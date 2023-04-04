https://ria.ru/20230404/upts-1862942294.html

Власти Хмельницкой области запретили деятельность УПЦ

Власти Хмельницкой области запретили деятельность УПЦ - РИА Новости, 04.04.2023

Власти Хмельницкой области запретили деятельность УПЦ

Хмельницкий областной совет законодательно запретил деятельность Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) в регионе. РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T15:48

2023-04-04T15:48

2023-04-04T17:04

религия

украина

хмельницкая область

хмельницкий (город)

московский патриархат

украинская православная церковь

ситуация вокруг упц

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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Хмельницкий областной совет законодательно запретил деятельность Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) в регионе."Депутаты областного совета единогласно приняли решение, <...> которым запретили деятельность Украинской православной церкви Московского патриархата (официально зарегистрирована как Киевская митрополия Украинской православной церкви) на территории Хмельницкой области", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте облсовета. Ранее они проголосовали за лишение УПЦ и входящих в нее организаций права пользоваться 13 земельными участками, включая территории Свято-Покровского кафедрального собора. Как заявили в УПЦ, в воскресенье толпа попыталась взять его штурмом. Позже священнослужителей вывели с его территории, а штурмовавшие провели собрание, на котором проголосовали за его переход под управление Православной церкви Украины (ПЦУ). Ключи от помещений передали "комиссии", члены которой зашли в храм и провели опись имущества.Давление на УПЦ МП, к которой себя причисляют миллионы верующих, началось в 1990-е со стороны националистов и раскольников. К 2018 году это превратилось в масштабную государственную кампанию. Власти Украины создали из раскольнических организаций Православную церковь Украины (ПЦУ), которая получила от Константинопольского патриарха Варфоломея томос об автокефалии — документ, закрепляющий административную независимость Киевской метрополии.Тогда же начались информационная кампания против УПЦ, массовые рейдерские захваты ее храмов, их "добровольная перерегистрация" на ПЦУ с одобрения властей, безнаказанные нападения на духовенство и верующих.В январе УПЦ уже сообщала о захвате раскольниками в Белогородке храма в честь Архистратига Божия Михаила и всех Небесных Сил бесплотных. Тогда сообщалось, что сторонники раскольников незаконно переоформили документы на местного священника ПЦУ.Наибольший резонанс вызвала ситуация вокруг Киево-Печерской лавры. Украинское Министерство культуры в одностороннем порядке разорвало договор аренды с УПЦ, от монахов потребовали покинуть обитель. Однако наместник монастыря митрополит Павел (Лебедь) заявил, что "компромиссов по лавре быть не может". По его словам, разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева.

https://ria.ru/20230404/upts-1862888420.html

https://ria.ru/20230404/blagoslovenie-1862884965.html

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украина, хмельницкая область, хмельницкий (город), московский патриархат, украинская православная церковь, ситуация вокруг упц