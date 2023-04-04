https://ria.ru/20230404/tramp-1862981646.html

Сторонники Трампа собираются у суда, где ему предъявят обвинения

Сторонники Трампа собираются у суда, где ему предъявят обвинения - РИА Новости, 04.04.2023

Сторонники Трампа собираются у суда, где ему предъявят обвинения

Сторонники и противники бывшего президента США Дональда Трампа собираются у суда на Манхэттене, где, как ожидается, политику предъявят обвинение, передает... РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T17:22

2023-04-04T17:22

2023-04-04T20:48

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дональд трамп

сша

арест трампа

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НЬЮ-ЙОРК, 4 апр — РИА Новости. Сторонники и противники бывшего президента США Дональда Трампа собираются у суда на Манхэттене, где, как ожидается, политику предъявят обвинение, передает корреспондент РИА Новости. В настоящее время сквер у здания суда разделен на две части: в одном секторе около сотни сторонников экс-президента, в другом — малочисленная группа его оппонентов. Несогласные с Трампом призывают арестовать бывшего президента, обвиняя его во лжи, группа поддержки размахивает флагами с фамилией политика и надписями "Трамп или смерть". Вокруг суда значительное присутствие сотрудников полиции, работают многочисленные журналисты и телевизионные команды. Сам экс-президент написал в своей соцсети Truth Social, что суд в округе, где у республиканцев низкая поддержка, будет нечестным, и нужно переносить его на Стейтен Айленд. За предъявление обвинений Трампу на прошлой неделе проголосовало Большое жюри присяжных в Нью-Йорке. Официально обвинения будут выдвинуты только при явке Трампа в суд, но предполагается, что речь идет о деле порноактрисы Сторми Дэниелс: ей якобы заплатили крупную сумму за молчание о предполагаемом романе с экс-президентом. Трамп ранее отрицал как связь с Дэниелс, так и любые противоправные действия со своей стороны. Он также заявлял, что преследование обусловлено политически и связано с его намерением бороться за пост президента в 2024 году.

https://ria.ru/20230404/tramp-1862808735.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, нью-йорк (город), дональд трамп, сша, арест трампа