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Адвокат Трампа рассказал о своих ожиданиях от судебного заседания - РИА Новости, 04.04.2023
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02:33 04.04.2023 (обновлено: 02:36 04.04.2023)
https://ria.ru/20230404/tramp-1862790004.html
Адвокат Трампа рассказал о своих ожиданиях от судебного заседания
Адвокат Трампа рассказал о своих ожиданиях от судебного заседания - РИА Новости, 04.04.2023
Адвокат Трампа рассказал о своих ожиданиях от судебного заседания
Юристы экс-президента США Дональда Трампа надеются, что появление политика в суде Нью-Йорка во вторник пройдет в стандартной и деловой манере и займет не более... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T02:33
2023-04-04T02:36
в мире
нью-йорк (город)
сша
манхэттен
дональд трамп
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НЬЮ-ЙОРК, 4 апр – РИА Новости. Юристы экс-президента США Дональда Трампа надеются, что появление политика в суде Нью-Йорка во вторник пройдет в стандартной и деловой манере и займет не более получаса, заявил РИА Новости адвокат бывшего главы государства Джо Такопина."На многие из вопросов я не знаю ответов. Я не знаю, на что это будет похоже, кроме того, что атмосфера будет похожа на цирк. Однако, я надеюсь, что судебная часть пройдет в стандартной и деловой манере. Я также надеюсь, что мы завершим пребывание (в суде) в течение получаса", - сказал Такопина в канун намеченного на 4 апреля появления Трампа в суде Нью-Йорка, где ему, как ожидается, предъявят обвинения.На минувшей неделе в Нью-Йорке коллегия присяжных проголосовала за предъявление обвинений Трампу по "делу Сторми Дэниелс". По данным телеканала CNN, бывшему президенту США будут предъявлены обвинения по более чем 30 пунктам, в том числе касающиеся мошеннических действий в бизнесе.В январе 2018 года газета The Wall Street Journal опубликовала статью, в которой утверждалось, что в 2006 году Трамп якобы состоял в отношениях с актрисой Сторми Дэниелс, а незадолго до президентских выборов 2016 года заплатил ей 130 тысяч долларов за молчание. Сам Трамп заверял, что личных отношений с Дэниелс у него не было. The Hill отмечает, что экс-президент и его союзники неоднократно заявляли, что обвинения в его адрес политически мотивированы. Из публикаций СМИ стало известно, что окружной прокурор Манхэттена Элвин Брэгг потребовал явки экс-главы Белого дома для дачи показаний по сути предъявленного ему обвинения.Появление Трампа в нью-йоркском суде ожидается во вторник. Сам экс-президент США ранее призвал своих сторонников выйти на акции протеста и "вернуть наш народ", если ему будут предъявлены обвинения.
https://ria.ru/20230404/orban-1862785061.html
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нью-йорк (город)
сша
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в мире, нью-йорк (город), сша, манхэттен, дональд трамп
В мире, Нью-Йорк (город), США, Манхэттен, Дональд Трамп
Адвокат Трампа рассказал о своих ожиданиях от судебного заседания

Адвокат Такопина надеется, что появление Трампа в суде пройдет стандартно и по-деловому

© AP Photo / Mary AltafferБывший президент США Дональд Трамп
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
© AP Photo / Mary Altaffer
Бывший президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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НЬЮ-ЙОРК, 4 апр – РИА Новости. Юристы экс-президента США Дональда Трампа надеются, что появление политика в суде Нью-Йорка во вторник пройдет в стандартной и деловой манере и займет не более получаса, заявил РИА Новости адвокат бывшего главы государства Джо Такопина.
"На многие из вопросов я не знаю ответов. Я не знаю, на что это будет похоже, кроме того, что атмосфера будет похожа на цирк. Однако, я надеюсь, что судебная часть пройдет в стандартной и деловой манере. Я также надеюсь, что мы завершим пребывание (в суде) в течение получаса", - сказал Такопина в канун намеченного на 4 апреля появления Трампа в суде Нью-Йорка, где ему, как ожидается, предъявят обвинения.
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На минувшей неделе в Нью-Йорке коллегия присяжных проголосовала за предъявление обвинений Трампу по "делу Сторми Дэниелс". По данным телеканала CNN, бывшему президенту США будут предъявлены обвинения по более чем 30 пунктам, в том числе касающиеся мошеннических действий в бизнесе.
В январе 2018 года газета The Wall Street Journal опубликовала статью, в которой утверждалось, что в 2006 году Трамп якобы состоял в отношениях с актрисой Сторми Дэниелс, а незадолго до президентских выборов 2016 года заплатил ей 130 тысяч долларов за молчание. Сам Трамп заверял, что личных отношений с Дэниелс у него не было. The Hill отмечает, что экс-президент и его союзники неоднократно заявляли, что обвинения в его адрес политически мотивированы. Из публикаций СМИ стало известно, что окружной прокурор Манхэттена Элвин Брэгг потребовал явки экс-главы Белого дома для дачи показаний по сути предъявленного ему обвинения.
Появление Трампа в нью-йоркском суде ожидается во вторник. Сам экс-президент США ранее призвал своих сторонников выйти на акции протеста и "вернуть наш народ", если ему будут предъявлены обвинения.
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В миреНью-Йорк (город)СШАМанхэттенДональд Трамп
 
 
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