Власти Хмельницкой области запретили деятельность УПЦ
Хмельницкий областной совет принял решение запретить деятельность канонической УПЦ
© AP Photo / Efrem LukatskyВид на Киево-Печерскую лавру
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Вид на Киево-Печерскую лавру. Архивное фото
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Хмельницкий областной совет законодательно запретил деятельность Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) в регионе.
"Депутаты областного совета единогласно приняли решение, <...> которым запретили деятельность Украинской православной церкви Московского патриархата (официально зарегистрирована как Киевская митрополия Украинской православной церкви) на территории Хмельницкой области", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте облсовета.
Ранее они проголосовали за лишение УПЦ и входящих в нее организаций права пользоваться 13 земельными участками, включая территории Свято-Покровского кафедрального собора.
Как заявили в УПЦ, в воскресенье толпа попыталась взять его штурмом. Позже священнослужителей вывели с его территории, а штурмовавшие провели собрание, на котором проголосовали за его переход под управление Православной церкви Украины (ПЦУ). Ключи от помещений передали "комиссии", члены которой зашли в храм и провели опись имущества.
Давление на УПЦ МП, к которой себя причисляют миллионы верующих, началось в 1990-е со стороны националистов и раскольников. К 2018 году это превратилось в масштабную государственную кампанию. Власти Украины создали из раскольнических организаций Православную церковь Украины (ПЦУ), которая получила от Константинопольского патриарха Варфоломея томос об автокефалии — документ, закрепляющий административную независимость Киевской метрополии.
Тогда же начались информационная кампания против УПЦ, массовые рейдерские захваты ее храмов, их "добровольная перерегистрация" на ПЦУ с одобрения властей, безнаказанные нападения на духовенство и верующих.
В январе УПЦ уже сообщала о захвате раскольниками в Белогородке храма в честь Архистратига Божия Михаила и всех Небесных Сил бесплотных. Тогда сообщалось, что сторонники раскольников незаконно переоформили документы на местного священника ПЦУ.
Наибольший резонанс вызвала ситуация вокруг Киево-Печерской лавры. Украинское Министерство культуры в одностороннем порядке разорвало договор аренды с УПЦ, от монахов потребовали покинуть обитель. Однако наместник монастыря митрополит Павел (Лебедь) заявил, что "компромиссов по лавре быть не может". По его словам, разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева.