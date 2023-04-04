https://ria.ru/20230404/tramp-1862790004.html
Адвокат Трампа рассказал о своих ожиданиях от судебного заседания
Адвокат Трампа рассказал о своих ожиданиях от судебного заседания - РИА Новости, 04.04.2023
Адвокат Трампа рассказал о своих ожиданиях от судебного заседания
Юристы экс-президента США Дональда Трампа надеются, что появление политика в суде Нью-Йорка во вторник пройдет в стандартной и деловой манере и займет не более... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T02:33
2023-04-04T02:33
2023-04-04T02:36
в мире
нью-йорк (город)
сша
манхэттен
дональд трамп
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/04/1814331061_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_83022c026c5b28f0ccf9cd8a274a817d.jpg
НЬЮ-ЙОРК, 4 апр – РИА Новости. Юристы экс-президента США Дональда Трампа надеются, что появление политика в суде Нью-Йорка во вторник пройдет в стандартной и деловой манере и займет не более получаса, заявил РИА Новости адвокат бывшего главы государства Джо Такопина."На многие из вопросов я не знаю ответов. Я не знаю, на что это будет похоже, кроме того, что атмосфера будет похожа на цирк. Однако, я надеюсь, что судебная часть пройдет в стандартной и деловой манере. Я также надеюсь, что мы завершим пребывание (в суде) в течение получаса", - сказал Такопина в канун намеченного на 4 апреля появления Трампа в суде Нью-Йорка, где ему, как ожидается, предъявят обвинения.На минувшей неделе в Нью-Йорке коллегия присяжных проголосовала за предъявление обвинений Трампу по "делу Сторми Дэниелс". По данным телеканала CNN, бывшему президенту США будут предъявлены обвинения по более чем 30 пунктам, в том числе касающиеся мошеннических действий в бизнесе.В январе 2018 года газета The Wall Street Journal опубликовала статью, в которой утверждалось, что в 2006 году Трамп якобы состоял в отношениях с актрисой Сторми Дэниелс, а незадолго до президентских выборов 2016 года заплатил ей 130 тысяч долларов за молчание. Сам Трамп заверял, что личных отношений с Дэниелс у него не было. The Hill отмечает, что экс-президент и его союзники неоднократно заявляли, что обвинения в его адрес политически мотивированы. Из публикаций СМИ стало известно, что окружной прокурор Манхэттена Элвин Брэгг потребовал явки экс-главы Белого дома для дачи показаний по сути предъявленного ему обвинения.Появление Трампа в нью-йоркском суде ожидается во вторник. Сам экс-президент США ранее призвал своих сторонников выйти на акции протеста и "вернуть наш народ", если ему будут предъявлены обвинения.
https://ria.ru/20230404/orban-1862785061.html
https://ria.ru/20230404/tramp-1862784508.html
нью-йорк (город)
сша
манхэттен
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/04/1814331061_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_9813cc0ef8f59c4a6b5d335e94e40034.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нью-йорк (город), сша, манхэттен, дональд трамп
В мире, Нью-Йорк (город), США, Манхэттен, Дональд Трамп
Адвокат Трампа рассказал о своих ожиданиях от судебного заседания
Адвокат Такопина надеется, что появление Трампа в суде пройдет стандартно и по-деловому
НЬЮ-ЙОРК, 4 апр – РИА Новости. Юристы экс-президента США Дональда Трампа надеются, что появление политика в суде Нью-Йорка во вторник пройдет в стандартной и деловой манере и займет не более получаса, заявил РИА Новости адвокат бывшего главы государства Джо Такопина.
"На многие из вопросов я не знаю ответов. Я не знаю, на что это будет похоже, кроме того, что атмосфера будет похожа на цирк. Однако, я надеюсь, что судебная часть пройдет в стандартной и деловой манере. Я также надеюсь, что мы завершим пребывание (в суде) в течение получаса", - сказал Такопина в канун намеченного на 4 апреля появления Трампа в суде Нью-Йорка, где ему, как ожидается, предъявят обвинения.
Орбан поддержал Трампа перед судом
На минувшей неделе в Нью-Йорке коллегия присяжных проголосовала за предъявление обвинений Трампу по "делу Сторми Дэниелс". По данным телеканала CNN, бывшему президенту США будут предъявлены обвинения по более чем 30 пунктам, в том числе касающиеся мошеннических действий в бизнесе.
В январе 2018 года газета The Wall Street Journal опубликовала статью, в которой утверждалось, что в 2006 году Трамп якобы состоял в отношениях с актрисой Сторми Дэниелс, а незадолго до президентских выборов 2016 года заплатил ей 130 тысяч долларов за молчание. Сам Трамп заверял, что личных отношений с Дэниелс у него не было. The Hill отмечает, что экс-президент и его союзники неоднократно заявляли, что обвинения в его адрес политически мотивированы. Из публикаций СМИ стало известно, что окружной прокурор Манхэттена
Элвин Брэгг потребовал явки экс-главы Белого дома для дачи показаний по сути предъявленного ему обвинения.
Появление Трампа в нью-йоркском суде ожидается во вторник. Сам экс-президент США ранее призвал своих сторонников выйти на акции протеста и "вернуть наш народ", если ему будут предъявлены обвинения.
Суд впервые предъявит уголовное обвинение президенту США