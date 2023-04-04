https://ria.ru/20230404/upadok-1862784353.html

В США назвали неожиданную причину упадка армии

В США назвали неожиданную причину упадка армии - РИА Новости, 04.04.2023

В США назвали неожиданную причину упадка армии

Трансгендерная и расовая идеология администрации Байдена, а также политизация армии приводят вооруженные силы США к упадку, считает ведущий Fox News, член... РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T01:00

2023-04-04T01:00

2023-04-04T02:44

в мире

сша

марк милли

скотт риттер

пентагон

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/10/1589485873_0:14:990:571_1920x0_80_0_0_e2782f46d423ec7c2fde19e0f033c1c3.jpg

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Трансгендерная и расовая идеология администрации Байдена, а также политизация армии приводят вооруженные силы США к упадку, считает ведущий Fox News, член палаты представителей Майкл Уолтц.Он также добавил, что, согласно отчету национальной независимой группы исследования состояния ВС США и их боеготовности, в прошлом году армия не выполнила план по набору личного состава на 25 процентов, а в этом году предвидится недобор в 50 процентов. Кроме того, доверие народа к вооруженным силам значительно снизилось.По словам журналиста, снижение всех показателей обусловлено "чрезмерной политизацией военного руководства" и "усиливающейся практикой воукизма", то есть поддержки цветного населения и представителей нетрадиционной сексуальной ориентации. Как отметил автор, воук-идеология в рядах армии привела к снижениям стандартов физподготовки из-за ориентирования на равноправие.Уолтц заявил, что в упадке ВС США виновата администрация Байдена и ее политика, которая приводит к ослаблению армейских этических норм. Более того, политизация армии стала причиной усиления бюрократии, "отвлекающей сотрудников и служащих от их реальных обязанностей".В заключение репортер указал, что в бюджете Пентагона на текущий год предусмотрено выделение почти 35 миллионов долларов на борьбу с консервативной политикой в рядах армии, и отметил, что у США есть противники и необходимо бороться с ними, а не соблюдать "нелепые демографические и этнические квоты".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230331/ssha-1862242724.html

https://ria.ru/20230322/prevoskhodstvo-1859662759.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, марк милли, скотт риттер, пентагон, россия