https://ria.ru/20230404/trevoga-1862787716.html
В Одессе прогремели взрывы, пишут СМИ
В Одессе прогремели взрывы, пишут СМИ - РИА Новости, 04.04.2023
В Одессе прогремели взрывы, пишут СМИ
В Одессе прогремели взрывы, сообщили местные СМИ. РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T01:43
2023-04-04T01:43
2023-04-04T03:26
специальная военная операция на украине
в мире
одесская область
одесса
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. В Одессе прогремели взрывы, сообщили местные СМИ.В самой Одесской области объявили воздушную тревогу, свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины. Согласно данным онлайн-карты, сигнал тревоги в Одессе прозвучал в 1.23 (совпадает с мск), а через минуту распространился на область. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230404/donetsk-1862784069.html
https://ria.ru/20230403/ukraina-1862502168.html
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в мире, одесская область, одесса, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесская область, Одесса, Вооруженные силы РФ
В Одессе прогремели взрывы, пишут СМИ
В городе Одесса прогремели взрывы