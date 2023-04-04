https://ria.ru/20230404/vetnam-1862822490.html

Россия и Вьетнам работают над упрощением визового режима, заявил посол

Россия и Вьетнам работают над упрощением визового режима, заявил посол - РИА Новости, 04.04.2023

Россия и Вьетнам работают над упрощением визового режима, заявил посол

Россия и Вьетнам работают над упрощением визового режима и налаживанием прямых рейсов, что может способствовать активизации деловых, образовательных и... РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T10:24

2023-04-04T10:24

2023-04-04T10:32

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Россия и Вьетнам работают над упрощением визового режима и налаживанием прямых рейсов, что может способствовать активизации деловых, образовательных и культурных обменов, а также восстановлению туристических потоков, приводит посольство России в Ханое комментарий главы дипмиссии Геннадия Бездетко. В заявлении, опубликованном в социальных сетях посольства, предлагается упразднить ряд процедур и документов для желающих въехать в Россию вьетнамских граждан. "Планируется зафиксировать возможность оформления виз, включая многократные, по "прямым" приглашениям российских организаций, предприятий и компаний вьетнамским гражданам, принимающим участие в официальных встречах и переговорах, научных и культурных мероприятиях, творческих конкурсах, спортивных соревнованиях, студентам (в настоящее время визы этим категориям граждан оформляются через региональные представительства МВД России, что занимает определенное время)", - отметил Бездетко. По его словам, необходимость упрощения визового режима между Россией и Вьетнамом назрела давно, так как наши страны и народы связывают многолетние отношения дружбы и взаимовыгодного сотрудничества. Бездетко сообщил, что в настоящее время туристические обмены затруднены в связи с отсутствием между странами прямого авиасообщения. "Рассчитываем, что эта проблема будет решена уже в самое ближайшее время, что будет способствовать восстановлению связей по широкому спектру направлений", - прокомментировал посол налаживание прямых рейсов. Дипломат также заявил, что если решение об упрощенном визовом режиме вступит в силу, Вьетнам и Россия могут начать двигаться в сторону отмены виз для граждан двух стран. Посол добавил, что российская сторона рассчитывает на активизацию "деловых, образовательных, культурных обменов, восстановлению туристических потоков, заметно просевших после пандемии новой коронавирусной инфекции". По данным посольства России в Ханое, в 2022 года российские консульские учреждения оформили гражданам Вьетнама более 15 тысяч виз. За этот же период Вьетнам посетили 30 тысяч россиян, преимущественно в туристических целях.

https://ria.ru/20230329/vetnam-1861312061.html

https://ria.ru/20230327/sanktsii-1860934268.html

https://ria.ru/20230404/puteshestviya-1862737701.html

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россия, вьетнам, ханой, в мире, новости - туризм