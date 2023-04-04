Глава ЕК оказалась в неловкой ситуации из-за слов о суверенитете Украины
Пользователей Twitter возмутили слова Урсулы фон дер Ляйен о суверенитете Украины
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен . Архивное фото
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Пользователей Twitter возмутили слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о "территориальной целостности Украины".
В своем посту европейский политик написала о том, что ЕС хочет так называемого справедливого мира, уважающего суверенитет и территориальную целостность Украины. С этой позицией не согласились в комментариях, среди прочего обвинив главу ЕК в двойных стандартах и в использовании конфликта в собственных интересах.
"А как насчет суверенитета России? Я поддерживаю их позицию", — не согласился читатель.
"А вы знаете, что есть еще такое понятие, как право народа на самоопределение?" — поинтересовался второй.
"Почему вы считаете, что можете указывать другим, что делать? Донбасс входит в состав России", — напомнил еще один комментатор.
«
"Ваши слова о справедливом мире очень расплывчатые. Этого кризиса можно было бы избежать, если бы вы соблюдали Минские соглашения и убедили бы это делать Киев", — заметил другой.
"Вы сами создали проблемы, заговорив о членстве Украины в НАТО", — написали в комментариях.
"Россия не хочет, чтобы НАТО было рядом с их границами, и чтобы украинские националисты терроризировали русских на Донбассе. Так почему бы вам не пойти на переговоры?" — задал вопрос пользователь.