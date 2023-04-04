https://ria.ru/20230404/test-1863000601.html

Студента Карлова университета в Праге наказали за использование ИИ на тесте

Студента Карлова университета в Праге наказали за использование ИИ на тесте - РИА Новости, 04.04.2023

Студента Карлова университета в Праге наказали за использование ИИ на тесте

Студент Карлова университета предстал перед дисциплинарной комиссией за использование искусственного интеллекта (ИИ) для решения теста, что стало первым случаем РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T18:24

2023-04-04T18:24

2023-04-04T18:24

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чехия

прага

карлов университет

технологии

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ПРАГА, 4 апр – РИА Новости. Студент Карлова университета предстал перед дисциплинарной комиссией за использование искусственного интеллекта (ИИ) для решения теста, что стало первым случаем такого применения технологии, сообщает во вторник телеканал ČT24. "Искусственный интеллект был применен для ответа на открытый вопрос в тесте. Комиссия приняла решение наказать студента", - приводит телеканал слова представителя факультета социологии Карлова университета Клары Гилаковой. Отмечается, что поводом для разбора дела дисциплинарной комиссией стало именно несамостоятельное выполнение задания. Это первый в Чехии случай использования искусственного интеллекта для решения учебного задания, сообщает телеканал. Представители других вузов на вопрос о возможности применения учащимися ИИ ответили, что классифицировали бы это как плагиат. В настоящее время не существует программного обеспечения или методов, которые позволили бы распознать выполненную ИИ работу. Вопросами ИИ занимается министерство образования Чехии в рамках оснащения школ доступом к передовым цифровым технологиям, добавил телеканал.

https://ria.ru/20230201/neyroset-1849094309.html

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чехия

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в мире, чехия, прага, карлов университет, технологии