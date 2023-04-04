https://ria.ru/20230404/tramp-1862792816.html

Дело Трампа может стать самым трудным в его карьере, заявил адвокат

Дело Трампа может стать самым трудным в его карьере, заявил адвокат - РИА Новости, 04.04.2023

Дело Трампа может стать самым трудным в его карьере, заявил адвокат

Адвокат Джо Такопина заявил РИА Новости, что дело в отношении экс-президента США Дональда Трампа могло стать "самым простым" в его карьере, однако, учитывая... РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T03:34

2023-04-04T03:34

2023-04-04T03:34

в мире

сша

нью-йорк (город)

манхэттен

дональд трамп

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НЬЮ-ЙОРК, 4 апр – РИА Новости. Адвокат Джо Такопина заявил РИА Новости, что дело в отношении экс-президента США Дональда Трампа могло стать "самым простым" в его карьере, однако, учитывая политический контекст, вероятно, рискует стать самым сложным. "Как вам известно, у меня было множество дел с участием высокопоставленных лиц. Фактически и юридически это дело – наименее трудное. Это действительно так… Однако, к сожалению, в нем задействовано множество других факторов, таких как политика. Они (сторона обвинения – ред.) хотят нарушить правила, чтобы заполучить вот этого человека (Дональда Трампа – ред.)", - сказал Такопина в канун намеченного на 4 апреля появления Трампа в суде Нью-Йорка, где ему, как ожидается, предъявят обвинения. Как признался юрист, если рассматривать факты и юридическую сторону вопроса, то дело Трампа – "самое простое из всех, с которыми ему доводилось работать". "Однако, к сожалению, вероятно, оно станет самым сложным в моей карьере", - резюмировал Такопина. На минувшей неделе в Нью-Йорке коллегия присяжных проголосовала за предъявление обвинений Трампу по "делу Сторми Дэниелс". По данным телеканала CNN, бывшему президенту США будут предъявлены обвинения по более чем 30 пунктам, в том числе касающимся мошеннических действий в бизнесе. В январе 2018 года издание Wall Street Journal опубликовало статью, в которой утверждалось, что в 2006 году Трамп якобы состоял в отношениях с актрисой Сторми Дэниелс, а незадолго до президентских выборов 2016 года заплатил ей 130 тысяч долларов за молчание. Сам Трамп заверял, что личных отношений с Дэниелс у него не было. Hill отмечает, что экс-президент и его союзники неоднократно заявляли, что обвинения в его адрес политически мотивированы. Из публикаций СМИ стало известно, что окружной прокурор Манхэттена Элвин Брэгг потребовал явки экс-главы Белого дома для дачи показаний по сути предъявленного ему обвинения. Появление Трампа в нью-йоркском суде ожидается во вторник. Сам экс-президент США ранее призвал своих сторонников выйти на акции протеста и "вернуть наш народ", если ему будут предъявлены обвинения.

https://ria.ru/20230404/tramp-1862791203.html

https://ria.ru/20230404/tramp-1862790004.html

сша

нью-йорк (город)

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в мире, сша, нью-йорк (город), манхэттен, дональд трамп