https://ria.ru/20230404/tserkov-1862987372.html

Митрополит назвал запрет работы отдела УПЦ в Хмельницком дешевым пиаром

Митрополит назвал запрет работы отдела УПЦ в Хмельницком дешевым пиаром - РИА Новости, 04.04.2023

Митрополит назвал запрет работы отдела УПЦ в Хмельницком дешевым пиаром

Глава информационно-просветительского отдела канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополит Нежинский и Прилуцкий Климент (Вечеря) назвал ситуацию РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T17:43

2023-04-04T17:43

2023-04-04T17:43

религия

украина

хмельницкий (город)

россия

митрополит климент

ситуация вокруг упц

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МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Глава информационно-просветительского отдела канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополит Нежинский и Прилуцкий Климент (Вечеря) назвал ситуацию в Хмельницком дешевым пиаром. Ранее во вторник Хмельницкий областной совет принял решение запретить деятельность УПЦ в области. "Стыдно за Хмельницкий. Вроде украинский город, а голосуют так по-советски единогласно. Все эти не имеющие ничего общего с украинским законодательством решения – всего лишь дешевый пиар. Надеюсь, на Украине прекратится практика публичного растаптывания закона и морали в угоду различным маргинальным силам", - приводит слова Климента издание "Страна.ua". Ранее оно сообщило, что депутаты Хмельницкого горсовета лишили УПЦ права пользоваться землей на территории города, а Хмельницкий облсовет призвал проверить все храмы УПЦ в регионе. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".

https://ria.ru/20230311/lavra-1857247247.html

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хмельницкий (город)

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украина, хмельницкий (город), россия, митрополит климент, ситуация вокруг упц