительственные законопроекты ко второму чтению рассмотрения документов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, госдума рф, здоровье - общество, общество, султан хамзаев
Россия, Госдума РФ, Здоровье - Общество, Общество, Султан Хамзаев
В Госдуме подготовят поправки о полном запрете вейпов в России
Депутат Хамзаев заявил, что в Госдуме подготовят поправки о полном запрете вейпов в России