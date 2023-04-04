https://ria.ru/20230404/taliby-1862797722.html

Талибы уничтожили шесть боевиков ИГ* в ходе операции, сообщили СМИ

Талибы уничтожили шесть боевиков ИГ* в ходе операции, сообщили СМИ - РИА Новости, 04.04.2023

Талибы уничтожили шесть боевиков ИГ* в ходе операции, сообщили СМИ

Шесть боевиков террористической группировки "Исламское государство"* уничтожены в ходе операции талибов** в афганской провинции Балх, сообщает телеканал Tolo... РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T06:35

2023-04-04T06:35

2023-04-04T06:41

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Шесть боевиков террористической группировки "Исламское государство"* уничтожены в ходе операции талибов** в афганской провинции Балх, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на органы безопасности. Ранее террористическая организация ИГ взяла на себя ответственность за произошедшие 9 и 11 марта взрывы в провинции Балх, в результате которых погибли три человека, в том числе губернатор провинции, пострадали 15 человек.* Террористическая организация, запрещенная в России.**Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

https://ria.ru/20230212/taliby-1851545564.html

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в мире, балх, россия, талибан, оон