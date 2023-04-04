https://ria.ru/20230404/tiktok-1862796282.html

В Австралии запретят TikTok на всех правительственных устройствах

В Австралии запретят TikTok на всех правительственных устройствах - РИА Новости, 04.04.2023

В Австралии запретят TikTok на всех правительственных устройствах

Австралия запретит приложение TikTok на всех правительственных устройствах, сообщает австралийский телеканал ABC со ссылкой на заявление генпрокурора Марка... РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T05:40

2023-04-04T05:40

2023-04-04T05:40

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австралия

эстония

технологии

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Австралия запретит приложение TikTok на всех правительственных устройствах, сообщает австралийский телеканал ABC со ссылкой на заявление генпрокурора Марка Дрейфуса. "После получения рекомендаций от органов разведки и безопасности сегодня я уполномочил секретаря генеральной прокуратуры издать обязательное распоряжение в соответствии с системой политики защиты и безопасности о запрете приложения TikTok на устройствах, выданных министерствами и ведомствами Содружества", - цитирует телеканал заявление. Как отмечается, запрет вступит в силу "как только это станет практически возможным". Ранее власти Эстонии заявили, что приложение TikTok будет запрещено на мобильных телефонах, которые предоставлены эстонским чиновникам государством. До этого министерство юстиции и общественной безопасности Норвегии рекомендовало чиновникам отказаться от установки TikTok и Telegram на служебных устройствах в целях безопасности. Перед этим сообщалось, что минобороны Дании запретило сотрудникам министерства использовать TikTok на служебных мобильных телефонах и других устройствах. Кроме того, британское правительство запретило чиновникам использовать TikTok на служебных мобильных телефонах. Аналогичный запрет на использование TikTok на служебных мобильных телефонах госслужащих был принят в Новой Зеландии и ряде американских штатов. Решение о приостановке использования TikTok на корпоративных устройствах "из соображений безопасности" также приняли Еврокомиссия, Европарламент и Совет ЕС.

https://ria.ru/20230331/ria-1862108704.html

https://ria.ru/20230329/tiktok-1861449617.html

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в мире, австралия, эстония, технологии, норвегия, содружество