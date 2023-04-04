Трамп прибыл к зданию уголовного суда в Манхэттене
Трамп прибыл к зданию уголовного суда в Манхэттене, где ему предъявят обвинения
© AP Photo / Bryan WoolstonБывший президент США Дональд Трамп покидает свой офис в Нью-Йорке
© AP Photo / Bryan Woolston
Бывший президент США Дональд Трамп покидает свой офис в Нью-Йорке
НЬЮ-ЙОРК, 4 апр - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп прибыл к зданию уголовного суда Манхэттена, где ему предъявят обвинения по делу о плате денег порнозвезде за молчание об их связи, передает корреспондент РИА Новости.
Как сообщали СМИ, ожидается, что обвинения против Трампа будут касаться фальсификации документации, поскольку деньги, выплаченные актрисе, были затем описаны Trump Organization как "юридические расходы". Между тем, по законодательству Нью-Йорка, фальсификация документов может являться криминальным правонарушением. В худшем случае Трампу может грозить до 4 лет тюрьмы. Тем не менее, ряд экспертов считает маловероятным, что экс-президента приговорят к сроку. Скорее всего, по их мнению, его ждет штраф.
Ожидается, что в суде экс-президента сфотографируют и он должен будет сдать отпечатки пальцев. Некоторые юристы полагают, что фотографироваться не придется, "так как Трампа и так все знают". Затем ему будет предъявлено обвинение.
Ранее большое жюри присяжных в Нью-Йорке проголосовало за предъявление обвинений Трампу. По данным источников телеканала CNN, прокуратура Манхэттена обвиняет бывшего президента США по более чем 30 эпизодам, связанным с мошенничеством в деловой сфере. Официально обвинения будут оглашены только при явке Трампа в суд, но предполагается, что речь идет о деле порноактрисы Сторми Дэниэлс.
Экс-президент ранее заявлял, что преследование обусловлено лишь политически и связано с его намерением бороться за пост президента в 2024 году. Комментируя обвинения против него со стороны прокуратуры округа Манхэттен, Трамп заявил, что не может рассчитывать на справедливое судебное разбирательство в Нью-Йорке.