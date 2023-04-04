Рейтинг@Mail.ru
Россия и Вьетнам работают над упрощением визового режима, заявил посол - РИА Новости, 04.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
10:24 04.04.2023 (обновлено: 10:32 04.04.2023)
https://ria.ru/20230404/vetnam-1862822490.html
Россия и Вьетнам работают над упрощением визового режима, заявил посол
Россия и Вьетнам работают над упрощением визового режима, заявил посол - РИА Новости, 04.04.2023
Россия и Вьетнам работают над упрощением визового режима, заявил посол
Россия и Вьетнам работают над упрощением визового режима и налаживанием прямых рейсов, что может способствовать активизации деловых, образовательных и... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T10:24
2023-04-04T10:32
россия
вьетнам
ханой
в мире
туризм
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/07/1850256994_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_196f0344c9c405a6b0c7b6d1f841b03d.jpg
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Россия и Вьетнам работают над упрощением визового режима и налаживанием прямых рейсов, что может способствовать активизации деловых, образовательных и культурных обменов, а также восстановлению туристических потоков, приводит посольство России в Ханое комментарий главы дипмиссии Геннадия Бездетко. В заявлении, опубликованном в социальных сетях посольства, предлагается упразднить ряд процедур и документов для желающих въехать в Россию вьетнамских граждан. "Планируется зафиксировать возможность оформления виз, включая многократные, по "прямым" приглашениям российских организаций, предприятий и компаний вьетнамским гражданам, принимающим участие в официальных встречах и переговорах, научных и культурных мероприятиях, творческих конкурсах, спортивных соревнованиях, студентам (в настоящее время визы этим категориям граждан оформляются через региональные представительства МВД России, что занимает определенное время)", - отметил Бездетко. По его словам, необходимость упрощения визового режима между Россией и Вьетнамом назрела давно, так как наши страны и народы связывают многолетние отношения дружбы и взаимовыгодного сотрудничества. Бездетко сообщил, что в настоящее время туристические обмены затруднены в связи с отсутствием между странами прямого авиасообщения. "Рассчитываем, что эта проблема будет решена уже в самое ближайшее время, что будет способствовать восстановлению связей по широкому спектру направлений", - прокомментировал посол налаживание прямых рейсов. Дипломат также заявил, что если решение об упрощенном визовом режиме вступит в силу, Вьетнам и Россия могут начать двигаться в сторону отмены виз для граждан двух стран. Посол добавил, что российская сторона рассчитывает на активизацию "деловых, образовательных, культурных обменов, восстановлению туристических потоков, заметно просевших после пандемии новой коронавирусной инфекции". По данным посольства России в Ханое, в 2022 года российские консульские учреждения оформили гражданам Вьетнама более 15 тысяч виз. За этот же период Вьетнам посетили 30 тысяч россиян, преимущественно в туристических целях.
https://ria.ru/20230329/vetnam-1861312061.html
https://ria.ru/20230327/sanktsii-1860934268.html
https://ria.ru/20230404/puteshestviya-1862737701.html
россия
вьетнам
ханой
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/07/1850256994_156:0:2887:2048_1920x0_80_0_0_4ffdc713820369ef6f925ff49ad6cabb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, вьетнам, ханой, в мире, новости - туризм
Россия, Вьетнам, Ханой, В мире, Туризм, Новости - Туризм
Россия и Вьетнам работают над упрощением визового режима, заявил посол

Посол Бездетко: Россия и Вьетнам работают над авиасообщением и упрощением визового режима

© iStock.com / ErmakovaElenaВид на башню Лотос в Нячанге
Вид на башню Лотос в Нячанге - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
© iStock.com / ErmakovaElena
Вид на башню Лотос в Нячанге. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Россия и Вьетнам работают над упрощением визового режима и налаживанием прямых рейсов, что может способствовать активизации деловых, образовательных и культурных обменов, а также восстановлению туристических потоков, приводит посольство России в Ханое комментарий главы дипмиссии Геннадия Бездетко.
В заявлении, опубликованном в социальных сетях посольства, предлагается упразднить ряд процедур и документов для желающих въехать в Россию вьетнамских граждан.
Пляж Нячанга, Вьетнам - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
Эксперты сообщили, как повлияют на туристов новые визовые правила Вьетнама
29 марта, 10:30
"Планируется зафиксировать возможность оформления виз, включая многократные, по "прямым" приглашениям российских организаций, предприятий и компаний вьетнамским гражданам, принимающим участие в официальных встречах и переговорах, научных и культурных мероприятиях, творческих конкурсах, спортивных соревнованиях, студентам (в настоящее время визы этим категориям граждан оформляются через региональные представительства МВД России, что занимает определенное время)", - отметил Бездетко.
По его словам, необходимость упрощения визового режима между Россией и Вьетнамом назрела давно, так как наши страны и народы связывают многолетние отношения дружбы и взаимовыгодного сотрудничества. Бездетко сообщил, что в настоящее время туристические обмены затруднены в связи с отсутствием между странами прямого авиасообщения.
"Рассчитываем, что эта проблема будет решена уже в самое ближайшее время, что будет способствовать восстановлению связей по широкому спектру направлений", - прокомментировал посол налаживание прямых рейсов.
Дипломат также заявил, что если решение об упрощенном визовом режиме вступит в силу, Вьетнам и Россия могут начать двигаться в сторону отмены виз для граждан двух стран.
Флаг Вьетнама в Хошимине - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
Санкции ударили по вьетнамскому экспорту в Россию, пишут СМИ
27 марта, 14:04
Посол добавил, что российская сторона рассчитывает на активизацию "деловых, образовательных, культурных обменов, восстановлению туристических потоков, заметно просевших после пандемии новой коронавирусной инфекции".
По данным посольства России в Ханое, в 2022 года российские консульские учреждения оформили гражданам Вьетнама более 15 тысяч виз. За этот же период Вьетнам посетили 30 тысяч россиян, преимущественно в туристических целях.
Пассажиры в зоне отлета аэропорта Шереметьево, откуда совершит первый рейс самолет компании Аэрофлот из Москвы в Каир. 11 апреля 2018 - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
Названы самые дешевые маршруты для авиапутешествий в апреле
04:36
 
ТуризмРоссияВьетнамХанойВ миреНовости - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала