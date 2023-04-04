https://ria.ru/20230404/sud-1862925791.html

Суд назначил экспертизу здоровья массового убийцы Бекмансурова

Суд назначил экспертизу здоровья массового убийцы Бекмансурова - РИА Новости, 04.04.2023

Суд назначил экспертизу здоровья массового убийцы Бекмансурова

Суд по иску массового убийцы Тимура Бекмансурова о смене группы инвалидности с третьей на вторую назначил экспертизу для изучения состояния здоровья... РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T15:13

2023-04-04T15:13

2023-04-04T15:13

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ПЕРМЬ, 4 апр - РИА Новости. Суд по иску массового убийцы Тимура Бекмансурова о смене группы инвалидности с третьей на вторую назначил экспертизу для изучения состояния здоровья осуждённого. В конце 2022 года Бекмансуров подал иск к бюро МСЭ с требованием о замене группы инвалидности. Сегодня, 4 апреля, в Свердловском районном суде Перми начался процесс по этому делу. По ходатайству защитника осуждённого он частично закрыт для СМИ из-за озвучивания на заседании данных о здоровье Бекмансурова. "Назначить по гражданскому делу судебно-медицинскую экспертизу в заочной форме", - сказала судья Ольга Берсенёва в открытой части заседания. По её словам, во время экспертизы должен быть изучен ряд вопросов: какие нарушения функций организма были у Бекмансурова на дату освидетельствования в ноябре 2022 года, какую они имели степень выраженности, с какими ограничениями жизнедеятельности он из-за этого сталкивался, имелись ли основания для назначения инвалидности, если да, то какой группы. Экспертизу будет делать бюро медико-социальной экспертизы Свердловской области в течение 30 дней. До ее завершения судебный процесс в Перми приостановлен. Источник РИА Новости, занимающийся вопросами судебно-медицинской экспертизы, пояснил, что часто второй или первой группы инвалидности истцы добиваются для увеличения пенсии, полагающейся людям с таким статусом.

https://ria.ru/20230404/obvinenie-1862920664.html

https://ria.ru/20230404/nakhodka-1862897779.html

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происшествия, пермь, россия