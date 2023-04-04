https://ria.ru/20230404/ukraina-1862964725.html

Глава ЕК оказалась в неловкой ситуации из-за слов о суверенитете Украины

Глава ЕК оказалась в неловкой ситуации из-за слов о суверенитете Украины - РИА Новости, 04.04.2023

Глава ЕК оказалась в неловкой ситуации из-за слов о суверенитете Украины

Пользователей Twitter возмутили слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о "территориальной целостности Украины". РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T16:36

2023-04-04T16:36

2023-04-04T16:36

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еврокомиссия

нато

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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Пользователей Twitter возмутили слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о "территориальной целостности Украины".В своем посту европейский политик написала о том, что ЕС хочет так называемого справедливого мира, уважающего суверенитет и территориальную целостность Украины. С этой позицией не согласились в комментариях, среди прочего обвинив главу ЕК в двойных стандартах и в использовании конфликта в собственных интересах."А как насчет суверенитета России? Я поддерживаю их позицию", — не согласился читатель."А вы знаете, что есть еще такое понятие, как право народа на самоопределение?" — поинтересовался второй."Почему вы считаете, что можете указывать другим, что делать? Донбасс входит в состав России", — напомнил еще один комментатор."Вы сами создали проблемы, заговорив о членстве Украины в НАТО", — написали в комментариях."Россия не хочет, чтобы НАТО было рядом с их границами, и чтобы украинские националисты терроризировали русских на Донбассе. Так почему бы вам не пойти на переговоры?" — задал вопрос пользователь.

https://ria.ru/20230117/sanktsii-1845490407.html

https://ria.ru/20230102/ursula-1842849161.html

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в мире, украина, донбасс, россия, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, нато, twitter