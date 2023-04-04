Рейтинг@Mail.ru
Священники УПЦ подали в суд из-за лишения гражданства и введения санкций - РИА Новости, 04.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
13:24 04.04.2023
https://ria.ru/20230404/upts-1862888420.html
Священники УПЦ подали в суд из-за лишения гражданства и введения санкций
Священники УПЦ подали в суд из-за лишения гражданства и введения санкций - РИА Новости, 04.04.2023
Священники УПЦ подали в суд из-за лишения гражданства и введения санкций
Ряд священнослужителей канонической Украинской православной церкви (УПЦ) подали в суд из-за лишения их гражданства и введения санкций, сообщило издание... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T13:24
2023-04-04T13:24
религия
россия
украина
андрей коваленко
украинская православная церковь
русская православная церковь
ситуация вокруг упц
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/03/1862623574_0:351:3015:2047_1920x0_80_0_0_6fe5fe2cab973871bf109250572eb145.jpg
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Ряд священнослужителей канонической Украинской православной церкви (УПЦ) подали в суд из-за лишения их гражданства и введения санкций, сообщило издание "Украинская правда". "Священнослужители Украинской православной церкви судятся с… Зеленским и миграционной службой из-за санкций и лишения гражданства", - пишет издание со ссылкой на реестр судебных решений. Издание обнаружило пять исков от священнослужителей, против которых в декабре 2022 года были введены санкции или которых лишили гражданства. Митрополит Черновицкий и Буковинский Мелетий (Валентин Егоренко) просит Верховный суд отменить указ Зеленского от 28 декабря 2022 года. Тогда Зеленский своим указом приостановил гражданство 13 священников УПЦ. Также это решение оспаривает и архиепископ Ладыжинский Сергей (Аницой). Пока его заявление вернули из-за ошибок в оформлении, тем не менее он снова может обратиться в суд. Архиепископ Константиновский Паисий (Виктор Шинкарев) и митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука (Андрей Коваленко) подали в суд из-за указа Зеленского, который ввел 11 декабря 2022 года санкции против священнослужителей. Они просят отменить санкции, их иски находятся на рассмотрении в суде. Архиепископа Арцизского Виктора (Владислава Быкова) лишили украинского гражданства, которое он получил в июне 2014 года, будучи гражданином России. Его лишили гражданства Украины решением государственной миграционной службы из-за якобы наличия российского паспорта и поддержки политики РПЦ. "По данным миграционной службы, архиепископ не сдал свой российский паспорт", - пишет издание. По словам священнослужителя, он не получил ответа от российского консульства, поэтому якобы решил сжечь паспорт России. Архиепископ просит отменить решение миграционной службы Украины от 27 декабря 2022 года об аннулировании его украинского паспорта. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
https://ria.ru/20230404/lavra-1862808963.html
https://ria.ru/20230404/lavra-1862787055.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/03/1862623574_249:0:2978:2047_1920x0_80_0_0_ee964697298357577a2bfc22cdc97950.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, андрей коваленко, украинская православная церковь, русская православная церковь, ситуация вокруг упц
Религия, Россия, Украина, Андрей Коваленко, Украинская православная церковь, Русская православная церковь, Ситуация вокруг УПЦ
Священники УПЦ подали в суд из-за лишения гражданства и введения санкций

"Украинская правда": несколько священников УПЦ подали в суд из-за лишения гражданства

© AP Photo / Efrem LukatskyЛюди на территории Киево-Печерской лавры
Люди на территории Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Люди на территории Киево-Печерской лавры. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Ряд священнослужителей канонической Украинской православной церкви (УПЦ) подали в суд из-за лишения их гражданства и введения санкций, сообщило издание "Украинская правда".
"Священнослужители Украинской православной церкви судятся с… Зеленским и миграционной службой из-за санкций и лишения гражданства", - пишет издание со ссылкой на реестр судебных решений.
Прихожане в Киево-Печерской лавре - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
В УПЦ рассказали об обстановке на территории Киево-Печерской лавры
Вчера, 09:14
Издание обнаружило пять исков от священнослужителей, против которых в декабре 2022 года были введены санкции или которых лишили гражданства. Митрополит Черновицкий и Буковинский Мелетий (Валентин Егоренко) просит Верховный суд отменить указ Зеленского от 28 декабря 2022 года. Тогда Зеленский своим указом приостановил гражданство 13 священников УПЦ. Также это решение оспаривает и архиепископ Ладыжинский Сергей (Аницой). Пока его заявление вернули из-за ошибок в оформлении, тем не менее он снова может обратиться в суд.
Архиепископ Константиновский Паисий (Виктор Шинкарев) и митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука (Андрей Коваленко) подали в суд из-за указа Зеленского, который ввел 11 декабря 2022 года санкции против священнослужителей. Они просят отменить санкции, их иски находятся на рассмотрении в суде.
Архиепископа Арцизского Виктора (Владислава Быкова) лишили украинского гражданства, которое он получил в июне 2014 года, будучи гражданином России. Его лишили гражданства Украины решением государственной миграционной службы из-за якобы наличия российского паспорта и поддержки политики РПЦ. "По данным миграционной службы, архиепископ не сдал свой российский паспорт", - пишет издание. По словам священнослужителя, он не получил ответа от российского консульства, поэтому якобы решил сжечь паспорт России. Архиепископ просит отменить решение миграционной службы Украины от 27 декабря 2022 года об аннулировании его украинского паспорта.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
Наместник Лавры считает уголовное дело против него сфабрикованным
Вчера, 01:17
 
РелигияРоссияУкраинаАндрей КоваленкоУкраинская православная церковьРусская православная церковьСитуация вокруг УПЦ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала