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Сторонники Трампа собираются у суда, где ему предъявят обвинения - РИА Новости, 04.04.2023
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17:22 04.04.2023 (обновлено: 20:48 04.04.2023)
https://ria.ru/20230404/tramp-1862981646.html
Сторонники Трампа собираются у суда, где ему предъявят обвинения
Сторонники Трампа собираются у суда, где ему предъявят обвинения - РИА Новости, 04.04.2023
Сторонники Трампа собираются у суда, где ему предъявят обвинения
Сторонники и противники бывшего президента США Дональда Трампа собираются у суда на Манхэттене, где, как ожидается, политику предъявят обвинение, передает... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T17:22
2023-04-04T20:48
в мире
нью-йорк (город)
дональд трамп
сша
арест трампа
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НЬЮ-ЙОРК, 4 апр — РИА Новости. Сторонники и противники бывшего президента США Дональда Трампа собираются у суда на Манхэттене, где, как ожидается, политику предъявят обвинение, передает корреспондент РИА Новости. В настоящее время сквер у здания суда разделен на две части: в одном секторе около сотни сторонников экс-президента, в другом — малочисленная группа его оппонентов. Несогласные с Трампом призывают арестовать бывшего президента, обвиняя его во лжи, группа поддержки размахивает флагами с фамилией политика и надписями "Трамп или смерть". Вокруг суда значительное присутствие сотрудников полиции, работают многочисленные журналисты и телевизионные команды. Сам экс-президент написал в своей соцсети Truth Social, что суд в округе, где у республиканцев низкая поддержка, будет нечестным, и нужно переносить его на Стейтен Айленд. За предъявление обвинений Трампу на прошлой неделе проголосовало Большое жюри присяжных в Нью-Йорке. Официально обвинения будут выдвинуты только при явке Трампа в суд, но предполагается, что речь идет о деле порноактрисы Сторми Дэниелс: ей якобы заплатили крупную сумму за молчание о предполагаемом романе с экс-президентом. Трамп ранее отрицал как связь с Дэниелс, так и любые противоправные действия со своей стороны. Он также заявлял, что преследование обусловлено политически и связано с его намерением бороться за пост президента в 2024 году.
https://ria.ru/20230404/tramp-1862808735.html
нью-йорк (город)
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в мире, нью-йорк (город), дональд трамп, сша, арест трампа
В мире, Нью-Йорк (город), Дональд Трамп, США, Арест Трампа
Сторонники Трампа собираются у суда, где ему предъявят обвинения

Сторонники и противники Трампа собираются у здания суда, где политику предъявят обвинение

© AP Photo / Rebecca BlackwellЖенщина в шляпе с американским флагом и значком с изображением Дональда Трампа в знак поддержки
Женщина в шляпе с американским флагом и значком с изображением Дональда Трампа в знак поддержки - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
© AP Photo / Rebecca Blackwell
Женщина в шляпе с американским флагом и значком с изображением Дональда Трампа в знак поддержки. Архивное фото
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НЬЮ-ЙОРК, 4 апр — РИА Новости. Сторонники и противники бывшего президента США Дональда Трампа собираются у суда на Манхэттене, где, как ожидается, политику предъявят обвинение, передает корреспондент РИА Новости.
В настоящее время сквер у здания суда разделен на две части: в одном секторе около сотни сторонников экс-президента, в другом — малочисленная группа его оппонентов. Несогласные с Трампом призывают арестовать бывшего президента, обвиняя его во лжи, группа поддержки размахивает флагами с фамилией политика и надписями "Трамп или смерть".
Вокруг суда значительное присутствие сотрудников полиции, работают многочисленные журналисты и телевизионные команды.
Сам экс-президент написал в своей соцсети Truth Social, что суд в округе, где у республиканцев низкая поддержка, будет нечестным, и нужно переносить его на Стейтен Айленд.
За предъявление обвинений Трампу на прошлой неделе проголосовало Большое жюри присяжных в Нью-Йорке. Официально обвинения будут выдвинуты только при явке Трампа в суд, но предполагается, что речь идет о деле порноактрисы Сторми Дэниелс: ей якобы заплатили крупную сумму за молчание о предполагаемом романе с экс-президентом. Трамп ранее отрицал как связь с Дэниелс, так и любые противоправные действия со своей стороны. Он также заявлял, что преследование обусловлено политически и связано с его намерением бороться за пост президента в 2024 году.
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