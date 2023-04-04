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Трамп заявил, что ему предъявят обвинения по 33 пунктам - РИА Новости, 04.04.2023
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04:14 04.04.2023 (обновлено: 04:33 04.04.2023)
https://ria.ru/20230404/tramp-1862794272.html
Трамп заявил, что ему предъявят обвинения по 33 пунктам
Трамп заявил, что ему предъявят обвинения по 33 пунктам - РИА Новости, 04.04.2023
Трамп заявил, что ему предъявят обвинения по 33 пунктам
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что во вторник ему предъявят в суде Нью-Йорка обвинения по 33 пунктам, причем ни один из них не стал для него... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T04:14
2023-04-04T04:33
в мире
сша
манхэттен
нью-йорк (город)
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 4 апр – РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что во вторник ему предъявят в суде Нью-Йорка обвинения по 33 пунктам, причем ни один из них не стал для него сюрпризом."Окружной прокурор (Манхэттена) Элвин Брэгг только что незаконно слил 33 пункта обвинительного акта. Нет никаких изменений или сюрпризов по сравнению с теми, которые он слил несколько дней назад напрямую от Большого жюри. Нет никаких преступлений Трампа. Какой беспорядок! Брэгг должен уйти в отставку сейчас же!" - говорится в комментарии Трампа, обнародованном в его Telegram.Политик выступил с утверждением, что после того, как содержание готовящихся обвинений утекло в прессу, прокурору Манхэттена самому необходимо предъявить обвинения."Теперь же, если он действительно желает очистить свою репутацию, он совершит благородный поступок и, будучи окружным прокурором, обвинит сам себя. Он войдет в историю судебных дел, и его жена, ненавистница Трампа, я уверен, будет очень им гордиться!" - заявил экс-глава Белого дома.
https://ria.ru/20230404/tramp-1862793274.html
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в мире, сша, манхэттен, нью-йорк (город), дональд трамп
В мире, США, Манхэттен, Нью-Йорк (город), Дональд Трамп
Трамп заявил, что ему предъявят обвинения по 33 пунктам

Трамп заявил, что во вторник ему предъявят в суде Нью-Йорка обвинения по 33 пунктам

© AFP 2023 / Robyn BeckДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
© AFP 2023 / Robyn Beck
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 4 апр – РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что во вторник ему предъявят в суде Нью-Йорка обвинения по 33 пунктам, причем ни один из них не стал для него сюрпризом.
"Окружной прокурор (Манхэттена) Элвин Брэгг только что незаконно слил 33 пункта обвинительного акта. Нет никаких изменений или сюрпризов по сравнению с теми, которые он слил несколько дней назад напрямую от Большого жюри. Нет никаких преступлений Трампа. Какой беспорядок! Брэгг должен уйти в отставку сейчас же!" - говорится в комментарии Трампа, обнародованном в его Telegram.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
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Политик выступил с утверждением, что после того, как содержание готовящихся обвинений утекло в прессу, прокурору Манхэттена самому необходимо предъявить обвинения.
"Теперь же, если он действительно желает очистить свою репутацию, он совершит благородный поступок и, будучи окружным прокурором, обвинит сам себя. Он войдет в историю судебных дел, и его жена, ненавистница Трампа, я уверен, будет очень им гордиться!" - заявил экс-глава Белого дома.
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В миреСШАМанхэттенНью-Йорк (город)Дональд Трамп
 
 
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