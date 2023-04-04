https://ria.ru/20230404/tula-1862819752.html
Путин приехал на завод "Тулажелдормаш"
Путин приехал на завод "Тулажелдормаш" - РИА Новости, 04.04.2023
Путин приехал на завод "Тулажелдормаш"
Владимир Путин в ходе поездки в Тулу приехал на предприятие "Тулажелдормаш". РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T10:15
2023-04-04T10:15
2023-04-04T11:37
экономика
технологии
россия
владимир путин
тула
тульская область
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Владимир Путин в ходе поездки в Тулу приехал на предприятие "Тулажелдормаш".В пресс-службе Кремля сообщали, что позднее президент также проведет заседание президиума госсовета по вопросу развития промышленности в условиях санкций.С докладами выступят губернатор Тульской области, председатель комиссии по промышленности Алексей Дюмин, а также вице-премьер — министр промышленности и торговли Денис Мантуров.АО "Тулажелдормаш" — один из крупнейших производителей тяжелой путевой техники и оборудования для строительства, обновления и содержания железнодорожных путей. На железных дорогах России и стран СНГ работают более 2,5 тысячи единиц машин и грузоподъемного оборудования производства АО "Тулажелдормаш". Предприятие включено в перечень системообразующих.
https://ria.ru/20221223/putin-1840940427.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, технологии, россия, владимир путин, тула, тульская область
Экономика, Технологии, Россия, Владимир Путин, Тула, Тульская область
Путин приехал на завод "Тулажелдормаш"
Путин прибыл в Тулу на завод по производству тяжелой путевой техники "Тулажелдормаш"