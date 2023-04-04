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СМИ: прокурор переквалифицировал все пункты обвинения против Трампа - РИА Новости, 04.04.2023
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05:12 04.04.2023 (обновлено: 09:27 04.04.2023)
https://ria.ru/20230404/tramp-1862795349.html
СМИ: прокурор переквалифицировал все пункты обвинения против Трампа
СМИ: прокурор переквалифицировал все пункты обвинения против Трампа - РИА Новости, 04.04.2023
СМИ: прокурор переквалифицировал все пункты обвинения против Трампа
Офис окружного прокурора Манхэттена Элвина Брэгга переквалифицировал все 34 пункта обвинения в отношении экс-президента США Дональда Трампа в уголовные,... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T05:12
2023-04-04T09:27
в мире
нью-йорк (город)
манхэттен
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 4 апр — РИА Новости. Офис окружного прокурора Манхэттена Элвина Брэгга переквалифицировал все 34 пункта обвинения в отношении экс-президента США Дональда Трампа в уголовные, передает портал Yahoo News со ссылкой на знакомый с деталями следствия источник. "Обвинение в фальсификации деловой документации может преследоваться в штате Нью-Йорк как проступок. Однако офис Брэгга повысил все обвинения до преступлений класса Е, представляющих низший уровень преступлений в уголовном кодексе штата Нью-Йорк", — сообщает портал. По его информации, эту меру приняли из-за того, что действия экс-президента якобы были направлены на сокрытие другого преступления.Как отмечается в статье, в соответствии с положениями уголовного кодекса штата, преступление класса Е, связанное с фальсификациями деловых бумаг, может повлечь за собой наказание до четырех лет лишения свободы. Однако, как подчеркивает собеседник портала, с практической точки зрения такой вариант развития событий маловероятен. Трамп часом ранее заявил, что во вторник ему предъявят в суде Нью-Йорка обвинения по 33 пунктам, причем ни один из них не стал для него сюрпризом. Юрист экс-президента Джо Такопина в беседе с РИА Новости говорил, что все обвинения базируются на одном и том же деле.Ранее СМИ сообщали, что во вторник в суде Нью-Йорка Трампу готовятся предъявить как минимум одно уголовное обвинение. Предполагается, что речь идет о деле порноактрисы Сторми Дэниелс, которой якобы выплатили крупную сумму денег за молчание о приписываемом ей романе с Трампом.
https://ria.ru/20230404/tramp-1862792816.html
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в мире, нью-йорк (город), манхэттен, дональд трамп
В мире, Нью-Йорк (город), Манхэттен, Дональд Трамп
СМИ: прокурор переквалифицировал все пункты обвинения против Трампа

Yahoo: прокурор Брэгг переквалифицировал 34 пункта обвинения против Трампа в уголовные

© AP Photo / Mary AltafferДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
© AP Photo / Mary Altaffer
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 4 апр — РИА Новости. Офис окружного прокурора Манхэттена Элвина Брэгга переквалифицировал все 34 пункта обвинения в отношении экс-президента США Дональда Трампа в уголовные, передает портал Yahoo News со ссылкой на знакомый с деталями следствия источник.
"Обвинение в фальсификации деловой документации может преследоваться в штате Нью-Йорк как проступок. Однако офис Брэгга повысил все обвинения до преступлений класса Е, представляющих низший уровень преступлений в уголовном кодексе штата Нью-Йорк", — сообщает портал.
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По его информации, эту меру приняли из-за того, что действия экс-президента якобы были направлены на сокрытие другого преступления.
Как отмечается в статье, в соответствии с положениями уголовного кодекса штата, преступление класса Е, связанное с фальсификациями деловых бумаг, может повлечь за собой наказание до четырех лет лишения свободы. Однако, как подчеркивает собеседник портала, с практической точки зрения такой вариант развития событий маловероятен.
«

"Никто не попадает в тюрьму за это, нарушив закон в первый раз", — пояснил источник.

Трамп часом ранее заявил, что во вторник ему предъявят в суде Нью-Йорка обвинения по 33 пунктам, причем ни один из них не стал для него сюрпризом. Юрист экс-президента Джо Такопина в беседе с РИА Новости говорил, что все обвинения базируются на одном и том же деле.
Ранее СМИ сообщали, что во вторник в суде Нью-Йорка Трампу готовятся предъявить как минимум одно уголовное обвинение. Предполагается, что речь идет о деле порноактрисы Сторми Дэниелс, которой якобы выплатили крупную сумму денег за молчание о приписываемом ей романе с Трампом.
Окружной прокурор Манхэттена Элвин Брэгг прибывает в офис в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
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В миреНью-Йорк (город)МанхэттенДональд Трамп
 
 
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