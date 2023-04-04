https://ria.ru/20230404/tramp-1862790004.html

Адвокат Трампа рассказал о своих ожиданиях от судебного заседания

Адвокат Трампа рассказал о своих ожиданиях от судебного заседания - РИА Новости, 04.04.2023

Адвокат Трампа рассказал о своих ожиданиях от судебного заседания

Юристы экс-президента США Дональда Трампа надеются, что появление политика в суде Нью-Йорка во вторник пройдет в стандартной и деловой манере и займет не более... РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T02:33

2023-04-04T02:33

2023-04-04T02:36

в мире

нью-йорк (город)

сша

манхэттен

дональд трамп

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НЬЮ-ЙОРК, 4 апр – РИА Новости. Юристы экс-президента США Дональда Трампа надеются, что появление политика в суде Нью-Йорка во вторник пройдет в стандартной и деловой манере и займет не более получаса, заявил РИА Новости адвокат бывшего главы государства Джо Такопина."На многие из вопросов я не знаю ответов. Я не знаю, на что это будет похоже, кроме того, что атмосфера будет похожа на цирк. Однако, я надеюсь, что судебная часть пройдет в стандартной и деловой манере. Я также надеюсь, что мы завершим пребывание (в суде) в течение получаса", - сказал Такопина в канун намеченного на 4 апреля появления Трампа в суде Нью-Йорка, где ему, как ожидается, предъявят обвинения.На минувшей неделе в Нью-Йорке коллегия присяжных проголосовала за предъявление обвинений Трампу по "делу Сторми Дэниелс". По данным телеканала CNN, бывшему президенту США будут предъявлены обвинения по более чем 30 пунктам, в том числе касающиеся мошеннических действий в бизнесе.В январе 2018 года газета The Wall Street Journal опубликовала статью, в которой утверждалось, что в 2006 году Трамп якобы состоял в отношениях с актрисой Сторми Дэниелс, а незадолго до президентских выборов 2016 года заплатил ей 130 тысяч долларов за молчание. Сам Трамп заверял, что личных отношений с Дэниелс у него не было. The Hill отмечает, что экс-президент и его союзники неоднократно заявляли, что обвинения в его адрес политически мотивированы. Из публикаций СМИ стало известно, что окружной прокурор Манхэттена Элвин Брэгг потребовал явки экс-главы Белого дома для дачи показаний по сути предъявленного ему обвинения.Появление Трампа в нью-йоркском суде ожидается во вторник. Сам экс-президент США ранее призвал своих сторонников выйти на акции протеста и "вернуть наш народ", если ему будут предъявлены обвинения.

https://ria.ru/20230404/orban-1862785061.html

https://ria.ru/20230404/tramp-1862784508.html

нью-йорк (город)

сша

манхэттен

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в мире, нью-йорк (город), сша, манхэттен, дональд трамп