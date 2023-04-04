https://ria.ru/20230404/tramp-1862794272.html

Трамп заявил, что ему предъявят обвинения по 33 пунктам

Трамп заявил, что ему предъявят обвинения по 33 пунктам - РИА Новости, 04.04.2023

Трамп заявил, что ему предъявят обвинения по 33 пунктам

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что во вторник ему предъявят в суде Нью-Йорка обвинения по 33 пунктам, причем ни один из них не стал для него... РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T04:14

2023-04-04T04:14

2023-04-04T04:33

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нью-йорк (город)

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ВАШИНГТОН, 4 апр – РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что во вторник ему предъявят в суде Нью-Йорка обвинения по 33 пунктам, причем ни один из них не стал для него сюрпризом."Окружной прокурор (Манхэттена) Элвин Брэгг только что незаконно слил 33 пункта обвинительного акта. Нет никаких изменений или сюрпризов по сравнению с теми, которые он слил несколько дней назад напрямую от Большого жюри. Нет никаких преступлений Трампа. Какой беспорядок! Брэгг должен уйти в отставку сейчас же!" - говорится в комментарии Трампа, обнародованном в его Telegram.Политик выступил с утверждением, что после того, как содержание готовящихся обвинений утекло в прессу, прокурору Манхэттена самому необходимо предъявить обвинения."Теперь же, если он действительно желает очистить свою репутацию, он совершит благородный поступок и, будучи окружным прокурором, обвинит сам себя. Он войдет в историю судебных дел, и его жена, ненавистница Трампа, я уверен, будет очень им гордиться!" - заявил экс-глава Белого дома.

https://ria.ru/20230404/tramp-1862793274.html

https://ria.ru/20230404/tramp-1862792816.html

сша

манхэттен

нью-йорк (город)

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в мире, сша, манхэттен, нью-йорк (город), дональд трамп