"Мешает спать". В США заметили тревожную деталь для Европы из-за Украины
Foreign Policy: будущее политики США по Украине мешает европейцам спать
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГосударственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Европейские чиновники на публике демонстрируют непоколебимую уверенность в готовности США помогать Украине, но за закрытыми дверями испытывают беспокойство из-за того, что Вашингтон может бросить Киев, пишет издание Foreign Policy.
"Назревающая холодная война США против Китая может сместить их внимание с Украины и европейского театра военных действий. Ресурсы могут быть перераспределены", – говорится в публикации.
"Назревающая холодная война США против Китая может сместить их внимание с Украины и европейского театра военных действий. Ресурсы могут быть перераспределены", – говорится в публикации.
В статье отмечается, что на саммите НАТО в Мадриде в прошлом году президент США Джо Байден поклялся поддерживать союзников Вашингтона и Украину "столько, сколько потребуется". При этом многие европейцы начинают задаваться вопросом о жизнеспособности таких уверений Вашингтона из-за предстоящих в 2024 году президентских выборов, добавляет автор.
"Это очень сильно мешает европейцам спать", — приводит издание слова научного сотрудника по Европе в Совете по международным отношениям Лианы Фикс.
Западные политики постоянно заявляют, что киевский режим должен победить Россию на поле боя, и наращивают поставки вооружений и военной техники. В Москве на это не раз отвечали, что военная помощь ничего принципиально не решит, а только затянет страдания украинского народа.
Западные политики постоянно заявляют, что киевский режим должен победить Россию на поле боя, и наращивают поставки вооружений и военной техники. В Москве на это не раз отвечали, что военная помощь ничего принципиально не решит, а только затянет страдания украинского народа.