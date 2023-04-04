https://ria.ru/20230404/trevoga-1862795523.html

В двух областях Украины объявили воздушную тревогу

В двух областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 04.04.2023

В двух областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Харьковской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T05:17

2023-04-04T05:17

2023-04-04T05:17

специальная военная операция на украине

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днепропетровская область

киев

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Харьковской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. Согласно данным карты, тревога была объявлена в 4.37 в Днепропетровской области, а через минуту - в Харьковской. Кроме того, тревога также звучит в подконтрольных Киеву районах Запорожской области и Донецкой Народной Республики. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20230404/lantset-1862795239.html

https://ria.ru/20230404/razvedka-1862795085.html

украина

днепропетровская область

киев

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в мире, украина, днепропетровская область, киев, вооруженные силы рф