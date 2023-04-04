https://ria.ru/20230404/tramp-1862791203.html

Прокурор Манхэттена стал "оружием" против Трампа, заявил адвокат

Прокурор Манхэттена стал "оружием" против Трампа, заявил адвокат - РИА Новости, 04.04.2023

Прокурор Манхэттена стал "оружием" против Трампа, заявил адвокат

Защита экс-президента США Дональда Трампа считает, что прокурора Манхэттена Элвина Брэгга используют в деле против бывшего главы государства как оружие, а... РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T02:55

2023-04-04T02:55

2023-04-04T11:32

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НЬЮ-ЙОРК, 4 апр – РИА Новости. Защита экс-президента США Дональда Трампа считает, что прокурора Манхэттена Элвина Брэгга используют в деле против бывшего главы государства как оружие, а политические круги оказывают влияние на работу системы правосудия, заявил РИА Новости адвокат Трампа Джо Такопина. "Мы вступаем в опасную зону, где политика имеет влияние на систему правосудия и задействуется для того, чтобы использовать прокуратуру как оружие. Как я уже сказал, известно, что (Брэгг) – прокурор-демократ, поддерживаемый финансистами-демократами, и его кампания заключается в преследовании кандидата от правых сил, кандидата от республиканцев", - сказал Такопина в канун намеченного на 4 апреля появления Трампа в суде Нью-Йорка, где ему, как ожидается, предъявят обвинения. На минувшей неделе в Нью-Йорке коллегия присяжных проголосовала за предъявление обвинений Трампу по "делу Сторми Дэниелс". По данным телеканала CNN, бывшему президенту США будут предъявлены обвинения по более чем 30 пунктам, в том числе касающиеся мошеннических действий в бизнесе. В январе 2018 года газета The Wall Street Journal опубликовала статью, в которой утверждалось, что в 2006 году Трамп якобы состоял в отношениях с актрисой Сторми Дэниелс, а незадолго до президентских выборов 2016 года заплатил ей 130 тысяч долларов за молчание. Сам Трамп заверял, что личных отношений с Дэниелс у него не было. The Hill отмечает, что экс-президент и его союзники неоднократно заявляли, что обвинения в его адрес политически мотивированы. Из публикаций СМИ стало известно, что окружной прокурор Манхэттена Элвин Брэгг потребовал явки экс-главы Белого дома для дачи показаний по сути предъявленного ему обвинения. Появление Трампа в нью-йоркском суде ожидается во вторник. Сам экс-президент США ранее призвал своих сторонников выйти на акции протеста и "вернуть наш народ", если ему будут предъявлены обвинения.

https://ria.ru/20230404/tramp-1862790531.html

https://ria.ru/20230404/tramp-1862784508.html

манхэттен

сша

нью-йорк (город)

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в мире, манхэттен, сша, нью-йорк (город), дональд трамп