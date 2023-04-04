https://ria.ru/20230404/vagner-1862791922.html
РИА Новости сняло бой "Группы Вагнера" в промзоне Артемовска
РИА Новости сняло бой "Группы Вагнера" в промзоне Артемовска - РИА Новости, 04.04.2023
РИА Новости сняло бой "Группы Вагнера" в промзоне Артемовска
Корреспонденты РИА Новости сняли бой "Группы Вагнера" в промзоне Артемовска, в районе недавно освобожденного завода АЗОМ. РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T03:07
2023-04-04T03:07
2023-04-04T09:19
специальная военная операция на украине
безопасность
артемовск
владимир зеленский
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АРТЕМОВСК, 4 апр — РИА Новости. Корреспонденты РИА Новости сняли бой "Группы Вагнера" в промзоне Артемовска, в районе недавно освобожденного завода АЗОМ.Перед бойцами стояла задача контролировать дорогу и пресекать любые перемещения противника."Отработали" три машины. По данным <...> радиоперехвата, в одной из них находились "спецы" (спецназовцы. — Прим. ред.), которые ехали сражаться с нами", — сказал боец "Группы Вагнера", показывая корреспондентам на три уничтоженные машины противника. Как только несколько украинских солдат стали перебегать дорогу, по ним открыли огонь из стрелкового оружия, гранатометов и крупнокалиберного пулемета. Одному все же удалось уйти, другого уничтожили на месте. После перестрелки противник начал обстреливать из минометов здание, в котором находились корреспонденты РИА Новости и "вагнеровцы". Одна из мин попала в крышу, после чего поступила команда укрыться в подвале. В этот же день "Группа Вагнера" проводила штурм здания, находившегося на этой улице. Для того, чтобы пехота смогла к нему приблизиться, потребовалось подавить огневые точки противника в соседнем строении. По команде группа прикрытия начала вести обстрел здания из пулеметов, а штурмовики при ее поддержке вошли в здание и успешно провели зачистку. Бойцы "Группы Вагнера" в марте полностью взяли под контроль цеха завода, расположенного в северных районах Артемовска. Со слов штурмовавших завод, там находится несколько бомбоубежищ, в которых можно было пережидать артиллерийские обстрелы и авиаудары, но для украинских войск появление "вагнеровцев" оказалось полной неожиданностью. В декабре 2022 года Владимир Зеленский посещал АЗОМ и награждал там боевиков.
https://ria.ru/20230403/ukraina-1862502168.html
https://ria.ru/20230403/artemovsk-1862769022.html
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Бой "Группы Вагнера" в Артемовске
Бой "Группы Вагнера" в Артемовске
2023-04-04T03:07
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безопасность, артемовск, владимир зеленский, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Артемовск, Владимир Зеленский, Россия, Украина
РИА Новости сняло бой "Группы Вагнера" в промзоне Артемовска
Корреспонденты РИА Новости сняли бой "Группы Вагнера" в промзоне Артемовска
АРТЕМОВСК, 4 апр — РИА Новости. Корреспонденты РИА Новости сняли бой "Группы Вагнера" в промзоне Артемовска, в районе недавно освобожденного завода АЗОМ.
Перед бойцами стояла задача контролировать дорогу и пресекать любые перемещения противника.
"До последнего украинца": двадцатилетние на Украине почти закончились
"Отработали" три машины. По данным <...> радиоперехвата, в одной из них находились "спецы" (спецназовцы. — Прим. ред.), которые ехали сражаться с нами", — сказал боец "Группы Вагнера", показывая корреспондентам на три уничтоженные машины противника.
Как только несколько украинских солдат стали перебегать дорогу, по ним открыли огонь из стрелкового оружия, гранатометов и крупнокалиберного пулемета. Одному все же удалось уйти, другого уничтожили на месте. После перестрелки противник начал обстреливать из минометов здание, в котором находились корреспонденты РИА Новости и "вагнеровцы". Одна из мин попала в крышу, после чего поступила команда укрыться в подвале.
В этот же день "Группа Вагнера" проводила штурм здания, находившегося на этой улице. Для того, чтобы пехота смогла к нему приблизиться, потребовалось подавить огневые точки противника в соседнем строении. По команде группа прикрытия начала вести обстрел здания из пулеметов, а штурмовики при ее поддержке вошли в здание и успешно провели зачистку.
Бойцы "Группы Вагнера" в марте полностью взяли под контроль цеха завода, расположенного в северных районах Артемовска. Со слов штурмовавших завод, там находится несколько бомбоубежищ, в которых можно было пережидать артиллерийские обстрелы и авиаудары, но для украинских войск появление "вагнеровцев" оказалось полной неожиданностью. В декабре 2022 года Владимир Зеленский
посещал АЗОМ и награждал там боевиков.
США полагают, что в Артемовске якобы продолжается ожесточенный бой