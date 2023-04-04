В Австралии запретят TikTok на всех правительственных устройствах
ABC: Австралия запретит приложение TikTok на всех правительственных устройствах
© AP Photo / Anjum NaveedТелефон с приложением Tik Tok
© AP Photo / Anjum Naveed
Телефон с приложением Tik Tok. Архивное фото
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Австралия запретит приложение TikTok на всех правительственных устройствах, сообщает австралийский телеканал ABC со ссылкой на заявление генпрокурора Марка Дрейфуса.
"После получения рекомендаций от органов разведки и безопасности сегодня я уполномочил секретаря генеральной прокуратуры издать обязательное распоряжение в соответствии с системой политики защиты и безопасности о запрете приложения TikTok на устройствах, выданных министерствами и ведомствами Содружества", - цитирует телеканал заявление.
Как отмечается, запрет вступит в силу "как только это станет практически возможным".
Ранее власти Эстонии заявили, что приложение TikTok будет запрещено на мобильных телефонах, которые предоставлены эстонским чиновникам государством. До этого министерство юстиции и общественной безопасности Норвегии рекомендовало чиновникам отказаться от установки TikTok и Telegram на служебных устройствах в целях безопасности. Перед этим сообщалось, что минобороны Дании запретило сотрудникам министерства использовать TikTok на служебных мобильных телефонах и других устройствах.
Кроме того, британское правительство запретило чиновникам использовать TikTok на служебных мобильных телефонах. Аналогичный запрет на использование TikTok на служебных мобильных телефонах госслужащих был принят в Новой Зеландии и ряде американских штатов. Решение о приостановке использования TikTok на корпоративных устройствах "из соображений безопасности" также приняли Еврокомиссия, Европарламент и Совет ЕС.