https://ria.ru/20230404/sud-1862925791.html
Суд назначил экспертизу здоровья массового убийцы Бекмансурова
Суд назначил экспертизу здоровья массового убийцы Бекмансурова - РИА Новости, 04.04.2023
Суд назначил экспертизу здоровья массового убийцы Бекмансурова
Суд по иску массового убийцы Тимура Бекмансурова о смене группы инвалидности с третьей на вторую назначил экспертизу для изучения состояния здоровья... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T15:13
2023-04-04T15:13
2023-04-04T15:13
происшествия
пермь
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772052849_0:114:3238:1935_1920x0_80_0_0_e1709dec9e8fb0f5c898261ff47de133.jpg
ПЕРМЬ, 4 апр - РИА Новости. Суд по иску массового убийцы Тимура Бекмансурова о смене группы инвалидности с третьей на вторую назначил экспертизу для изучения состояния здоровья осуждённого. В конце 2022 года Бекмансуров подал иск к бюро МСЭ с требованием о замене группы инвалидности. Сегодня, 4 апреля, в Свердловском районном суде Перми начался процесс по этому делу. По ходатайству защитника осуждённого он частично закрыт для СМИ из-за озвучивания на заседании данных о здоровье Бекмансурова. "Назначить по гражданскому делу судебно-медицинскую экспертизу в заочной форме", - сказала судья Ольга Берсенёва в открытой части заседания. По её словам, во время экспертизы должен быть изучен ряд вопросов: какие нарушения функций организма были у Бекмансурова на дату освидетельствования в ноябре 2022 года, какую они имели степень выраженности, с какими ограничениями жизнедеятельности он из-за этого сталкивался, имелись ли основания для назначения инвалидности, если да, то какой группы. Экспертизу будет делать бюро медико-социальной экспертизы Свердловской области в течение 30 дней. До ее завершения судебный процесс в Перми приостановлен. Источник РИА Новости, занимающийся вопросами судебно-медицинской экспертизы, пояснил, что часто второй или первой группы инвалидности истцы добиваются для увеличения пенсии, полагающейся людям с таким статусом.
https://ria.ru/20230404/obvinenie-1862920664.html
https://ria.ru/20230404/nakhodka-1862897779.html
пермь
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772052849_254:0:2985:2048_1920x0_80_0_0_10b36acb913ccf3cce9bbc324950467d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, пермь, россия
Происшествия, Пермь, Россия
Суд назначил экспертизу здоровья массового убийцы Бекмансурова
Суд назначил экспертизу здоровья убийцы Бекмансурова по делу о смене группы инвалидности
ПЕРМЬ, 4 апр - РИА Новости. Суд по иску массового убийцы Тимура Бекмансурова о смене группы инвалидности с третьей на вторую назначил экспертизу для изучения состояния здоровья осуждённого.
В конце 2022 года Бекмансуров подал иск к бюро МСЭ с требованием о замене группы инвалидности. Сегодня, 4 апреля, в Свердловском районном суде Перми начался процесс по этому делу. По ходатайству защитника осуждённого он частично закрыт для СМИ из-за озвучивания на заседании данных о здоровье Бекмансурова.
Дарье Треповой предъявили обвинение
"Назначить по гражданскому делу судебно-медицинскую экспертизу в заочной форме", - сказала судья Ольга Берсенёва в открытой части заседания.
По её словам, во время экспертизы должен быть изучен ряд вопросов: какие нарушения функций организма были у Бекмансурова на дату освидетельствования в ноябре 2022 года, какую они имели степень выраженности, с какими ограничениями жизнедеятельности он из-за этого сталкивался, имелись ли основания для назначения инвалидности, если да, то какой группы.
Экспертизу будет делать бюро медико-социальной экспертизы Свердловской области в течение 30 дней. До ее завершения судебный процесс в Перми приостановлен.
Источник РИА Новости, занимающийся вопросами судебно-медицинской экспертизы, пояснил, что часто второй или первой группы инвалидности истцы добиваются для увеличения пенсии, полагающейся людям с таким статусом.
В Красноярском крае нашли останки девушек, пропавших 22 года назад