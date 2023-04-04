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"Мешает спать". В США заметили тревожную деталь для Европы из-за Украины - РИА Новости, 04.04.2023
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11:00 04.04.2023
https://ria.ru/20230404/ukraina-1862835435.html
"Мешает спать". В США заметили тревожную деталь для Европы из-за Украины
"Мешает спать". В США заметили тревожную деталь для Европы из-за Украины - РИА Новости, 04.04.2023
"Мешает спать". В США заметили тревожную деталь для Европы из-за Украины
Европейские чиновники на публике демонстрируют непоколебимую уверенность в готовности США помогать Украине, но за закрытыми дверями испытывают беспокойство... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T11:00
2023-04-04T11:00
в мире
сша
украина
джо байден
нато
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Европейские чиновники на публике демонстрируют непоколебимую уверенность в готовности США помогать Украине, но за закрытыми дверями испытывают беспокойство из-за того, что Вашингтон может бросить Киев, пишет издание Foreign Policy."Назревающая холодная война США против Китая может сместить их внимание с Украины и европейского театра военных действий. Ресурсы могут быть перераспределены", – говорится в публикации. В статье отмечается, что на саммите НАТО в Мадриде в прошлом году президент США Джо Байден поклялся поддерживать союзников Вашингтона и Украину "столько, сколько потребуется". При этом многие европейцы начинают задаваться вопросом о жизнеспособности таких уверений Вашингтона из-за предстоящих в 2024 году президентских выборов, добавляет автор."Это очень сильно мешает европейцам спать", — приводит издание слова научного сотрудника по Европе в Совете по международным отношениям Лианы Фикс. Западные политики постоянно заявляют, что киевский режим должен победить Россию на поле боя, и наращивают поставки вооружений и военной техники. В Москве на это не раз отвечали, что военная помощь ничего принципиально не решит, а только затянет страдания украинского народа.
https://ria.ru/20230404/ukraina-1862810561.html
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в мире, сша, украина, джо байден, нато
В мире, США, Украина, Джо Байден, НАТО
"Мешает спать". В США заметили тревожную деталь для Европы из-за Украины

Foreign Policy: будущее политики США по Украине мешает европейцам спать

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГосударственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Европейские чиновники на публике демонстрируют непоколебимую уверенность в готовности США помогать Украине, но за закрытыми дверями испытывают беспокойство из-за того, что Вашингтон может бросить Киев, пишет издание Foreign Policy.

"Назревающая холодная война США против Китая может сместить их внимание с Украины и европейского театра военных действий. Ресурсы могут быть перераспределены", – говорится в публикации.
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В статье отмечается, что на саммите НАТО в Мадриде в прошлом году президент США Джо Байден поклялся поддерживать союзников Вашингтона и Украину "столько, сколько потребуется". При этом многие европейцы начинают задаваться вопросом о жизнеспособности таких уверений Вашингтона из-за предстоящих в 2024 году президентских выборов, добавляет автор.
"Это очень сильно мешает европейцам спать", — приводит издание слова научного сотрудника по Европе в Совете по международным отношениям Лианы Фикс.

Западные политики постоянно заявляют, что киевский режим должен победить Россию на поле боя, и наращивают поставки вооружений и военной техники. В Москве на это не раз отвечали, что военная помощь ничего принципиально не решит, а только затянет страдания украинского народа.
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