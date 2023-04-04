https://ria.ru/20230404/tramp-1862808735.html
Дело против Трампа укрепит шансы политика на переизбрание, заявил адвокат
Дело против Трампа укрепит шансы политика на переизбрание, заявил адвокат - РИА Новости, 04.04.2023
Дело против Трампа укрепит шансы политика на переизбрание, заявил адвокат
Дело в отношении экс-президента США Дональда Трампа представляет собой опасный прецедент политического преследования, который, однако, лишь укрепит позиции... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T09:12
2023-04-04T09:12
2023-04-04T09:12
в мире
сша
нью-йорк (город)
манхэттен
дональд трамп
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НЬЮ-ЙОРК, 4 апр – РИА Новости. Дело в отношении экс-президента США Дональда Трампа представляет собой опасный прецедент политического преследования, который, однако, лишь укрепит позиции политика в свете его планов вновь побороться за пост главы государства в 2024 году, заявил РИА Новости адвокат Трампа Джо Такопина. "Вы знаете, с Дональдом Трампом все проходит по-другому. В случае с большинством людей, когда те подвергаются уголовному преследованию или обвинениям, их кампания заканчивается. Они исчезают. Их карьеры закончены, однако Дональд Трамп каким-то образом становится сильнее. Он всегда говорил, что они (власти – ред.) используют систему правосудия в качестве оружия, чтобы навредить политическим оппонентам. И вот это (дело) – тому пример", - сказал Такопина в канун намеченного на 4 апреля появления Трампа в суде Нью-Йорка, где ему, как ожидается, предъявят обвинения. По мнению юриста, дело в отношении политика "никогда не было бы возбуждено", если бы Трамп не объявил о своем намерении участвовать в президентских выборах в 2024 году. "Это новая, опасная тенденция в этой стране – мы используем прокуратуру в качестве политического оружия. В этом нет сомнений. И опасность в том, что сейчас это Дональд Трамп, завтра это может оказаться демократ, на следующий день – мой брат, ваша сестра… Это опасный прецедент. И, к сожалению, Рубикон уже перейден. Мы должны убедиться, что это осудят во всем мире – и осудят очень громко. Это именно то, что мы собираемся сделать", - подчеркнул Такопина. На минувшей неделе в Нью-Йорке коллегия присяжных проголосовала за предъявление обвинений Трампу по "делу Сторми Дэниелс". По данным телеканала CNN, бывшему президенту США будут предъявлены обвинения по более чем 30 пунктам, в том числе касающиеся мошеннических действий в бизнесе. В январе 2018 года газета The Wall Street Journal опубликовала статью, в которой утверждалось, что в 2006 году Трамп якобы состоял в отношениях с актрисой Сторми Дэниелс, а незадолго до президентских выборов 2016 года заплатил ей 130 тысяч долларов за молчание. Сам Трамп заверял, что личных отношений с Дэниелс у него не было. The Hill отмечает, что экс-президент и его союзники неоднократно заявляли, что обвинения в его адрес политически мотивированы. Из публикаций СМИ стало известно, что окружной прокурор Манхэттена Элвин Брэгг потребовал явки экс-главы Белого дома для дачи показаний по сути предъявленного ему обвинения. Появление Трампа в нью-йоркском суде ожидается во вторник. Сам экс-президент США ранее призвал своих сторонников выйти на акции протеста и "вернуть наш народ", если ему будут предъявлены обвинения.
https://ria.ru/20230404/tramp-1862795349.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, нью-йорк (город), манхэттен, дональд трамп
В мире, США, Нью-Йорк (город), Манхэттен, Дональд Трамп
Дело против Трампа укрепит шансы политика на переизбрание, заявил адвокат
Адвокат Трампа заявил, что дело против политика укрепит его шансы на переизбрание в 2024
НЬЮ-ЙОРК, 4 апр – РИА Новости. Дело в отношении экс-президента США Дональда Трампа представляет собой опасный прецедент политического преследования, который, однако, лишь укрепит позиции политика в свете его планов вновь побороться за пост главы государства в 2024 году, заявил РИА Новости адвокат Трампа Джо Такопина.
"Вы знаете, с Дональдом Трампом все проходит по-другому. В случае с большинством людей, когда те подвергаются уголовному преследованию или обвинениям, их кампания заканчивается. Они исчезают. Их карьеры закончены, однако Дональд Трамп каким-то образом становится сильнее. Он всегда говорил, что они (власти – ред.) используют систему правосудия в качестве оружия, чтобы навредить политическим оппонентам. И вот это (дело) – тому пример", - сказал Такопина в канун намеченного на 4 апреля появления Трампа в суде Нью-Йорка
, где ему, как ожидается, предъявят обвинения.
СМИ: прокурор переквалифицировал все пункты обвинения против Трампа
По мнению юриста, дело в отношении политика "никогда не было бы возбуждено", если бы Трамп не объявил о своем намерении участвовать в президентских выборах в 2024 году.
"Это новая, опасная тенденция в этой стране – мы используем прокуратуру в качестве политического оружия. В этом нет сомнений. И опасность в том, что сейчас это Дональд Трамп, завтра это может оказаться демократ, на следующий день – мой брат, ваша сестра… Это опасный прецедент. И, к сожалению, Рубикон уже перейден. Мы должны убедиться, что это осудят во всем мире – и осудят очень громко. Это именно то, что мы собираемся сделать", - подчеркнул Такопина.
На минувшей неделе в Нью-Йорке коллегия присяжных проголосовала за предъявление обвинений Трампу по "делу Сторми Дэниелс". По данным телеканала CNN, бывшему президенту США будут предъявлены обвинения по более чем 30 пунктам, в том числе касающиеся мошеннических действий в бизнесе.
В январе 2018 года газета The Wall Street Journal опубликовала статью, в которой утверждалось, что в 2006 году Трамп якобы состоял в отношениях с актрисой Сторми Дэниелс, а незадолго до президентских выборов 2016 года заплатил ей 130 тысяч долларов за молчание. Сам Трамп заверял, что личных отношений с Дэниелс у него не было. The Hill отмечает, что экс-президент и его союзники неоднократно заявляли, что обвинения в его адрес политически мотивированы. Из публикаций СМИ стало известно, что окружной прокурор Манхэттена
Элвин Брэгг потребовал явки экс-главы Белого дома для дачи показаний по сути предъявленного ему обвинения.
Появление Трампа в нью-йоркском суде ожидается во вторник. Сам экс-президент США ранее призвал своих сторонников выйти на акции протеста и "вернуть наш народ", если ему будут предъявлены обвинения.
Дело Трампа может стать самым трудным в его карьере, заявил адвокат