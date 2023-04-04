https://ria.ru/20230404/ukraina-1862846984.html

Нарышкин заявил о желании Киева физически уничтожить православие на Украине

Нарышкин заявил о желании Киева физически уничтожить православие на Украине - РИА Новости, 04.04.2023

Нарышкин заявил о желании Киева физически уничтожить православие на Украине

Киев и Запад хотят не просто запретить, а физически уничтожить каноническое православие на Украине, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T11:28

2023-04-04T11:28

2023-04-04T12:37

религия

украина

в мире

киев

россия

сергей нарышкин

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1d/1861588737_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_804580e90b3ab3ada64a2d78c84404b9.jpg

МИНСК, 4 апр - РИА Новости. Киев и Запад хотят не просто запретить, а физически уничтожить каноническое православие на Украине, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин."Киевский режим и хозяева киевского режима, находящиеся в столицах западных государств, стремятся не просто запретить, а буквально физически уничтожить каноническое православие на территории Украины", - сказал Нарышкин журналистам."В западных столицах понимают и отдают себе отчет в том, что в условиях краха (тоталитарно-либеральной западной) идеологии, в условиях борьбы за новый миропорядок каноническое православие, русское православие является тем стержнем, той духовной силой, которая продолжает быть основой единства православных народов, в частности, народов России и Белоруссии", - добавил директор СВР.По словам Нарышкина, Служба безопасности Украины составляет списки несогласных с действиями Киева, оказывает давление на них."Мы понимаем, что для западных столиц, для киевской власти в вопросах обострения религиозного конфликта практически нет никаких "красных линий". Сегодня можно с уверенностью говорить о том, что ситуация в этой сфере на Украине приняла черты религиозной войны против канонического православия. Киевский режим должен понимать, что последствия этих событий очень плохие, за это придется расплачиваться не одному поколению", - подчеркнул директор СВР.Нарышкин находится в Минске с рабочим визитом для участия в совместном заседании коллегий СВР РФ и КГБ Белоруссии. Директора СВР во вторник принял президент Белоруссии Александр Лукашенко.Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Как уточнил министр культуры Александр Ткаченко, монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую "Православную церковь Украины". Комиссия заповедника должна была начать прием объектов лавры 30 марта. Однако верующие не пропускали ее представителей. В УПЦ заявили, что у комиссии нет полномочий для начала работы, поскольку отсутствует решение суда.Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. По его словам, разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева.За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".

https://ria.ru/20230404/yunesko-1862787414.html

https://ria.ru/20230401/sbu-1862393767.html

https://ria.ru/20230403/lavra-1862680047.html

украина

киев

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, в мире, киев, россия, сергей нарышкин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)