https://ria.ru/20230404/turtsiya-1863050176.html

Чавушоглу рассказал о вызывающем у многих зависть умении Эрдогана

Чавушоглу рассказал о вызывающем у многих зависть умении Эрдогана - РИА Новости, 04.04.2023

Чавушоглу рассказал о вызывающем у многих зависть умении Эрдогана

Турции все завидуют из-за способности турецкого лидера Тайипа Эрдогана поддерживать контакты как с президентом РФ Владимиром Путиным, так и с Владимиром... РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T23:52

2023-04-04T23:52

2023-04-04T23:52

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СТАМБУЛ, 4 апр – РИА Новости. Турции все завидуют из-за способности турецкого лидера Тайипа Эрдогана поддерживать контакты как с президентом РФ Владимиром Путиным, так и с Владимиром Зеленским, заявил во вторник глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. "Сейчас все ценят беспристрастную позицию Турции, все завидуют тому, что наш президент общается с обеими сторонами конфликта. Мы видим, что нам говорят – что это (усилия Турции – ред.) будет выброшено в мусор, что мы вступим в войну, что мы перейдем к предвзятой политике – таких намерений у нас нет, мы не дадим пропасть этим усилиям, не втянем Турцию в войну", - заявил Чавушоглу, выступая в Брюсселе, трансляцию вело агентство Anadolu. Министр напомнил, что "зерновая сделка" была заключена именно в Стамбуле. "Посредничество Турции уже стало брендом", - отметил Чавушоглу. Касаясь ситуации в Европе с акциями по осквернению Корана, Чавушоглу отметил, что Анкара не намерена оставлять подобные акции без ответа. Эрдоган заявил в конце марта, что Запад втянул бы Турцию в войну против России, если бы руководство Турции не предпринимало соответствующих усилий за последние два года. Он отметил, что намерен играть роль посредника между Россией и Украиной и прийти к успеху в этом деле. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Зеленский ранее сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял в интервью РИА Новости, что Москва готова рассмотреть предложения Киева по урегулированию, учитывающие предложения российской стороны и ситуацию "на земле", однако украинский режим в этом не заинтересован. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. В Кремле добавили, что РФ высоко ценит усилия всех стран, которые пытаются вывести решение конфликта на Украине в мирное русло, но пока это невозможно. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.

https://ria.ru/20230325/ukraina-1860662475.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230320/zernovaya-sdelka-1859139829.html

https://ria.ru/20230209/turtsiya-1850830032.html

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, украина, москва, мевлют чавушоглу, россия, владимир путин, владимир зеленский