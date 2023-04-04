https://ria.ru/20230404/ukraina-1863003131.html

"Хотел? Получай!" В США припомнили Зеленскому вещие слова об Украине

"Хотел? Получай!" В США припомнили Зеленскому вещие слова об Украине - РИА Новости, 04.04.2023

"Хотел? Получай!" В США припомнили Зеленскому вещие слова об Украине

Киев будет вынужден признать поражение совсем скоро после ухода ВСУ из Артемовска, заявил в интервью YouTube-каналу U.S. Tour of Duty офицер разведки морской... РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T18:37

2023-04-04T18:37

2023-04-04T21:53

в мире

россия

артемовск

владимир зеленский

скотт риттер

роберт портман

вооруженные силы украины

нато

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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Киев будет вынужден признать поражение совсем скоро после ухода ВСУ из Артемовска, заявил в интервью YouTube-каналу U.S. Tour of Duty офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.Военный предположил, что после отступления из Артемовска Киев будет вынужден пойти на переговоры с Москвой. Украинская армия понесла слишком большие потери и уже не сможет продолжать активные боевые действия, а США и Европа будут настаивать на мирном соглашении."Запад потеряет терпение, потому что украинцы проигрывают. <…> Им придется выполнить все условия, признать Херсонскую и Запорожскую области, Донецкую и Луганскую народные республики, полуостров Крым территорией России", — добавил Риттер.В мае 2019 года Зеленский на встрече с американским сенатором Робертом Портманом заявил, что Украина ведет "войну с Россией".В прошлую среду украинский лидер заявил, что если ВСУ потерпят поражение в Артемовске, то Киев быстро столкнется с давлением международного сообщества, а внутри страны его будут подталкивать к компромиссу с Россией.

https://ria.ru/20230404/ssha-1862955409.html

https://ria.ru/20230404/krym-1862992555.html

россия

артемовск

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2023

Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, россия, артемовск, владимир зеленский, скотт риттер, роберт портман, вооруженные силы украины, нато, киев, сша