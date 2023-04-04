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"Другого выхода нет". На Западе вынесли Украине неутешительный вердикт - РИА Новости, 04.04.2023
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21:47 04.04.2023
https://ria.ru/20230404/ukraina-1863034919.html
"Другого выхода нет". На Западе вынесли Украине неутешительный вердикт
"Другого выхода нет". На Западе вынесли Украине неутешительный вердикт - РИА Новости, 04.04.2023
"Другого выхода нет". На Западе вынесли Украине неутешительный вердикт
Украина должна согласиться на мирное урегулирование и признать российской часть своей бывшей территории, чтобы как можно скорее преодолеть международный кризис, РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T21:47
2023-04-04T21:47
в мире
украина
сша
дмитрий кулеба
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Украина должна согласиться на мирное урегулирование и признать российской часть своей бывшей территории, чтобы как можно скорее преодолеть международный кризис, написал в статье для Financial Times профессор международного права итальянского Университета Падуи Тарчизио Гаццини."Пришло время рассмотреть вопрос о консенсусном пересмотре границ Украины", — отметил эксперт.По его мнению, Украина должна добровольно согласиться на пересмотр собственных границ, так как это единственная возможная альтернатива боевым действиям."Такой вариант может косвенно отвечать интересам всех сторон", — подчеркнул Гаццини.Положившее конец кризису в отношениях США и Ирана соглашение 1981 года — это удачный пример правового и политического компромисса, на который государства могут пойти в поисках выхода из неразрешимой ситуации, считает он.В недавнем интервью Financial Times глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что сторонники урегулирования конфликта дипломатическим путем повсюду — в Вашингтоне, в Берлине, в Париже, в Лондоне. А провал планируемого ВСУ наступления только укрепит их позиции на Западе и перекроет военную помощь Киеву. При этом он повторил, что Киев не станет говорить о территориальной целостности страны.
https://ria.ru/20230404/ukraina-1863003131.html
https://ria.ru/20230404/ssha-1862955409.html
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в мире, украина, сша, дмитрий кулеба, вооруженные силы украины
В мире, Украина, США, Дмитрий Кулеба, Вооруженные силы Украины
"Другого выхода нет". На Западе вынесли Украине неутешительный вердикт

Итальянский профессор Гаццини: Украина лишится территорий по итогу мирных переговоров

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкОрудие 2С5 "Гиацинт-С" ВС РФ ведет огонь на Донецком направлении
Орудие 2С5 Гиацинт-С ВС РФ ведет огонь на Донецком направлении - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Орудие 2С5 "Гиацинт-С" ВС РФ ведет огонь на Донецком направлении. Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Украина должна согласиться на мирное урегулирование и признать российской часть своей бывшей территории, чтобы как можно скорее преодолеть международный кризис, написал в статье для Financial Times профессор международного права итальянского Университета Падуи Тарчизио Гаццини.
"Пришло время рассмотреть вопрос о консенсусном пересмотре границ Украины", — отметил эксперт.
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По его мнению, Украина должна добровольно согласиться на пересмотр собственных границ, так как это единственная возможная альтернатива боевым действиям.
"Такой вариант может косвенно отвечать интересам всех сторон", — подчеркнул Гаццини.
Положившее конец кризису в отношениях США и Ирана соглашение 1981 года — это удачный пример правового и политического компромисса, на который государства могут пойти в поисках выхода из неразрешимой ситуации, считает он.
В недавнем интервью Financial Times глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что сторонники урегулирования конфликта дипломатическим путем повсюду — в Вашингтоне, в Берлине, в Париже, в Лондоне. А провал планируемого ВСУ наступления только укрепит их позиции на Западе и перекроет военную помощь Киеву. При этом он повторил, что Киев не станет говорить о территориальной целостности страны.
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