https://ria.ru/20230404/trump-1863046763.html

Прокурор обвинил Трампа в коррупции ради победы на президентских выборах

Прокурор обвинил Трампа в коррупции ради победы на президентских выборах - РИА Новости, 04.04.2023

Прокурор обвинил Трампа в коррупции ради победы на президентских выборах

Бывший президент США Дональд Трамп и сообщники в 2015 году договорились о схеме подавления негативной информации для помощи в победе на выборах президента США,... РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T23:23

2023-04-04T23:23

2023-04-04T23:34

арест трампа

в мире

сша

манхэттен

дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 4 апр - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп и сообщники в 2015 году договорились о схеме подавления негативной информации для помощи в победе на выборах президента США, заявил прокурор Манхэттена Элвин Брэгг."Дональд Трамп, руководители издательской компании American Media Incorporated, мистер (Майкл) Коэн и другие в 2015 году договорились о схеме "поймать и убить", которая является схемой покупки и подавления негативной информации, чтобы помочь шансам Трампа на победу на выборах (президента США - ред.)", - сказал прокурор журналистам.Брэгг добавил, что в рамках схемы Трамп и другие произвели выплаты трем лицам для сокрытия информации, которая могла бы помешать ему выиграть президентские выборы в 2016 году.

https://ria.ru/20230404/tramp-1862987047.html

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арест трампа, в мире, сша, манхэттен, дональд трамп