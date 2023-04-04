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В Белоруссии началась штабная тренировка ВВС и ПВО - РИА Новости, 04.04.2023
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11:09 04.04.2023 (обновлено: 11:21 04.04.2023)
https://ria.ru/20230404/trenirovka-1862839720.html
В Белоруссии началась штабная тренировка ВВС и ПВО
В Белоруссии началась штабная тренировка ВВС и ПВО - РИА Новости, 04.04.2023
В Белоруссии началась штабная тренировка ВВС и ПВО
Штабная тренировка ВВС и ПВО проводится в Белоруссии, сообщила пресс-служба минобороны республики. РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T11:09
2023-04-04T11:21
белоруссия
безопасность
александр лукашенко
александр вольфович
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МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Штабная тренировка ВВС и ПВО проводится в Белоруссии, сообщила пресс-служба минобороны республики. "В соответствии с планом подготовки ВВС и войск ПВО с 4 по 6 апреля 2023 года под руководством командующего ВВС и войсками ПВО полковника Андрея Лукьяновича проходит совместная штабная тренировка ВВС и войск ПВО. В ходе тренировки отрабатываются вопросы планирования применения ВВС и войск ПВО в деятельности региональной группировки войск (сил)", - говорится в сообщении, опубликованном во вторник.Ранее оборонное ведомство Белоруссии сообщило, что в понедельник по поручению президента республики Александра Лукашенко в стране начата проверка боеготовности вооруженных сил. Общее руководство проверкой возложено на государственный секретариат Совета безопасности. В свою очередь госсекретарь совбеза Александр Вольфович рассказал, что проверка будет включать полный комплекс мероприятий, связанных с переводом соединения с мирного на военное время, призывом военнообязанных, поставкой вооружения, выходом соединения на полигоны для выполнения задач по предназначению.
https://ria.ru/20230403/soyuz-1862764530.html
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белоруссия, безопасность, александр лукашенко, александр вольфович
Белоруссия, Безопасность, Александр Лукашенко, Александр Вольфович
В Белоруссии началась штабная тренировка ВВС и ПВО

В Белоруссии проводится совместная штабная тренировка сил ВВС и ПВО

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкВоенная техника на полигоне "Обуз-Лесновский" в Брестской области
Военная техника на полигоне Обуз-Лесновский в Брестской области - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Военная техника на полигоне "Обуз-Лесновский" в Брестской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Штабная тренировка ВВС и ПВО проводится в Белоруссии, сообщила пресс-служба минобороны республики.
"В соответствии с планом подготовки ВВС и войск ПВО с 4 по 6 апреля 2023 года под руководством командующего ВВС и войсками ПВО полковника Андрея Лукьяновича проходит совместная штабная тренировка ВВС и войск ПВО. В ходе тренировки отрабатываются вопросы планирования применения ВВС и войск ПВО в деятельности региональной группировки войск (сил)", - говорится в сообщении, опубликованном во вторник.
Ранее оборонное ведомство Белоруссии сообщило, что в понедельник по поручению президента республики Александра Лукашенко в стране начата проверка боеготовности вооруженных сил. Общее руководство проверкой возложено на государственный секретариат Совета безопасности. В свою очередь госсекретарь совбеза Александр Вольфович рассказал, что проверка будет включать полный комплекс мероприятий, связанных с переводом соединения с мирного на военное время, призывом военнообязанных, поставкой вооружения, выходом соединения на полигоны для выполнения задач по предназначению.
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БелоруссияБезопасностьАлександр ЛукашенкоАлександр Вольфович
 
 
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