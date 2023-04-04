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Прокурор обвинил Трампа в коррупции ради победы на президентских выборах - РИА Новости, 04.04.2023
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23:23 04.04.2023 (обновлено: 23:34 04.04.2023)
https://ria.ru/20230404/trump-1863046763.html
Прокурор обвинил Трампа в коррупции ради победы на президентских выборах
Прокурор обвинил Трампа в коррупции ради победы на президентских выборах - РИА Новости, 04.04.2023
Прокурор обвинил Трампа в коррупции ради победы на президентских выборах
Бывший президент США Дональд Трамп и сообщники в 2015 году договорились о схеме подавления негативной информации для помощи в победе на выборах президента США,... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T23:23
2023-04-04T23:34
арест трампа
в мире
сша
манхэттен
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 4 апр - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп и сообщники в 2015 году договорились о схеме подавления негативной информации для помощи в победе на выборах президента США, заявил прокурор Манхэттена Элвин Брэгг."Дональд Трамп, руководители издательской компании American Media Incorporated, мистер (Майкл) Коэн и другие в 2015 году договорились о схеме "поймать и убить", которая является схемой покупки и подавления негативной информации, чтобы помочь шансам Трампа на победу на выборах (президента США - ред.)", - сказал прокурор журналистам.Брэгг добавил, что в рамках схемы Трамп и другие произвели выплаты трем лицам для сокрытия информации, которая могла бы помешать ему выиграть президентские выборы в 2016 году.
https://ria.ru/20230404/tramp-1862987047.html
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арест трампа, в мире, сша, манхэттен, дональд трамп
Арест Трампа, В мире, США, Манхэттен, Дональд Трамп
Прокурор обвинил Трампа в коррупции ради победы на президентских выборах

Прокурор: Трамп заплатил трем людям для сокрытия информации ради победы в выборах

© AP Photo / Bryan WoolstonБывший президент США Дональд Трамп покидает свой офис в Нью-Йорке
Бывший президент США Дональд Трамп покидает свой офис в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
© AP Photo / Bryan Woolston
Бывший президент США Дональд Трамп покидает свой офис в Нью-Йорке
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 4 апр - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп и сообщники в 2015 году договорились о схеме подавления негативной информации для помощи в победе на выборах президента США, заявил прокурор Манхэттена Элвин Брэгг.
"Дональд Трамп, руководители издательской компании American Media Incorporated, мистер (Майкл) Коэн и другие в 2015 году договорились о схеме "поймать и убить", которая является схемой покупки и подавления негативной информации, чтобы помочь шансам Трампа на победу на выборах (президента США - ред.)", - сказал прокурор журналистам.
Брэгг добавил, что в рамках схемы Трамп и другие произвели выплаты трем лицам для сокрытия информации, которая могла бы помешать ему выиграть президентские выборы в 2016 году.
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