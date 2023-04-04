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В США назвали неожиданную причину упадка армии - РИА Новости, 04.04.2023
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01:00 04.04.2023 (обновлено: 02:44 04.04.2023)
https://ria.ru/20230404/upadok-1862784353.html
В США назвали неожиданную причину упадка армии
В США назвали неожиданную причину упадка армии - РИА Новости, 04.04.2023
В США назвали неожиданную причину упадка армии
Трансгендерная и расовая идеология администрации Байдена, а также политизация армии приводят вооруженные силы США к упадку, считает ведущий Fox News, член... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T01:00
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Трансгендерная и расовая идеология администрации Байдена, а также политизация армии приводят вооруженные силы США к упадку, считает ведущий Fox News, член палаты представителей Майкл Уолтц.Он также добавил, что, согласно отчету национальной независимой группы исследования состояния ВС США и их боеготовности, в прошлом году армия не выполнила план по набору личного состава на 25 процентов, а в этом году предвидится недобор в 50 процентов. Кроме того, доверие народа к вооруженным силам значительно снизилось.По словам журналиста, снижение всех показателей обусловлено "чрезмерной политизацией военного руководства" и "усиливающейся практикой воукизма", то есть поддержки цветного населения и представителей нетрадиционной сексуальной ориентации. Как отметил автор, воук-идеология в рядах армии привела к снижениям стандартов физподготовки из-за ориентирования на равноправие.Уолтц заявил, что в упадке ВС США виновата администрация Байдена и ее политика, которая приводит к ослаблению армейских этических норм. Более того, политизация армии стала причиной усиления бюрократии, "отвлекающей сотрудников и служащих от их реальных обязанностей".В заключение репортер указал, что в бюджете Пентагона на текущий год предусмотрено выделение почти 35 миллионов долларов на борьбу с консервативной политикой в рядах армии, и отметил, что у США есть противники и необходимо бороться с ними, а не соблюдать "нелепые демографические и этнические квоты".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20230331/ssha-1862242724.html
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в мире, сша, марк милли, скотт риттер, пентагон, россия
В мире, США, Марк Милли, Скотт Риттер, Пентагон, Россия
В США назвали неожиданную причину упадка армии

Fox News: идеологическая обработка и политизация приводят армию США к упадку

© Фото : Public DomainБойцы спецназа Navy SEAL (США)
Бойцы спецназа Navy SEAL (США) - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
© Фото : Public Domain
Бойцы спецназа Navy SEAL (США). Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Трансгендерная и расовая идеология администрации Байдена, а также политизация армии приводят вооруженные силы США к упадку, считает ведущий Fox News, член палаты представителей Майкл Уолтц.
«
"Согласно новому отчету, способность наших воинов выполнять свои задачи подрывается гражданскими лидерами, заинтересованными в идеологической обработке и партийной политике больше, чем в готовности к ведению боевых действий", — заявил репортер.
Он также добавил, что, согласно отчету национальной независимой группы исследования состояния ВС США и их боеготовности, в прошлом году армия не выполнила план по набору личного состава на 25 процентов, а в этом году предвидится недобор в 50 процентов. Кроме того, доверие народа к вооруженным силам значительно снизилось.
По словам журналиста, снижение всех показателей обусловлено "чрезмерной политизацией военного руководства" и "усиливающейся практикой воукизма", то есть поддержки цветного населения и представителей нетрадиционной сексуальной ориентации. Как отметил автор, воук-идеология в рядах армии привела к снижениям стандартов физподготовки из-за ориентирования на равноправие.
Уолтц заявил, что в упадке ВС США виновата администрация Байдена и ее политика, которая приводит к ослаблению армейских этических норм. Более того, политизация армии стала причиной усиления бюрократии, "отвлекающей сотрудников и служащих от их реальных обязанностей".
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В заключение репортер указал, что в бюджете Пентагона на текущий год предусмотрено выделение почти 35 миллионов долларов на борьбу с консервативной политикой в рядах армии, и отметил, что у США есть противники и необходимо бороться с ними, а не соблюдать "нелепые демографические и этнические квоты".
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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