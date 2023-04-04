https://ria.ru/20230404/translyatsiya-1863047397.html

В Белоруссии мужчину задержали за трансляцию полетов военных самолетов

В Белоруссии мужчину задержали за трансляцию полетов военных самолетов - РИА Новости, 04.04.2023

В Белоруссии мужчину задержали за трансляцию полетов военных самолетов

Белорусские правоохранители задержали мужчину, который организовал онлайн-трансляцию с аэродрома "Мачулищи" под Минском для администраторов телеграм-канала,... РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T23:27

2023-04-04T23:27

2023-04-04T23:48

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МИНСК, 4 апр – РИА Новости. Белорусские правоохранители задержали мужчину, который организовал онлайн-трансляцию с аэродрома "Мачулищи" под Минском для администраторов телеграм-канала, признанного в республике экстремистским формированием, сообщил телеканал ОНТ. "Дмитрий Мостовой, участник протестных акций (оппозиции против итогов президентских выборов в 2020 году – ред.), айтишник, …одному из телеграм-каналов предложил сливать информацию", - заявили в эфире телеканала. По его данным, мужчина написал в телеграм-канал, который отслеживает активность военных на территории Белоруссии и контролируется представителями выехавшей из Белоруссии оппозиции, и предложил дать доступ к веб-камере в реальном времени, которую он может установить на своем доме для наблюдения за военным аэродромом "Мачулищи" под Минском. Так, мужчина две недели, в конце января – начале февраля, обеспечивал непрерывную онлайн-трансляцию с аэродрома, в частности, его точки, где самолеты садятся и взлетают. Телеканал заявил, что специалисты КГБ взяли под контроль чат-бот этого телеграм-канала. Согласно сюжету телеканала, Мостовой был задержан, когда в лесу под Минском забирал из тайника деньги в награду за работу и новую веб-камеру. Телеканал продемонстрировал сообщение от администраторов телеграм-канала, в котором давалась высокая оценка идее Мостового со стороны украинской военной разведки, но указывалось на целесообразность установки камеры, обеспечивающей более хорошее изображение, чтобы получить возможность точнее определять тип воздушных судов. В эфире телеканала заявили, что Мостовой находится в СИЗО в рамках уголовного дела по статьям "Измена государству" и "Содействие экстремистской деятельности".Телеканал также рассказал о задержанном по обвинению "в сотрудничестве с иностранной разведкой" гражданине Украины Андрее Шмае, который около 10 лет назад перебрался в Белоруссию и работал в Витебском облисполкоме. В сюжете отмечалось, что хотя по должности мужчина не имел доступа к документам, "зато уши и глаза слышали и видели очень хорошо". Телеканал заявил, что мужчина с сентября стал активно через мессенджер Signal передавать информацию своему младшему брату - майору вооруженных сил Украины, которого интересовали данные о подготовке силовых структур и учениях в Белоруссии. По информации ТВ, Шмай водворен в следственный изолятор, возбуждено уголовное дело по статье "агентурная деятельность".

https://ria.ru/20230404/obvinenie-1863045680.html

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