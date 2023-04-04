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Власти Хмельницкой области запретили деятельность УПЦ - РИА Новости, 04.04.2023
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Религия
 
15:48 04.04.2023 (обновлено: 17:04 04.04.2023)
https://ria.ru/20230404/upts-1862942294.html
Власти Хмельницкой области запретили деятельность УПЦ
Власти Хмельницкой области запретили деятельность УПЦ - РИА Новости, 04.04.2023
Власти Хмельницкой области запретили деятельность УПЦ
Хмельницкий областной совет законодательно запретил деятельность Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) в регионе. РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T15:48
2023-04-04T17:04
религия
украина
хмельницкая область
хмельницкий (город)
московский патриархат
украинская православная церковь
ситуация вокруг упц
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Хмельницкий областной совет законодательно запретил деятельность Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) в регионе."Депутаты областного совета единогласно приняли решение, &lt;...&gt; которым запретили деятельность Украинской православной церкви Московского патриархата (официально зарегистрирована как Киевская митрополия Украинской православной церкви) на территории Хмельницкой области", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте облсовета. Ранее они проголосовали за лишение УПЦ и входящих в нее организаций права пользоваться 13 земельными участками, включая территории Свято-Покровского кафедрального собора. Как заявили в УПЦ, в воскресенье толпа попыталась взять его штурмом. Позже священнослужителей вывели с его территории, а штурмовавшие провели собрание, на котором проголосовали за его переход под управление Православной церкви Украины (ПЦУ). Ключи от помещений передали "комиссии", члены которой зашли в храм и провели опись имущества.Давление на УПЦ МП, к которой себя причисляют миллионы верующих, началось в 1990-е со стороны националистов и раскольников. К 2018 году это превратилось в масштабную государственную кампанию. Власти Украины создали из раскольнических организаций Православную церковь Украины (ПЦУ), которая получила от Константинопольского патриарха Варфоломея томос об автокефалии — документ, закрепляющий административную независимость Киевской метрополии.Тогда же начались информационная кампания против УПЦ, массовые рейдерские захваты ее храмов, их "добровольная перерегистрация" на ПЦУ с одобрения властей, безнаказанные нападения на духовенство и верующих.В январе УПЦ уже сообщала о захвате раскольниками в Белогородке храма в честь Архистратига Божия Михаила и всех Небесных Сил бесплотных. Тогда сообщалось, что сторонники раскольников незаконно переоформили документы на местного священника ПЦУ.Наибольший резонанс вызвала ситуация вокруг Киево-Печерской лавры. Украинское Министерство культуры в одностороннем порядке разорвало договор аренды с УПЦ, от монахов потребовали покинуть обитель. Однако наместник монастыря митрополит Павел (Лебедь) заявил, что "компромиссов по лавре быть не может". По его словам, разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева.
https://ria.ru/20230404/upts-1862888420.html
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украина, хмельницкая область, хмельницкий (город), московский патриархат, украинская православная церковь, ситуация вокруг упц
Религия, Украина, Хмельницкая область, Хмельницкий (город), Московский Патриархат, Украинская православная церковь, Ситуация вокруг УПЦ
Власти Хмельницкой области запретили деятельность УПЦ

Хмельницкий областной совет принял решение запретить деятельность канонической УПЦ

© AP Photo / Efrem LukatskyВид на Киево-Печерскую лавру
Вид на Киево-Печерскую лавру - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Вид на Киево-Печерскую лавру. Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Хмельницкий областной совет законодательно запретил деятельность Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) в регионе.
"Депутаты областного совета единогласно приняли решение, <...> которым запретили деятельность Украинской православной церкви Московского патриархата (официально зарегистрирована как Киевская митрополия Украинской православной церкви) на территории Хмельницкой области", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте облсовета.
Ранее они проголосовали за лишение УПЦ и входящих в нее организаций права пользоваться 13 земельными участками, включая территории Свято-Покровского кафедрального собора.
Как заявили в УПЦ, в воскресенье толпа попыталась взять его штурмом. Позже священнослужителей вывели с его территории, а штурмовавшие провели собрание, на котором проголосовали за его переход под управление Православной церкви Украины (ПЦУ). Ключи от помещений передали "комиссии", члены которой зашли в храм и провели опись имущества.
Люди на территории Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
Священники УПЦ подали в суд из-за лишения гражданства и введения санкций
Вчера, 13:24
Давление на УПЦ МП, к которой себя причисляют миллионы верующих, началось в 1990-е со стороны националистов и раскольников. К 2018 году это превратилось в масштабную государственную кампанию. Власти Украины создали из раскольнических организаций Православную церковь Украины (ПЦУ), которая получила от Константинопольского патриарха Варфоломея томос об автокефалии — документ, закрепляющий административную независимость Киевской метрополии.
Тогда же начались информационная кампания против УПЦ, массовые рейдерские захваты ее храмов, их "добровольная перерегистрация" на ПЦУ с одобрения властей, безнаказанные нападения на духовенство и верующих.
В январе УПЦ уже сообщала о захвате раскольниками в Белогородке храма в честь Архистратига Божия Михаила и всех Небесных Сил бесплотных. Тогда сообщалось, что сторонники раскольников незаконно переоформили документы на местного священника ПЦУ.
Наибольший резонанс вызвала ситуация вокруг Киево-Печерской лавры. Украинское Министерство культуры в одностороннем порядке разорвало договор аренды с УПЦ, от монахов потребовали покинуть обитель. Однако наместник монастыря митрополит Павел (Лебедь) заявил, что "компромиссов по лавре быть не может". По его словам, разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева.
Предстоятель канонической Украинской православной церкви митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий в Киево-Печерской лавре - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
Митрополит Онуфрий прибыл в Киево-Печерскую лавру поддержать всех молящихся
Вчера, 13:18
 
РелигияУкраинаХмельницкая областьХмельницкий (город)Московский ПатриархатУкраинская православная церковьСитуация вокруг УПЦ
 
 
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