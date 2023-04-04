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Талибы уничтожили шесть боевиков ИГ* в ходе операции, сообщили СМИ - РИА Новости, 04.04.2023
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06:35 04.04.2023 (обновлено: 06:41 04.04.2023)
https://ria.ru/20230404/taliby-1862797722.html
Талибы уничтожили шесть боевиков ИГ* в ходе операции, сообщили СМИ
Талибы уничтожили шесть боевиков ИГ* в ходе операции, сообщили СМИ - РИА Новости, 04.04.2023
Талибы уничтожили шесть боевиков ИГ* в ходе операции, сообщили СМИ
Шесть боевиков террористической группировки "Исламское государство"* уничтожены в ходе операции талибов** в афганской провинции Балх, сообщает телеканал Tolo... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T06:35
2023-04-04T06:41
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Шесть боевиков террористической группировки "Исламское государство"* уничтожены в ходе операции талибов** в афганской провинции Балх, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на органы безопасности. Ранее террористическая организация ИГ взяла на себя ответственность за произошедшие 9 и 11 марта взрывы в провинции Балх, в результате которых погибли три человека, в том числе губернатор провинции, пострадали 15 человек.* Террористическая организация, запрещенная в России.**Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
https://ria.ru/20230212/taliby-1851545564.html
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В мире, Балх, Россия, Талибан, ООН
Талибы уничтожили шесть боевиков ИГ* в ходе операции, сообщили СМИ

Tolo News: талибы уничтожили шесть боевиков ИГ в ходе операции в афганской провинции Балх

© AP Photo / Gulabuddin AmiriТалибы
Талибы - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
© AP Photo / Gulabuddin Amiri
Талибы. Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Шесть боевиков террористической группировки "Исламское государство"* уничтожены в ходе операции талибов** в афганской провинции Балх, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на органы безопасности.
«
"Как сообщил представитель органов безопасности провинции Балх Мохаммад Асиф Вазири, по меньшей мере шесть боевиков ИГ были убиты в ходе операции Исламского Эмирата в районе Нахри-Шахи провинции Балх", - сообщает телеканал.
Ранее террористическая организация ИГ взяла на себя ответственность за произошедшие 9 и 11 марта взрывы в провинции Балх, в результате которых погибли три человека, в том числе губернатор провинции, пострадали 15 человек.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
**Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
Специальный представитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов - РИА Новости, 1920, 12.02.2023
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12 февраля, 17:44
 
В миреБалхРоссияТалибанООН
 
 
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