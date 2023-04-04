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Студента Карлова университета в Праге наказали за использование ИИ на тесте - РИА Новости, 04.04.2023
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18:24 04.04.2023
https://ria.ru/20230404/test-1863000601.html
Студента Карлова университета в Праге наказали за использование ИИ на тесте
Студента Карлова университета в Праге наказали за использование ИИ на тесте - РИА Новости, 04.04.2023
Студента Карлова университета в Праге наказали за использование ИИ на тесте
Студент Карлова университета предстал перед дисциплинарной комиссией за использование искусственного интеллекта (ИИ) для решения теста, что стало первым случаем РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T18:24
2023-04-04T18:24
в мире
чехия
прага
карлов университет
технологии
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ПРАГА, 4 апр – РИА Новости. Студент Карлова университета предстал перед дисциплинарной комиссией за использование искусственного интеллекта (ИИ) для решения теста, что стало первым случаем такого применения технологии, сообщает во вторник телеканал ČT24. "Искусственный интеллект был применен для ответа на открытый вопрос в тесте. Комиссия приняла решение наказать студента", - приводит телеканал слова представителя факультета социологии Карлова университета Клары Гилаковой. Отмечается, что поводом для разбора дела дисциплинарной комиссией стало именно несамостоятельное выполнение задания. Это первый в Чехии случай использования искусственного интеллекта для решения учебного задания, сообщает телеканал. Представители других вузов на вопрос о возможности применения учащимися ИИ ответили, что классифицировали бы это как плагиат. В настоящее время не существует программного обеспечения или методов, которые позволили бы распознать выполненную ИИ работу. Вопросами ИИ занимается министерство образования Чехии в рамках оснащения школ доступом к передовым цифровым технологиям, добавил телеканал.
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в мире, чехия, прага, карлов университет, технологии
В мире, Чехия, Прага, Карлов университет, Технологии
Студента Карлова университета в Праге наказали за использование ИИ на тесте

Студент Карлова университета в Праге использовал ИИ, чтобы ответить на вопрос в тесте

CC BY-SA 4.0 / VitVit / Карлов университет в Праге
Карлов университет в Праге - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
CC BY-SA 4.0 / VitVit /
Карлов университет в Праге. Архивное фото
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ПРАГА, 4 апр – РИА Новости. Студент Карлова университета предстал перед дисциплинарной комиссией за использование искусственного интеллекта (ИИ) для решения теста, что стало первым случаем такого применения технологии, сообщает во вторник телеканал ČT24.
"Искусственный интеллект был применен для ответа на открытый вопрос в тесте. Комиссия приняла решение наказать студента", - приводит телеканал слова представителя факультета социологии Карлова университета Клары Гилаковой.
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Отмечается, что поводом для разбора дела дисциплинарной комиссией стало именно несамостоятельное выполнение задания.
«
"Подозрение возбудили размытые формулировки и нетипичные для чешского языка синтаксические конструкции", - добавила Гилакова.
Это первый в Чехии случай использования искусственного интеллекта для решения учебного задания, сообщает телеканал. Представители других вузов на вопрос о возможности применения учащимися ИИ ответили, что классифицировали бы это как плагиат.
В настоящее время не существует программного обеспечения или методов, которые позволили бы распознать выполненную ИИ работу. Вопросами ИИ занимается министерство образования Чехии в рамках оснащения школ доступом к передовым цифровым технологиям, добавил телеканал.
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