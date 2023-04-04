https://ria.ru/20230404/trevoga-1862863469.html
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 04.04.2023
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Черниговской и Сумской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T12:18
2023-04-04T12:18
2023-04-04T12:18
специальная военная операция на украине
в мире
сумская область
украина
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МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Черниговской и Сумской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. Согласно данным онлайн-карты, сигнал тревоги в регионах прозвучал одновременно в 12.10 (совпадает с мск). Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html
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в мире, сумская область, украина, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Сумская область, Украина, Вооруженные силы РФ
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
В Черниговской и Сумской областях Украины объявили воздушную тревогу