https://ria.ru/20230404/terror-1862876023.html
Фадеев назвал убийство Татарского террористическим актом
Фадеев назвал убийство Татарского террористическим актом - РИА Новости, 04.04.2023
Фадеев назвал убийство Татарского террористическим актом
Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев заявил, что согласен с тем, что убийство военного корреспондента Владлена Татарского (настоящее РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T12:51
2023-04-04T12:51
2023-04-04T13:34
россия
владлен татарский
валерий фадеев
следственный комитет россии (ск рф)
взрыв в кафе в петербурге
санкт-петербург
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев заявил, что согласен с тем, что убийство военного корреспондента Владлена Татарского (настоящее имя - Максим Фомин) является террористическим актом. "Это террористический акт, безусловно. Почему не просто убийство? Потому что террор - его задача запугать людей и запугать журналистов, и, конечно, я абсолютно согласен с тем, что правоохранительные органы трактуют это убийство как террористический акт", - сказал Фадеев на пресс-конференции, приуроченной к Международному дню интернета в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". Он отметил, что необходимо найти и наказать тех, кто организовал этот теракт, в том числе из числа украинских и американских спецслужб, причастность которых предполагает глава СПЧ. В воскресенье в Петербурге в кафе на Университетской набережной произошел взрыв, в результате которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин). В понедельник была задержана 26-летняя уроженка Петербурга Дарья Трепова, которую СК считает причастной к преступлению. Национальный антитеррористический комитет заявил, что убийство Татарского спланировали спецслужбы Украины с привлечением агентуры из числа сторонников ФБК* Алексея Навального. СК РФ сообщил, что переквалифицировал уголовное дело об убийстве Татарского на более тяжкую статью - о теракте. По данным Минздрава России на утро вторника, за медицинской помощью после взрыва в кафе в Петербурге обратились 40 человек, в том числе трое несовершеннолетних, в больницах остаются 25 пострадавших.* Запрещенная в России экстремистская организация-иноагент
https://ria.ru/20230404/senator-1862863257.html
https://ria.ru/20230403/orden-1862760408.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, владлен татарский, валерий фадеев, следственный комитет россии (ск рф), взрыв в кафе в петербурге, санкт-петербург
Россия, Владлен Татарский, Валерий Фадеев, Следственный комитет России (СК РФ), Взрыв в кафе в Петербурге, Санкт-Петербург
Фадеев назвал убийство Татарского террористическим актом
Фадеев назвал убийство Татарского террористическим актом из-за его задачи запугать людей
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев заявил, что согласен с тем, что убийство военного корреспондента Владлена Татарского (настоящее имя - Максим Фомин) является террористическим актом.
"Это террористический акт, безусловно. Почему не просто убийство? Потому что террор - его задача запугать людей и запугать журналистов, и, конечно, я абсолютно согласен с тем, что правоохранительные органы трактуют это убийство как террористический акт", - сказал Фадеев на пресс-конференции, приуроченной к Международному дню интернета в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
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Он отметил, что необходимо найти и наказать тех, кто организовал этот теракт, в том числе из числа украинских и американских спецслужб, причастность которых предполагает глава СПЧ.
В воскресенье в Петербурге
в кафе на Университетской набережной произошел взрыв, в результате которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин). В понедельник была задержана 26-летняя уроженка Петербурга Дарья Трепова, которую СК
считает причастной к преступлению. Национальный антитеррористический комитет заявил, что убийство Татарского спланировали спецслужбы Украины
с привлечением агентуры из числа сторонников ФБК
* Алексея Навального
. СК РФ сообщил, что переквалифицировал уголовное дело об убийстве Татарского на более тяжкую статью - о теракте. По данным Минздрава России на утро вторника, за медицинской помощью после взрыва в кафе в Петербурге обратились 40 человек, в том числе трое несовершеннолетних, в больницах остаются 25 пострадавших.
* Запрещенная в России экстремистская организация-иноагент
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