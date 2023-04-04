https://ria.ru/20230404/upts-1862888420.html

Священники УПЦ подали в суд из-за лишения гражданства и введения санкций

Священники УПЦ подали в суд из-за лишения гражданства и введения санкций - РИА Новости, 04.04.2023

Священники УПЦ подали в суд из-за лишения гражданства и введения санкций

Ряд священнослужителей канонической Украинской православной церкви (УПЦ) подали в суд из-за лишения их гражданства и введения санкций, сообщило издание... РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T13:24

2023-04-04T13:24

2023-04-04T13:24

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украинская православная церковь

русская православная церковь

ситуация вокруг упц

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Ряд священнослужителей канонической Украинской православной церкви (УПЦ) подали в суд из-за лишения их гражданства и введения санкций, сообщило издание "Украинская правда". "Священнослужители Украинской православной церкви судятся с… Зеленским и миграционной службой из-за санкций и лишения гражданства", - пишет издание со ссылкой на реестр судебных решений. Издание обнаружило пять исков от священнослужителей, против которых в декабре 2022 года были введены санкции или которых лишили гражданства. Митрополит Черновицкий и Буковинский Мелетий (Валентин Егоренко) просит Верховный суд отменить указ Зеленского от 28 декабря 2022 года. Тогда Зеленский своим указом приостановил гражданство 13 священников УПЦ. Также это решение оспаривает и архиепископ Ладыжинский Сергей (Аницой). Пока его заявление вернули из-за ошибок в оформлении, тем не менее он снова может обратиться в суд. Архиепископ Константиновский Паисий (Виктор Шинкарев) и митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука (Андрей Коваленко) подали в суд из-за указа Зеленского, который ввел 11 декабря 2022 года санкции против священнослужителей. Они просят отменить санкции, их иски находятся на рассмотрении в суде. Архиепископа Арцизского Виктора (Владислава Быкова) лишили украинского гражданства, которое он получил в июне 2014 года, будучи гражданином России. Его лишили гражданства Украины решением государственной миграционной службы из-за якобы наличия российского паспорта и поддержки политики РПЦ. "По данным миграционной службы, архиепископ не сдал свой российский паспорт", - пишет издание. По словам священнослужителя, он не получил ответа от российского консульства, поэтому якобы решил сжечь паспорт России. Архиепископ просит отменить решение миграционной службы Украины от 27 декабря 2022 года об аннулировании его украинского паспорта. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".

https://ria.ru/20230404/lavra-1862808963.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, украина, андрей коваленко, украинская православная церковь, русская православная церковь, ситуация вокруг упц