https://ria.ru/20230404/ukraina-1863034919.html

"Другого выхода нет". На Западе вынесли Украине неутешительный вердикт

"Другого выхода нет". На Западе вынесли Украине неутешительный вердикт - РИА Новости, 04.04.2023

"Другого выхода нет". На Западе вынесли Украине неутешительный вердикт

Украина должна согласиться на мирное урегулирование и признать российской часть своей бывшей территории, чтобы как можно скорее преодолеть международный кризис, РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T21:47

2023-04-04T21:47

2023-04-04T21:47

в мире

украина

сша

дмитрий кулеба

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Украина должна согласиться на мирное урегулирование и признать российской часть своей бывшей территории, чтобы как можно скорее преодолеть международный кризис, написал в статье для Financial Times профессор международного права итальянского Университета Падуи Тарчизио Гаццини."Пришло время рассмотреть вопрос о консенсусном пересмотре границ Украины", — отметил эксперт.По его мнению, Украина должна добровольно согласиться на пересмотр собственных границ, так как это единственная возможная альтернатива боевым действиям."Такой вариант может косвенно отвечать интересам всех сторон", — подчеркнул Гаццини.Положившее конец кризису в отношениях США и Ирана соглашение 1981 года — это удачный пример правового и политического компромисса, на который государства могут пойти в поисках выхода из неразрешимой ситуации, считает он.В недавнем интервью Financial Times глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что сторонники урегулирования конфликта дипломатическим путем повсюду — в Вашингтоне, в Берлине, в Париже, в Лондоне. А провал планируемого ВСУ наступления только укрепит их позиции на Западе и перекроет военную помощь Киеву. При этом он повторил, что Киев не станет говорить о территориальной целостности страны.

https://ria.ru/20230404/ukraina-1863003131.html

https://ria.ru/20230404/ssha-1862955409.html

украина

сша

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2023

Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, украина, сша, дмитрий кулеба, вооруженные силы украины