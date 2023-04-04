https://ria.ru/20230404/tramp-1862794272.html
Трамп заявил, что ему предъявят обвинения по 33 пунктам
Трамп заявил, что ему предъявят обвинения по 33 пунктам - РИА Новости, 04.04.2023
Трамп заявил, что ему предъявят обвинения по 33 пунктам
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что во вторник ему предъявят в суде Нью-Йорка обвинения по 33 пунктам, причем ни один из них не стал для него... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T04:14
2023-04-04T04:14
2023-04-04T04:33
в мире
сша
манхэттен
нью-йорк (город)
дональд трамп
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147314/57/1473145756_0:74:3000:1762_1920x0_80_0_0_360e0fd42031a9b78904c924b01164f9.jpg
ВАШИНГТОН, 4 апр – РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что во вторник ему предъявят в суде Нью-Йорка обвинения по 33 пунктам, причем ни один из них не стал для него сюрпризом."Окружной прокурор (Манхэттена) Элвин Брэгг только что незаконно слил 33 пункта обвинительного акта. Нет никаких изменений или сюрпризов по сравнению с теми, которые он слил несколько дней назад напрямую от Большого жюри. Нет никаких преступлений Трампа. Какой беспорядок! Брэгг должен уйти в отставку сейчас же!" - говорится в комментарии Трампа, обнародованном в его Telegram.Политик выступил с утверждением, что после того, как содержание готовящихся обвинений утекло в прессу, прокурору Манхэттена самому необходимо предъявить обвинения."Теперь же, если он действительно желает очистить свою репутацию, он совершит благородный поступок и, будучи окружным прокурором, обвинит сам себя. Он войдет в историю судебных дел, и его жена, ненавистница Трампа, я уверен, будет очень им гордиться!" - заявил экс-глава Белого дома.
https://ria.ru/20230404/tramp-1862793274.html
https://ria.ru/20230404/tramp-1862792816.html
сша
манхэттен
нью-йорк (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147314/57/1473145756_277:0:2725:1836_1920x0_80_0_0_0628ddd806eeb40b0b286d806c271a16.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, манхэттен, нью-йорк (город), дональд трамп
В мире, США, Манхэттен, Нью-Йорк (город), Дональд Трамп
Трамп заявил, что ему предъявят обвинения по 33 пунктам
Трамп заявил, что во вторник ему предъявят в суде Нью-Йорка обвинения по 33 пунктам