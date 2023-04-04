https://ria.ru/20230404/terakt-1862888793.html

СМИ: украинские спецслужбы планировали теракты в Гродно

СМИ: украинские спецслужбы планировали теракты в Гродно - РИА Новости, 04.04.2023

СМИ: украинские спецслужбы планировали теракты в Гродно

раждане Белоруссии и России под руководством сотрудника спецслужб Украины планировали теракты в Гродно, целью было в том числе генконсульство России, сообщил во РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T13:24

2023-04-04T13:24

2023-04-04T13:50

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МИНСК, 4 апр – РИА Новости. Граждане Белоруссии и России под руководством сотрудника спецслужб Украины планировали теракты в Гродно, целью было в том числе генконсульство России, сообщил во вторник государственный телеканал ОНТ."Граждане Беларуси и РФ под руководством сотрудника спецслужб Украины планировали теракты в Гродно, целью были несколько объектов, в том числе генконсульство России", - говорится в сообщении со ссылкой на КГБ Белоруссии. Отмечается, что, "по данным российских и белорусских спецслужб, всем руководил сотрудник главного управления разведки минобороны Украины Вячеслав Розум, он вербовал агентов".Телеканал утверждает, что один из завербованных – россиянин Алексей Куликов, который год назад сбежал из России и был завербован через российского оппозиционера Даниила Кринари (Ковалевского), которому в 2022 году поступила задача от Розума сформировать агентурную сеть. "В декабре по запросу ФСБ его задержали и экстрадировали в Россию. Однако завербовать как минимум двух человек он успел – Куликова и гражданина Беларуси Вадима Паценко. Перед задержанием данные завербованных Кринари успеет передать Розуму: в прицеле террористов было сразу несколько гродненских объектов", - заявили в эфире телеканала.Также телеканал продемонстрировал кадры допроса Куликова, который представлен как обвиняемый в подготовке теракта и который заявил, что "Вячеслав давал задания по разведке определенных объектов". Он отметил, что производил фото- и видеосъемку этих объектов – военкомат в Гродно, воинская часть, нефтебазы, генконсульство РФ. Паценко, который также является обвиняемым в подготовке теракта, сообщил в эфире телеканала, что "украинский разведчик Слава поставил задачу взорвать нефтебазу с помощью дрона и взрывчатки... был продуман план"."За поджог нефтебазы Куликову и Паценко обещали 10 тысяч долларов и переправку за границу, но в итоге украинские спецслужбы их обманули. Обвиняемые дают признательные показания", - добавили в эфире телеканала.

https://ria.ru/20230331/lukashenko-1862129653.html

https://ria.ru/20230403/machulischi-1862690934.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, гродно, белоруссия, безопасность, кгб белоруссии, украина