https://ria.ru/20230404/transport-1862856195.html
РБК: акционер Globaltrans продает крупную автотранспортную компанию
РБК: акционер Globaltrans продает крупную автотранспортную компанию - РИА Новости, 04.04.2023
РБК: акционер Globaltrans продает крупную автотранспортную компанию
Сооснователь и акционер железнодорожного оператора Globaltrans Александр Елисеев ведет переговоры о продаже автомобильного грузоперевозчика Globaltruck группе... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T11:57
2023-04-04T11:57
2023-04-04T11:57
экономика
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globaltrans
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Сооснователь и акционер железнодорожного оператора Globaltrans Александр Елисеев ведет переговоры о продаже автомобильного грузоперевозчика Globaltruck группе "Монополия", сообщает РБК со ссылкой на источники."Подписание обязывающих документов планируется в течение нескольких недель", - говорится в материале.В свою очередь, представитель "Монополии" не стал комментировать РБК эту информацию.Издание отмечает, что продажа Globaltruck отчасти связана с тем, что грузовики из парка компании в основном европейского производства, и на фоне антироссийских санкций есть проблемы с их обслуживанием.Средняя стоимость автомобиля из парка компании превышает десять миллионов рублей за машину, следовательно, пишет РБК, грузовики оцениваются в более чем двенадцать миллиардов рублей.
https://ria.ru/20230401/gruzoperevozki-1862299488.html
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экономика, рбк (медиагруппа), globaltrans, россия
Экономика, РБК (медиагруппа), Globaltrans, Россия
РБК: акционер Globaltrans продает крупную автотранспортную компанию
РБК: акционер Globaltrans Елисеев продает автотранспортную компанию Globaltruck
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости.
Сооснователь и акционер железнодорожного оператора Globaltrans Александр Елисеев ведет переговоры о продаже автомобильного грузоперевозчика Globaltruck группе "Монополия", сообщает РБК
со ссылкой на источники.
"Подписание обязывающих документов планируется в течение нескольких недель", - говорится в материале.
В свою очередь, представитель "Монополии" не стал комментировать РБК эту информацию.
Издание отмечает, что продажа Globaltruck отчасти связана с тем, что грузовики из парка компании в основном европейского производства, и на фоне антироссийских санкций есть проблемы с их обслуживанием.
Средняя стоимость автомобиля из парка компании превышает десять миллионов рублей за машину, следовательно, пишет РБК, грузовики оцениваются в более чем двенадцать миллиардов рублей.
Минск ратифицировал соглашения с Москвой о сотрудничестве в грузоперевозках