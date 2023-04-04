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В Красноярске молодые ученые обсуждают вызовы современного образования

В Красноярске молодые ученые обсуждают вызовы современного образования - РИА Новости, 04.04.2023

В Красноярске молодые ученые обсуждают вызовы современного образования

Спикеры из России, Белоруссии и Китая принимают участие в международном научно-практическом форуме студентов, аспирантов и молодых ученых "Молодежь и наука XXI... РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T08:00

2023-04-04T08:00

2023-04-04T08:00

год педагога и наставника

общество

красноярск

социальный навигатор

сн_образование

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Спикеры из России, Белоруссии и Китая принимают участие в международном научно-практическом форуме студентов, аспирантов и молодых ученых "Молодежь и наука XXI века", открывшемся в Красноярском педуниверситете во вторник. В этом году он приурочен к Году педагога и наставника и посвящен вызовам современного образования в исследованиях молодых ученых, сообщили организаторы.Научное событие объединило более 1500 ученых, студентов и школьников на 30 площадках. Дискуссии будет проходить до 30 мая в смешанном формате. Участники обсудят цифровую трансформацию образования, проблемы воспитания и самоопределения личности в современном мире, психолого-педагогическую поддержку участников образовательного процесса.Для школьников на форуме будут работать сразу несколько площадок для презентации исследований: всероссийская конференция для учеников психолого-педагогических классов, посвященная 200-летию со дня рождения К. Д. Ушинского "Научный дебют", научно-исследовательский форум "Академический день", конференция "Начинающий исследовать: первые шаги"Учителя общеобразовательных учреждений обсудят опыт классного руководства на рефлексивной площадке для молодых педагогов. Также планируется проведение конференции "Педагогический дизайн и иммерсивные технологии: актуальные решения для современного образования"Для ученых и молодых исследователей будут работать сразу несколько площадок международного уровня: конференция "Вызовы современного образования в исследованиях молодых ученых", посвященная 90-летию М. И. Шиловой; конференция "Физкультурно-оздоровительная деятельность и социализация молодежи в современном обществе"; конференция "Педагогика и психология развития личностного потенциала: современные практики".

красноярск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, красноярск, социальный навигатор, сн_образование