https://ria.ru/20230404/terror-1862876023.html

Фадеев назвал убийство Татарского террористическим актом

Фадеев назвал убийство Татарского террористическим актом - РИА Новости, 04.04.2023

Фадеев назвал убийство Татарского террористическим актом

Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев заявил, что согласен с тем, что убийство военного корреспондента Владлена Татарского (настоящее РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T12:51

2023-04-04T12:51

2023-04-04T13:34

россия

владлен татарский

валерий фадеев

следственный комитет россии (ск рф)

взрыв в кафе в петербурге

санкт-петербург

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев заявил, что согласен с тем, что убийство военного корреспондента Владлена Татарского (настоящее имя - Максим Фомин) является террористическим актом. "Это террористический акт, безусловно. Почему не просто убийство? Потому что террор - его задача запугать людей и запугать журналистов, и, конечно, я абсолютно согласен с тем, что правоохранительные органы трактуют это убийство как террористический акт", - сказал Фадеев на пресс-конференции, приуроченной к Международному дню интернета в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". Он отметил, что необходимо найти и наказать тех, кто организовал этот теракт, в том числе из числа украинских и американских спецслужб, причастность которых предполагает глава СПЧ. В воскресенье в Петербурге в кафе на Университетской набережной произошел взрыв, в результате которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин). В понедельник была задержана 26-летняя уроженка Петербурга Дарья Трепова, которую СК считает причастной к преступлению. Национальный антитеррористический комитет заявил, что убийство Татарского спланировали спецслужбы Украины с привлечением агентуры из числа сторонников ФБК* Алексея Навального. СК РФ сообщил, что переквалифицировал уголовное дело об убийстве Татарского на более тяжкую статью - о теракте. По данным Минздрава России на утро вторника, за медицинской помощью после взрыва в кафе в Петербурге обратились 40 человек, в том числе трое несовершеннолетних, в больницах остаются 25 пострадавших.* Запрещенная в России экстремистская организация-иноагент

https://ria.ru/20230404/senator-1862863257.html

https://ria.ru/20230403/orden-1862760408.html

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россия, владлен татарский, валерий фадеев, следственный комитет россии (ск рф), взрыв в кафе в петербурге, санкт-петербург