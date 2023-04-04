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Трампу не наденут наручники, заявила защита - РИА Новости, 04.04.2023
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03:03 04.04.2023
https://ria.ru/20230404/tramp-1862791516.html
Трампу не наденут наручники, заявила защита
Трампу не наденут наручники, заявила защита - РИА Новости, 04.04.2023
Трампу не наденут наручники, заявила защита
Экс-президенту США Дональду Трампу не будут надевать наручники во вторник во время процедуры предъявления обвинений, но офис прокурора попытается извлечь... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T03:03
2023-04-04T03:03
в мире
сша
нью-йорк (город)
манхэттен
дональд трамп
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НЬЮ-ЙОРК, 4 апр - РИА Новости. Экс-президенту США Дональду Трампу не будут надевать наручники во вторник во время процедуры предъявления обвинений, но офис прокурора попытается извлечь максимум из ситуации, чтобы заполучить как можно большую огласку, заявил в интервью РИА Новости адвокат Трампа Джо Такопина. "Наручников не будет, его будет охранять служба безопасности. Все остальное - фотографии, регулярные процедуры - это, вероятно, произойдет", - сказал Такопина. "Уверен, что офис прокурора попытается сделать большое шоу из этого, чтобы получить большую огласку. Мы надеемся, что это будет происходить так, как обычно происходит, но я не так оптимистичен", - указал он. Такопина выразил уверенность, что офис прокурора Элвина Брэгга попытается извлечь из ситуации максимум. Во вторник Трампу будет предъявлено обвинение в суде в Нью-Йорке по делу о выплате денег порнозвезде за молчание об их связи. Ранее стало известно, что большое жюри присяжных в Нью-Йорке проголосовало за предъявление обвинений Трампу. По данным источников телеканала CNN, прокуратура Манхэттена обвиняет бывшего президента США по более чем 30 эпизодам, связанным с мошенничеством в деловой сфере. Официально обвинения будут оглашены только при явке Трампа в суд, но предполагается, что речь идет о деле порноактрисы Сторми Дэниэлс – ей якобы была заплачена крупная сумма за молчание о предполагаемом романе с Трампом. Экс-президент ранее отрицал как связь с Дэниелс, так и любые противоправные действия со своей стороны. Трамп также заявлял, что преследование обусловлено лишь политически и связано с его намерением бороться за пост президента в 2024 году. Комментируя обвинения против него со стороны прокуратуры округа Манхэттен, Трамп заявил, что не может рассчитывать на справедливое судебное разбирательство в Нью-Йорке.Появление Трампа в нью-йоркском суде ожидается во вторник. Сам экс-президент США ранее призвал своих сторонников выйти на акции протеста и "вернуть наш народ", если ему будут предъявлены обвинения.
https://ria.ru/20230404/tramp-1862791203.html
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в мире, сша, нью-йорк (город), манхэттен, дональд трамп
В мире, США, Нью-Йорк (город), Манхэттен, Дональд Трамп
Трампу не наденут наручники, заявила защита

Адвокат Такопина: Трампу не наденут наручники, но прокурор попытается извлечь максимум

© AP Photo / Michael ConroyЭкс-президент США Дональд Трамп
Экс-президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
© AP Photo / Michael Conroy
Экс-президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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НЬЮ-ЙОРК, 4 апр - РИА Новости. Экс-президенту США Дональду Трампу не будут надевать наручники во вторник во время процедуры предъявления обвинений, но офис прокурора попытается извлечь максимум из ситуации, чтобы заполучить как можно большую огласку, заявил в интервью РИА Новости адвокат Трампа Джо Такопина.
"Наручников не будет, его будет охранять служба безопасности. Все остальное - фотографии, регулярные процедуры - это, вероятно, произойдет", - сказал Такопина.
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"Уверен, что офис прокурора попытается сделать большое шоу из этого, чтобы получить большую огласку. Мы надеемся, что это будет происходить так, как обычно происходит, но я не так оптимистичен", - указал он.
Такопина выразил уверенность, что офис прокурора Элвина Брэгга попытается извлечь из ситуации максимум.
«
"Но посмотрим. Президент Трамп не тот человек, который трусит, он не боится, он крепкий орешек. Они не испугают его. Так что все будет нормально", - добавил он.
Во вторник Трампу будет предъявлено обвинение в суде в Нью-Йорке по делу о выплате денег порнозвезде за молчание об их связи.
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Ранее стало известно, что большое жюри присяжных в Нью-Йорке проголосовало за предъявление обвинений Трампу. По данным источников телеканала CNN, прокуратура Манхэттена обвиняет бывшего президента США по более чем 30 эпизодам, связанным с мошенничеством в деловой сфере. Официально обвинения будут оглашены только при явке Трампа в суд, но предполагается, что речь идет о деле порноактрисы Сторми Дэниэлс – ей якобы была заплачена крупная сумма за молчание о предполагаемом романе с Трампом.
Экс-президент ранее отрицал как связь с Дэниелс, так и любые противоправные действия со своей стороны. Трамп также заявлял, что преследование обусловлено лишь политически и связано с его намерением бороться за пост президента в 2024 году. Комментируя обвинения против него со стороны прокуратуры округа Манхэттен, Трамп заявил, что не может рассчитывать на справедливое судебное разбирательство в Нью-Йорке.
Появление Трампа в нью-йоркском суде ожидается во вторник. Сам экс-президент США ранее призвал своих сторонников выйти на акции протеста и "вернуть наш народ", если ему будут предъявлены обвинения.
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В миреСШАНью-Йорк (город)МанхэттенДональд Трамп
 
 
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