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Прокурор Манхэттена стал "оружием" против Трампа, заявил адвокат - РИА Новости, 04.04.2023
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02:55 04.04.2023 (обновлено: 11:32 04.04.2023)
https://ria.ru/20230404/tramp-1862791203.html
Прокурор Манхэттена стал "оружием" против Трампа, заявил адвокат
Прокурор Манхэттена стал "оружием" против Трампа, заявил адвокат - РИА Новости, 04.04.2023
Прокурор Манхэттена стал "оружием" против Трампа, заявил адвокат
Защита экс-президента США Дональда Трампа считает, что прокурора Манхэттена Элвина Брэгга используют в деле против бывшего главы государства как оружие, а... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T02:55
2023-04-04T11:32
в мире
манхэттен
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НЬЮ-ЙОРК, 4 апр – РИА Новости. Защита экс-президента США Дональда Трампа считает, что прокурора Манхэттена Элвина Брэгга используют в деле против бывшего главы государства как оружие, а политические круги оказывают влияние на работу системы правосудия, заявил РИА Новости адвокат Трампа Джо Такопина. "Мы вступаем в опасную зону, где политика имеет влияние на систему правосудия и задействуется для того, чтобы использовать прокуратуру как оружие. Как я уже сказал, известно, что (Брэгг) – прокурор-демократ, поддерживаемый финансистами-демократами, и его кампания заключается в преследовании кандидата от правых сил, кандидата от республиканцев", - сказал Такопина в канун намеченного на 4 апреля появления Трампа в суде Нью-Йорка, где ему, как ожидается, предъявят обвинения. На минувшей неделе в Нью-Йорке коллегия присяжных проголосовала за предъявление обвинений Трампу по "делу Сторми Дэниелс". По данным телеканала CNN, бывшему президенту США будут предъявлены обвинения по более чем 30 пунктам, в том числе касающиеся мошеннических действий в бизнесе. В январе 2018 года газета The Wall Street Journal опубликовала статью, в которой утверждалось, что в 2006 году Трамп якобы состоял в отношениях с актрисой Сторми Дэниелс, а незадолго до президентских выборов 2016 года заплатил ей 130 тысяч долларов за молчание. Сам Трамп заверял, что личных отношений с Дэниелс у него не было. The Hill отмечает, что экс-президент и его союзники неоднократно заявляли, что обвинения в его адрес политически мотивированы. Из публикаций СМИ стало известно, что окружной прокурор Манхэттена Элвин Брэгг потребовал явки экс-главы Белого дома для дачи показаний по сути предъявленного ему обвинения. Появление Трампа в нью-йоркском суде ожидается во вторник. Сам экс-президент США ранее призвал своих сторонников выйти на акции протеста и "вернуть наш народ", если ему будут предъявлены обвинения.
https://ria.ru/20230404/tramp-1862790531.html
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в мире, манхэттен, сша, нью-йорк (город), дональд трамп
В мире, Манхэттен, США, Нью-Йорк (город), Дональд Трамп
Прокурор Манхэттена стал "оружием" против Трампа, заявил адвокат

Адвокат Такопина: прокурор Манхэттена стал оружием в деле против экс-президента Трампа

© AP Photo / Yuki IwamuraОкружной прокурор Манхэттена Элвин Брэгг прибывает в офис в Нью-Йорке
Окружной прокурор Манхэттена Элвин Брэгг прибывает в офис в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
© AP Photo / Yuki Iwamura
Окружной прокурор Манхэттена Элвин Брэгг прибывает в офис в Нью-Йорке
Читать ria.ru в
НЬЮ-ЙОРК, 4 апр – РИА Новости. Защита экс-президента США Дональда Трампа считает, что прокурора Манхэттена Элвина Брэгга используют в деле против бывшего главы государства как оружие, а политические круги оказывают влияние на работу системы правосудия, заявил РИА Новости адвокат Трампа Джо Такопина.
"Мы вступаем в опасную зону, где политика имеет влияние на систему правосудия и задействуется для того, чтобы использовать прокуратуру как оружие. Как я уже сказал, известно, что (Брэгг) – прокурор-демократ, поддерживаемый финансистами-демократами, и его кампания заключается в преследовании кандидата от правых сил, кандидата от республиканцев", - сказал Такопина в канун намеченного на 4 апреля появления Трампа в суде Нью-Йорка, где ему, как ожидается, предъявят обвинения.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
Трамп заявит в суде о невиновности, сообщил адвокат
02:42
На минувшей неделе в Нью-Йорке коллегия присяжных проголосовала за предъявление обвинений Трампу по "делу Сторми Дэниелс". По данным телеканала CNN, бывшему президенту США будут предъявлены обвинения по более чем 30 пунктам, в том числе касающиеся мошеннических действий в бизнесе.
В январе 2018 года газета The Wall Street Journal опубликовала статью, в которой утверждалось, что в 2006 году Трамп якобы состоял в отношениях с актрисой Сторми Дэниелс, а незадолго до президентских выборов 2016 года заплатил ей 130 тысяч долларов за молчание. Сам Трамп заверял, что личных отношений с Дэниелс у него не было. The Hill отмечает, что экс-президент и его союзники неоднократно заявляли, что обвинения в его адрес политически мотивированы. Из публикаций СМИ стало известно, что окружной прокурор Манхэттена Элвин Брэгг потребовал явки экс-главы Белого дома для дачи показаний по сути предъявленного ему обвинения.
Появление Трампа в нью-йоркском суде ожидается во вторник. Сам экс-президент США ранее призвал своих сторонников выйти на акции протеста и "вернуть наш народ", если ему будут предъявлены обвинения.
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
Суд впервые предъявит уголовное обвинение президенту США
00:48
 
В миреМанхэттенСШАНью-Йорк (город)Дональд Трамп
 
 
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