https://ria.ru/20230404/tramp-1862784508.html

Суд впервые предъявит уголовное обвинение президенту США

Суд впервые предъявит уголовное обвинение президенту США - РИА Новости, 04.04.2023

Суд впервые предъявит уголовное обвинение президенту США

Экс-президент США Дональд Трамп, которого присяжные обвиняют по делу о якобы выплате денег порноактрисе за молчание об их романе, прибудет во вторник в... РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T00:48

2023-04-04T00:48

2023-04-04T00:50

в мире

нью-йорк (город)

сша

манхэттен

дональд трамп

майкл коэн

trump organization

илон маск

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НЬЮ-ЙОРК, 4 апр – РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп, которого присяжные обвиняют по делу о якобы выплате денег порноактрисе за молчание об их романе, прибудет во вторник в уголовный суд Манхэттена в Нью-Йорке; как ожидается, ему официально будет предъявлено обвинение, а бывший американский лидер должен будет признать или не признать вину. Уникальность случая в том, что никогда еще в истории США экс-президентам не выдвигали уголовные обвинения. Адвокат Трампа Джо Такопина уже заявил, что его подопечный вину не признает, и выразил надежду, что появление в суде пройдет максимально быстро и гладко. При таком сценарии Трамп предстает перед судьей, заявляет, что невиновен, стороны определяют график подачи ходатайств, истребования доказательной базы, затем экс-президент покидает суд. Телеканал CNN со ссылкой на источники сообщал, что официальное предъявление обвинений произойдет во вторник примерно в 14.15 (21.15 мск). А уже в 20.15 Трамп планирует сделать обращение из своей резиденции в Мар-а-Лаго во Флориде. Обвинения Какие конкретно обвинения будут предъявлены Трампу станет известно, когда он окажется в суде. Будет выдвинуто, по крайней мере, одно обвинение в уголовном преступлении, отмечало агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на источники. По данным агентства, многочисленные обвинения против Трампа касаются фальсификации деловой документации. Порноактриса Сторми Дэниелс, настоящее имя которой Стэфани Клиффорд, стала объектом общественного внимания в 2018 году. Тогда издание Wall Street Journal со ссылкой на источник написало, что незадолго до выдвижения кандидатуры Трампа на президентских выборах 2016 года его адвокат Майкл Коэн заплатил актрисе 130 тысяч долларов в рамках соглашения о неразглашении ее связи с президентом. Дэниэлс утверждала, что у нее был роман с Трампом до того, как он стал президентом. Белый дом эту информацию опроверг. Сам экс-президент отрицает как связь с Дэниелс, так и любые противоправные действия со своей стороны. Ничего преступного в самом факте оплаты молчания, если он был, нет. Но поскольку оплата якобы была произведена за месяц до президентских выборов, критики Трампа утверждают, что передача денег может являться нарушением правил избирательной кампании. Как сообщали СМИ, ожидается, что обвинения против Трампа будут касаться фальсификации документации, поскольку деньги, выплаченные актрисе, были затем описаны Trump Organization как "юридические расходы". Между тем, по законодательству Нью-Йорка, фальсификация документов может являться криминальным правонарушением. В худшем случае Трампу может грозить до 4 лет тюрьмы. Тем не менее, ряд экспертов считает маловероятным, что экс-президента приговорят к сроку. Скорее всего, по их мнению, его ждет штраф. Процедура Вопреки традиции, на Трампа, скорее всего, не станут надевать наручники. Так, по крайней мере, заявил Такопина. Ожидается, что экс-президента сфотографируют и он должен будет сдать отпечатки пальцев. Некоторые юристы полагают, что фотографироваться не придется, "так как Трампа и так все знают". Ему будет предъявлено обвинение. Хотя перед этим некоторые эксперты прогнозировали, что Трамп якобы захочет устроить шоу из процедуры, и чуть ли не пройдется перед журналистами в наручниках. В понедельник редакции CNN, New York Times, Washington Post и Wall Street Journal отправили судье Хуану Мануэлю Марчану, рассматривающему дело Трампа, письмо с запросом на обнародование официального обвинения. По данным CNN, СМИ также попросили судью разрешить фотографам, операторам и радиожурналистам присутствовать на предъявлении обвинения, чтобы "обеспечить общественности возможность наблюдать за этим... историческим процессом". Избирательные перспективы Как отмечалось в СМИ, вынесение обвинения не должно помешать Трампу участвовать в президентской гонке, так как конституция не запрещает людям "становиться президентами, если им предъявлены обвинения". Между тем, американский предприниматель Илон Маск заявил, что задержание Трампа обеспечит ему переизбрание на президентских выборах 2024 года. Согласно опросу телеканала ABC и социологической службы Ipsos, относительное большинство американцев считают, что обвинения против Трампа носят "политически мотивированный" характер. Мнение о политической подоплеке дела разделяют 47% респондентов, в том числе 79% республиканцев и 48% независимых избирателей. Противоположной точки зрения придерживаются 32% опрошенных, в том числе 64% демократов. Между тем, газета USA Today со ссылкой на организаторов президентской кампании Трампа сообщила ранее, что экс-президент собрал более четырех миллионов долларов за 24 часа после того, как стало известно о предъявлении ему обвинений. Организаторы его президентской кампании разослали электронные письма сторонникам с просьбой о пожертвованиях, чтобы остановить то, что сам Трамп называет "охотой на ведьм". Меры безопасности Полиция Нью-Йорка подготовилась к прибытию Трампа. Сотрудники переведены на усиленный режим несения службы и находятся в постоянной готовности. В полиции РИА Новости заявили, что угроз жителям города в данный момент не наблюдается. Корреспондент РИА Новости не встречал какого-либо массового присутствия сторонников Трампа в городе на фоне его призывов проводить протесты. Небольшие группы по несколько человек собираются ежедневно у здания суда. В понедельник у небоскреба Trump Tower, где остановился Трамп, была также небольшая группа его сторонников. Полиция в несколько кордонов огородила небоскреб железными ограждениями. Ограду также выставили у здания суда, куда во вторник приедет Трамп. Ранее большое жюри присяжных в Нью-Йорке проголосовало за предъявление обвинений Трампу. По данным источников телеканала CNN, прокуратура Манхэттена обвиняет бывшего президента США по более чем 30 эпизодам, связанным с мошенничеством в деловой сфере. Официально обвинения будут оглашены только при явке Трампа в суд, но предполагается, что речь идет о деле порноактрисы Сторми Дэниэлс. Экс-президент ранее заявлял, что преследование обусловлено лишь политически и связано с его намерением бороться за пост президента в 2024 году. Комментируя обвинения против него со стороны прокуратуры округа Манхэттен, Трамп заявил, что не может рассчитывать на справедливое судебное разбирательство в Нью-Йорке.

https://ria.ru/20230403/trump-1862775401.html

https://ria.ru/20230403/tramp-1862541056.html

https://ria.ru/20230402/tramp-1862449122.html

https://ria.ru/20230401/ssha-1862259648.html

нью-йорк (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, нью-йорк (город), сша, манхэттен, дональд трамп, майкл коэн, trump organization, илон маск