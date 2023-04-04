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Захарова предложила новый термин после предъявления обвинений Трампу - РИА Новости, 04.04.2023
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23:16 04.04.2023
https://ria.ru/20230404/termin-1863046120.html
Захарова предложила новый термин после предъявления обвинений Трампу
Захарова предложила новый термин после предъявления обвинений Трампу - РИА Новости, 04.04.2023
Захарова предложила новый термин после предъявления обвинений Трампу
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале рассказала во вторник о новом "термине" из "политико-дипломатического словаря" под... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T23:16
2023-04-04T23:16
в мире
сша
россия
мария захарова
арест трампа
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале рассказала во вторник о новом "термине" из "политико-дипломатического словаря" под названием "казус Трампа". "В политико-дипломатическом словаре новый термин - "Казус Трампа", - написала Захарова. По ее словам, "термин" означает "предъявление уголовных обвинений американскими властями бывшему президенту США, имеющему политические амбиции и планы на будущее президентство, на фоне проведения белодомовским режимом замеров уровня демократии в независимых странах; многолетнее беспрецедентное давление, оказываемое на американского бизнесмена и политического деятеля элитами и властями США, которые одновременно предъявляют претензии к суверенным странам по аналогичным поводам; политический цугцванг либерализма".
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в мире, сша, россия, мария захарова, арест трампа
В мире, США, Россия, Мария Захарова, Арест Трампа
Захарова предложила новый термин после предъявления обвинений Трампу

Захарова предложила новый термин "Казус Трампа" после суда над экс-президентом США

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале рассказала во вторник о новом "термине" из "политико-дипломатического словаря" под названием "казус Трампа".
"В политико-дипломатическом словаре новый термин - "Казус Трампа", - написала Захарова.
По ее словам, "термин" означает "предъявление уголовных обвинений американскими властями бывшему президенту США, имеющему политические амбиции и планы на будущее президентство, на фоне проведения белодомовским режимом замеров уровня демократии в независимых странах; многолетнее беспрецедентное давление, оказываемое на американского бизнесмена и политического деятеля элитами и властями США, которые одновременно предъявляют претензии к суверенным странам по аналогичным поводам; политический цугцванг либерализма".
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