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Глава ЕК оказалась в неловкой ситуации из-за слов о суверенитете Украины - РИА Новости, 04.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:36 04.04.2023
https://ria.ru/20230404/ukraina-1862964725.html
Глава ЕК оказалась в неловкой ситуации из-за слов о суверенитете Украины
Глава ЕК оказалась в неловкой ситуации из-за слов о суверенитете Украины - РИА Новости, 04.04.2023
Глава ЕК оказалась в неловкой ситуации из-за слов о суверенитете Украины
Пользователей Twitter возмутили слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о "территориальной целостности Украины". РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T16:36
2023-04-04T16:36
специальная военная операция на украине
в мире
украина
донбасс
россия
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
нато
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Пользователей Twitter возмутили слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о "территориальной целостности Украины".В своем посту европейский политик написала о том, что ЕС хочет так называемого справедливого мира, уважающего суверенитет и территориальную целостность Украины. С этой позицией не согласились в комментариях, среди прочего обвинив главу ЕК в двойных стандартах и в использовании конфликта в собственных интересах."А как насчет суверенитета России? Я поддерживаю их позицию", — не согласился читатель."А вы знаете, что есть еще такое понятие, как право народа на самоопределение?" — поинтересовался второй."Почему вы считаете, что можете указывать другим, что делать? Донбасс входит в состав России", — напомнил еще один комментатор."Вы сами создали проблемы, заговорив о членстве Украины в НАТО", — написали в комментариях."Россия не хочет, чтобы НАТО было рядом с их границами, и чтобы украинские националисты терроризировали русских на Донбассе. Так почему бы вам не пойти на переговоры?" — задал вопрос пользователь.
https://ria.ru/20230117/sanktsii-1845490407.html
https://ria.ru/20230102/ursula-1842849161.html
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в мире, украина, донбасс, россия, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, нато, twitter
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Донбасс, Россия, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, НАТО, Twitter
Глава ЕК оказалась в неловкой ситуации из-за слов о суверенитете Украины

Пользователей Twitter возмутили слова Урсулы фон дер Ляйен о суверенитете Украины

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Пользователей Twitter возмутили слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о "территориальной целостности Украины".
В своем посту европейский политик написала о том, что ЕС хочет так называемого справедливого мира, уважающего суверенитет и территориальную целостность Украины. С этой позицией не согласились в комментариях, среди прочего обвинив главу ЕК в двойных стандартах и в использовании конфликта в собственных интересах.
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"А как насчет суверенитета России? Я поддерживаю их позицию", — не согласился читатель.
"А вы знаете, что есть еще такое понятие, как право народа на самоопределение?" — поинтересовался второй.
"Почему вы считаете, что можете указывать другим, что делать? Донбасс входит в состав России", — напомнил еще один комментатор.
«

"Ваши слова о справедливом мире очень расплывчатые. Этого кризиса можно было бы избежать, если бы вы соблюдали Минские соглашения и убедили бы это делать Киев", — заметил другой.

"Вы сами создали проблемы, заговорив о членстве Украины в НАТО", — написали в комментариях.
"Россия не хочет, чтобы НАТО было рядом с их границами, и чтобы украинские националисты терроризировали русских на Донбассе. Так почему бы вам не пойти на переговоры?" — задал вопрос пользователь.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДонбассРоссияУрсула фон дер ЛяйенЕврокомиссияНАТОTwitter
 
 
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