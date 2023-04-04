https://ria.ru/20230404/tramp-1862790531.html
Трамп заявит в суде о невиновности, сообщил адвокат
Трамп заявит в суде о невиновности, сообщил адвокат - РИА Новости, 04.04.2023
Трамп заявит в суде о невиновности, сообщил адвокат
Бывший президент США Дональд Трамп намерен во вторник заявить в суде Нью-Йорка о своей невиновности, заявил РИА Новости его адвокат Джо Такопина, добавив, что... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T02:42
2023-04-04T02:42
2023-04-04T03:08
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НЬЮ-ЙОРК, 4 апр – РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп намерен во вторник заявить в суде Нью-Йорка о своей невиновности, заявил РИА Новости его адвокат Джо Такопина, добавив, что изучение готовящихся обвинений против политика потребует у юристов времени. "Единственное, что мы ответим сразу же – это заявим о его невиновности. Это – то, что мы заявим завтра и с чем выйдет оттуда. Очевидно, нам потребуется время на то, чтобы проанализировать обвинительное заключение и определить, какие ходатайства мы захотим подать после того, как получим все данные", - сказал Такопина в канун намеченного на 4 апреля появления Трампа в суде Нью-Йорка, где ему, как ожидается, предъявят обвинения. "Таким образом, это займет некоторое время", - добавил юрист. На минувшей неделе в Нью-Йорке коллегия присяжных проголосовала за предъявление обвинений Трампу по "делу Сторми Дэниелс". По данным телеканала CNN, бывшему президенту США будут предъявлены обвинения по более чем 30 пунктам, в том числе касающиеся мошеннических действий в бизнесе. В январе 2018 года газета The Wall Street Journal опубликовала статью, в которой утверждалось, что в 2006 году Трамп якобы состоял в отношениях с актрисой Сторми Дэниелс, а незадолго до президентских выборов 2016 года заплатил ей 130 тысяч долларов за молчание. Сам Трамп заверял, что личных отношений с Дэниелс у него не было. The Hill отмечает, что экс-президент и его союзники неоднократно заявляли, что обвинения в его адрес политически мотивированы. Из публикаций СМИ стало известно, что окружной прокурор Манхэттена Элвин Брэгг потребовал явки экс-главы Белого дома для дачи показаний по сути предъявленного ему обвинения. Появление Трампа в нью-йоркском суде ожидается во вторник. Сам экс-президент США ранее призвал своих сторонников выйти на акции протеста и "вернуть наш народ", если ему будут предъявлены обвинения.
https://ria.ru/20230404/tramp-1862790004.html
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в мире, сша, нью-йорк (город), манхэттен, дональд трамп
В мире, США, Нью-Йорк (город), Манхэттен, Дональд Трамп
Трамп заявит в суде о невиновности, сообщил адвокат
Адвокат Такопина: Трамп в суде Нью-Йорка заявит о своей невиновности
НЬЮ-ЙОРК, 4 апр – РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп намерен во вторник заявить в суде Нью-Йорка о своей невиновности, заявил РИА Новости его адвокат Джо Такопина, добавив, что изучение готовящихся обвинений против политика потребует у юристов времени.
"Единственное, что мы ответим сразу же – это заявим о его невиновности. Это – то, что мы заявим завтра и с чем выйдет оттуда. Очевидно, нам потребуется время на то, чтобы проанализировать обвинительное заключение и определить, какие ходатайства мы захотим подать после того, как получим все данные", - сказал Такопина в канун намеченного на 4 апреля появления Трампа в суде Нью-Йорка, где ему, как ожидается, предъявят обвинения.
"Таким образом, это займет некоторое время", - добавил юрист.
На минувшей неделе в Нью-Йорке коллегия присяжных проголосовала за предъявление обвинений Трампу по "делу Сторми Дэниелс". По данным телеканала CNN, бывшему президенту США будут предъявлены обвинения по более чем 30 пунктам, в том числе касающиеся мошеннических действий в бизнесе.
В январе 2018 года газета The Wall Street Journal опубликовала статью, в которой утверждалось, что в 2006 году Трамп якобы состоял в отношениях с актрисой Сторми Дэниелс, а незадолго до президентских выборов 2016 года заплатил ей 130 тысяч долларов за молчание. Сам Трамп заверял, что личных отношений с Дэниелс у него не было. The Hill отмечает, что экс-президент и его союзники неоднократно заявляли, что обвинения в его адрес политически мотивированы. Из публикаций СМИ стало известно, что окружной прокурор Манхэттена
Элвин Брэгг потребовал явки экс-главы Белого дома для дачи показаний по сути предъявленного ему обвинения.
Появление Трампа в нью-йоркском суде ожидается во вторник. Сам экс-президент США ранее призвал своих сторонников выйти на акции протеста и "вернуть наш народ", если ему будут предъявлены обвинения.
Адвокат Трампа рассказал о своих ожиданиях от судебного заседания