https://ria.ru/20230404/tramp-1862791516.html
Трампу не наденут наручники, заявила защита
Трампу не наденут наручники, заявила защита - РИА Новости, 04.04.2023
Трампу не наденут наручники, заявила защита
Экс-президенту США Дональду Трампу не будут надевать наручники во вторник во время процедуры предъявления обвинений, но офис прокурора попытается извлечь... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T03:03
2023-04-04T03:03
2023-04-04T03:03
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НЬЮ-ЙОРК, 4 апр - РИА Новости. Экс-президенту США Дональду Трампу не будут надевать наручники во вторник во время процедуры предъявления обвинений, но офис прокурора попытается извлечь максимум из ситуации, чтобы заполучить как можно большую огласку, заявил в интервью РИА Новости адвокат Трампа Джо Такопина. "Наручников не будет, его будет охранять служба безопасности. Все остальное - фотографии, регулярные процедуры - это, вероятно, произойдет", - сказал Такопина. "Уверен, что офис прокурора попытается сделать большое шоу из этого, чтобы получить большую огласку. Мы надеемся, что это будет происходить так, как обычно происходит, но я не так оптимистичен", - указал он. Такопина выразил уверенность, что офис прокурора Элвина Брэгга попытается извлечь из ситуации максимум. Во вторник Трампу будет предъявлено обвинение в суде в Нью-Йорке по делу о выплате денег порнозвезде за молчание об их связи. Ранее стало известно, что большое жюри присяжных в Нью-Йорке проголосовало за предъявление обвинений Трампу. По данным источников телеканала CNN, прокуратура Манхэттена обвиняет бывшего президента США по более чем 30 эпизодам, связанным с мошенничеством в деловой сфере. Официально обвинения будут оглашены только при явке Трампа в суд, но предполагается, что речь идет о деле порноактрисы Сторми Дэниэлс – ей якобы была заплачена крупная сумма за молчание о предполагаемом романе с Трампом. Экс-президент ранее отрицал как связь с Дэниелс, так и любые противоправные действия со своей стороны. Трамп также заявлял, что преследование обусловлено лишь политически и связано с его намерением бороться за пост президента в 2024 году. Комментируя обвинения против него со стороны прокуратуры округа Манхэттен, Трамп заявил, что не может рассчитывать на справедливое судебное разбирательство в Нью-Йорке.Появление Трампа в нью-йоркском суде ожидается во вторник. Сам экс-президент США ранее призвал своих сторонников выйти на акции протеста и "вернуть наш народ", если ему будут предъявлены обвинения.
https://ria.ru/20230404/tramp-1862791203.html
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в мире, сша, нью-йорк (город), манхэттен, дональд трамп
В мире, США, Нью-Йорк (город), Манхэттен, Дональд Трамп
Трампу не наденут наручники, заявила защита
Адвокат Такопина: Трампу не наденут наручники, но прокурор попытается извлечь максимум
НЬЮ-ЙОРК, 4 апр - РИА Новости. Экс-президенту США Дональду Трампу не будут надевать наручники во вторник во время процедуры предъявления обвинений, но офис прокурора попытается извлечь максимум из ситуации, чтобы заполучить как можно большую огласку, заявил в интервью РИА Новости адвокат Трампа Джо Такопина.
"Наручников не будет, его будет охранять служба безопасности. Все остальное - фотографии, регулярные процедуры - это, вероятно, произойдет", - сказал Такопина.
Прокурор Манхэттена стал "оружием" против Трампа, заявил адвокат
"Уверен, что офис прокурора попытается сделать большое шоу из этого, чтобы получить большую огласку. Мы надеемся, что это будет происходить так, как обычно происходит, но я не так оптимистичен", - указал он.
Такопина выразил уверенность, что офис прокурора Элвина Брэгга попытается извлечь из ситуации максимум.
«
"Но посмотрим. Президент Трамп не тот человек, который трусит, он не боится, он крепкий орешек. Они не испугают его. Так что все будет нормально", - добавил он.
Во вторник Трампу будет предъявлено обвинение в суде в Нью-Йорке
по делу о выплате денег порнозвезде за молчание об их связи.
Адвокат Трампа рассказал о своих ожиданиях от судебного заседания
Ранее стало известно, что большое жюри присяжных в Нью-Йорке проголосовало за предъявление обвинений Трампу. По данным источников телеканала CNN, прокуратура Манхэттена
обвиняет бывшего президента США по более чем 30 эпизодам, связанным с мошенничеством в деловой сфере. Официально обвинения будут оглашены только при явке Трампа в суд, но предполагается, что речь идет о деле порноактрисы Сторми Дэниэлс – ей якобы была заплачена крупная сумма за молчание о предполагаемом романе с Трампом.
Экс-президент ранее отрицал как связь с Дэниелс, так и любые противоправные действия со своей стороны. Трамп также заявлял, что преследование обусловлено лишь политически и связано с его намерением бороться за пост президента в 2024 году. Комментируя обвинения против него со стороны прокуратуры округа Манхэттен, Трамп заявил, что не может рассчитывать на справедливое судебное разбирательство в Нью-Йорке.
Появление Трампа в нью-йоркском суде ожидается во вторник. Сам экс-президент США ранее призвал своих сторонников выйти на акции протеста и "вернуть наш народ", если ему будут предъявлены обвинения.
Суд впервые предъявит уголовное обвинение президенту США