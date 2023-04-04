https://ria.ru/20230404/trenirovka-1862839720.html

В Белоруссии началась штабная тренировка ВВС и ПВО

В Белоруссии началась штабная тренировка ВВС и ПВО - РИА Новости, 04.04.2023

В Белоруссии началась штабная тренировка ВВС и ПВО

Штабная тренировка ВВС и ПВО проводится в Белоруссии, сообщила пресс-служба минобороны республики. РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T11:09

2023-04-04T11:09

2023-04-04T11:21

белоруссия

безопасность

александр лукашенко

александр вольфович

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/13/1773799272_0:55:2781:1619_1920x0_80_0_0_bd58057084c63ad1cdab88b06768e419.jpg

МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Штабная тренировка ВВС и ПВО проводится в Белоруссии, сообщила пресс-служба минобороны республики. "В соответствии с планом подготовки ВВС и войск ПВО с 4 по 6 апреля 2023 года под руководством командующего ВВС и войсками ПВО полковника Андрея Лукьяновича проходит совместная штабная тренировка ВВС и войск ПВО. В ходе тренировки отрабатываются вопросы планирования применения ВВС и войск ПВО в деятельности региональной группировки войск (сил)", - говорится в сообщении, опубликованном во вторник.Ранее оборонное ведомство Белоруссии сообщило, что в понедельник по поручению президента республики Александра Лукашенко в стране начата проверка боеготовности вооруженных сил. Общее руководство проверкой возложено на государственный секретариат Совета безопасности. В свою очередь госсекретарь совбеза Александр Вольфович рассказал, что проверка будет включать полный комплекс мероприятий, связанных с переводом соединения с мирного на военное время, призывом военнообязанных, поставкой вооружения, выходом соединения на полигоны для выполнения задач по предназначению.

https://ria.ru/20230403/soyuz-1862764530.html

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

белоруссия, безопасность, александр лукашенко, александр вольфович