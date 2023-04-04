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В Госдуме подготовят поправки о полном запрете вейпов в России

В Госдуме подготовят поправки о полном запрете вейпов в России - РИА Новости, 04.04.2023

В Госдуме подготовят поправки о полном запрете вейпов в России

Депутаты Госдумы планируют подготовить поправки о полном запрете вейпов в России, а не ограничить их продажу для несовершеннолетних, как предлагалось некоторыми РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T12:00

2023-04-04T12:00

2023-04-04T12:08

россия

госдума рф

здоровье - общество

общество

султан хамзаев

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Депутаты Госдумы планируют подготовить поправки о полном запрете вейпов в России, а не ограничить их продажу для несовершеннолетних, как предлагалось некоторыми парламентариями ранее, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев ("Единая Россия")."На Совете Государственной Думы 3 апреля (спикер Думы) Вячеслав Володин призвал депутатов остаться на позиции полного запрета вейпов в России, принято решение Совета", - заявил парламентарий. По его словам, соответствующие поправки могут быть внесены в правительственные законопроекты ко второму чтению рассмотрения документов.

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, госдума рф, здоровье - общество, общество, султан хамзаев