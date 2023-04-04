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Дело Трампа может стать самым трудным в его карьере, заявил адвокат - РИА Новости, 04.04.2023
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03:34 04.04.2023
https://ria.ru/20230404/tramp-1862792816.html
Дело Трампа может стать самым трудным в его карьере, заявил адвокат
Дело Трампа может стать самым трудным в его карьере, заявил адвокат - РИА Новости, 04.04.2023
Дело Трампа может стать самым трудным в его карьере, заявил адвокат
Адвокат Джо Такопина заявил РИА Новости, что дело в отношении экс-президента США Дональда Трампа могло стать "самым простым" в его карьере, однако, учитывая... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T03:34
2023-04-04T03:34
в мире
сша
нью-йорк (город)
манхэттен
дональд трамп
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НЬЮ-ЙОРК, 4 апр – РИА Новости. Адвокат Джо Такопина заявил РИА Новости, что дело в отношении экс-президента США Дональда Трампа могло стать "самым простым" в его карьере, однако, учитывая политический контекст, вероятно, рискует стать самым сложным. "Как вам известно, у меня было множество дел с участием высокопоставленных лиц. Фактически и юридически это дело – наименее трудное. Это действительно так… Однако, к сожалению, в нем задействовано множество других факторов, таких как политика. Они (сторона обвинения – ред.) хотят нарушить правила, чтобы заполучить вот этого человека (Дональда Трампа – ред.)", - сказал Такопина в канун намеченного на 4 апреля появления Трампа в суде Нью-Йорка, где ему, как ожидается, предъявят обвинения. Как признался юрист, если рассматривать факты и юридическую сторону вопроса, то дело Трампа – "самое простое из всех, с которыми ему доводилось работать". "Однако, к сожалению, вероятно, оно станет самым сложным в моей карьере", - резюмировал Такопина. На минувшей неделе в Нью-Йорке коллегия присяжных проголосовала за предъявление обвинений Трампу по "делу Сторми Дэниелс". По данным телеканала CNN, бывшему президенту США будут предъявлены обвинения по более чем 30 пунктам, в том числе касающимся мошеннических действий в бизнесе. В январе 2018 года издание Wall Street Journal опубликовало статью, в которой утверждалось, что в 2006 году Трамп якобы состоял в отношениях с актрисой Сторми Дэниелс, а незадолго до президентских выборов 2016 года заплатил ей 130 тысяч долларов за молчание. Сам Трамп заверял, что личных отношений с Дэниелс у него не было. Hill отмечает, что экс-президент и его союзники неоднократно заявляли, что обвинения в его адрес политически мотивированы. Из публикаций СМИ стало известно, что окружной прокурор Манхэттена Элвин Брэгг потребовал явки экс-главы Белого дома для дачи показаний по сути предъявленного ему обвинения. Появление Трампа в нью-йоркском суде ожидается во вторник. Сам экс-президент США ранее призвал своих сторонников выйти на акции протеста и "вернуть наш народ", если ему будут предъявлены обвинения.
https://ria.ru/20230404/tramp-1862791203.html
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сша
нью-йорк (город)
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в мире, сша, нью-йорк (город), манхэттен, дональд трамп
В мире, США, Нью-Йорк (город), Манхэттен, Дональд Трамп
Дело Трампа может стать самым трудным в его карьере, заявил адвокат

Адвокат Такопина: дело Трампа может стать самым трудным за всю его карьеру

© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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НЬЮ-ЙОРК, 4 апр – РИА Новости. Адвокат Джо Такопина заявил РИА Новости, что дело в отношении экс-президента США Дональда Трампа могло стать "самым простым" в его карьере, однако, учитывая политический контекст, вероятно, рискует стать самым сложным.
"Как вам известно, у меня было множество дел с участием высокопоставленных лиц. Фактически и юридически это дело – наименее трудное. Это действительно так… Однако, к сожалению, в нем задействовано множество других факторов, таких как политика. Они (сторона обвинения – ред.) хотят нарушить правила, чтобы заполучить вот этого человека (Дональда Трампа – ред.)", - сказал Такопина в канун намеченного на 4 апреля появления Трампа в суде Нью-Йорка, где ему, как ожидается, предъявят обвинения.
Окружной прокурор Манхэттена Элвин Брэгг прибывает в офис в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
Прокурор Манхэттена стал "оружием" против Трампа, заявил адвокат
02:55
Как признался юрист, если рассматривать факты и юридическую сторону вопроса, то дело Трампа – "самое простое из всех, с которыми ему доводилось работать". "Однако, к сожалению, вероятно, оно станет самым сложным в моей карьере", - резюмировал Такопина.
На минувшей неделе в Нью-Йорке коллегия присяжных проголосовала за предъявление обвинений Трампу по "делу Сторми Дэниелс". По данным телеканала CNN, бывшему президенту США будут предъявлены обвинения по более чем 30 пунктам, в том числе касающимся мошеннических действий в бизнесе.
В январе 2018 года издание Wall Street Journal опубликовало статью, в которой утверждалось, что в 2006 году Трамп якобы состоял в отношениях с актрисой Сторми Дэниелс, а незадолго до президентских выборов 2016 года заплатил ей 130 тысяч долларов за молчание. Сам Трамп заверял, что личных отношений с Дэниелс у него не было. Hill отмечает, что экс-президент и его союзники неоднократно заявляли, что обвинения в его адрес политически мотивированы. Из публикаций СМИ стало известно, что окружной прокурор Манхэттена Элвин Брэгг потребовал явки экс-главы Белого дома для дачи показаний по сути предъявленного ему обвинения.
Появление Трампа в нью-йоркском суде ожидается во вторник. Сам экс-президент США ранее призвал своих сторонников выйти на акции протеста и "вернуть наш народ", если ему будут предъявлены обвинения.
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
Адвокат Трампа рассказал о своих ожиданиях от судебного заседания
02:33
 
В миреСШАНью-Йорк (город)МанхэттенДональд Трамп
 
 
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