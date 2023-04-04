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В Красноярске молодые ученые обсуждают вызовы современного образования
В Красноярске молодые ученые обсуждают вызовы современного образования - РИА Новости, 04.04.2023
В Красноярске молодые ученые обсуждают вызовы современного образования
Спикеры из России, Белоруссии и Китая принимают участие в международном научно-практическом форуме студентов, аспирантов и молодых ученых "Молодежь и наука XXI... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T08:00
2023-04-04T08:00
2023-04-04T08:00
год педагога и наставника
общество
красноярск
социальный навигатор
сн_образование
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Спикеры из России, Белоруссии и Китая принимают участие в международном научно-практическом форуме студентов, аспирантов и молодых ученых "Молодежь и наука XXI века", открывшемся в Красноярском педуниверситете во вторник. В этом году он приурочен к Году педагога и наставника и посвящен вызовам современного образования в исследованиях молодых ученых, сообщили организаторы.Научное событие объединило более 1500 ученых, студентов и школьников на 30 площадках. Дискуссии будет проходить до 30 мая в смешанном формате. Участники обсудят цифровую трансформацию образования, проблемы воспитания и самоопределения личности в современном мире, психолого-педагогическую поддержку участников образовательного процесса.Для школьников на форуме будут работать сразу несколько площадок для презентации исследований: всероссийская конференция для учеников психолого-педагогических классов, посвященная 200-летию со дня рождения К. Д. Ушинского "Научный дебют", научно-исследовательский форум "Академический день", конференция "Начинающий исследовать: первые шаги"Учителя общеобразовательных учреждений обсудят опыт классного руководства на рефлексивной площадке для молодых педагогов. Также планируется проведение конференции "Педагогический дизайн и иммерсивные технологии: актуальные решения для современного образования"Для ученых и молодых исследователей будут работать сразу несколько площадок международного уровня: конференция "Вызовы современного образования в исследованиях молодых ученых", посвященная 90-летию М. И. Шиловой; конференция "Физкультурно-оздоровительная деятельность и социализация молодежи в современном обществе"; конференция "Педагогика и психология развития личностного потенциала: современные практики".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, красноярск, социальный навигатор, сн_образование
Год педагога и наставника, Общество, Красноярск, Социальный навигатор, СН_Образование
Спикеры из России, Белоруссии и Китая принимают участие в международном научно-практическом форуме студентов, аспирантов и молодых ученых "Молодежь и наука XXI века", открывшемся в Красноярском педуниверситете во вторник. В этом году он приурочен к Году педагога и наставника и посвящен вызовам современного образования в исследованиях молодых ученых, сообщили организаторы.
«
Форум связан с подготовкой специалистов, которые отвечают за будущее нашего образования. С одной стороны, это событие для молодых, которые только заявляют о себе. С другой стороны, их слушают уже состоявшиеся ученые. И этот диалог чрезвычайно перспективен. Самое продуктивное общение — это общение друг с другом на международном уровне", – рассказала профессор, доктор филологических наук Наталья Ковтун.
Научное событие объединило более 1500 ученых, студентов и школьников на 30 площадках. Дискуссии будет проходить до 30 мая в смешанном формате. Участники обсудят цифровую трансформацию образования, проблемы воспитания и самоопределения личности в современном мире, психолого-педагогическую поддержку участников образовательного процесса.
Для школьников на форуме будут работать сразу несколько площадок для презентации исследований: всероссийская конференция для учеников психолого-педагогических классов, посвященная 200-летию со дня рождения К. Д. Ушинского "Научный дебют", научно-исследовательский форум "Академический день", конференция "Начинающий исследовать: первые шаги"
Учителя общеобразовательных учреждений обсудят опыт классного руководства на рефлексивной площадке для молодых педагогов. Также планируется проведение конференции "Педагогический дизайн и иммерсивные технологии: актуальные решения для современного образования"
Для ученых и молодых исследователей будут работать сразу несколько площадок международного уровня: конференция "Вызовы современного образования в исследованиях молодых ученых", посвященная 90-летию М. И. Шиловой; конференция "Физкультурно-оздоровительная деятельность и социализация молодежи в современном обществе"; конференция "Педагогика и психология развития личностного потенциала: современные практики".